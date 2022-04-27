К чему приведет фактически уже начавшаяся Третья мировая война

24 февраля 2022 года, опередив готовящуюся агрессию Украины против Крыма и размещение на ее территории ядерных боеголовок НАТО ,Россия начала полномасштабную специальную военную операцию.Усилившаяся ещё в 2014 году война Запада против Русского мира вышла на новую стадию, и даже самые неверующие осознали – отныне мир изменился навсегда. В результате ситуация подошла к критической точке – или Матушка-Россия , или гегемонистский Запад !К сожалению, эта угроза реальна, поскольку сегодня вопрос стоит ребром : либо рушится мировая гегемония Запада – либо Россия перестанет существовать как государство!

Папа римский Франциск еще в сентябре 2014 года заявил о том, что сейчас идет "фрагментарная третья мировая война". Каждый день западные СМИ нагнетают атмосферу ненависти к России, все время поднимая ставки в информационной войне.. Именно отсюда — и генеральная линия Бориса Джонсона: "Украинцы должны сражаться до последней капли крови".И не сомневайтесь, что «западные борцы за демократию» готовы поставлять оружие на Украину до последнего убитого майданутого бандеровца!

По мере нарастания противостояния аналитики различного уровня фактически отбрасывают возможность дальнейшего мирного сосуществования Запада и России. Мы постоянно наблюдаем безответственные действия некоторых европейских и американских политиков, подталкивающих к сценариям, которые гарантированно приведут к прямому военному столкновению стран НАТО и России, а значит, и к возможной мировой войне.

Ведь именно об этом — призыв к "закрытию неба над Украиной", чего постоянно требует кровавый глава киевского режима Владимир Зеленский, виртуально гастролируя по мировым парламентам и с лакейским энтузиазмом выпрашивая вооружение. Неслучайно европейские карикатуристы прозвали его программу выступлений "туром, вымаливающим третью мировую войну".

Как ни странно, но западным обывателям навязывают выводы о том, что мировая война не просто неизбежна, а о том, что она уже идет. И совсем не так уж "фрагментарно", как говорил папа римский.Скажу больше , ведущий австралийский аналитик Стэн Грант давно заявляет, что она уже происходит "в замедленном режиме" и постоянно влияет на жизнь рядовых граждан. Именно этим «западные борцы за демократию» стремятся лживо объяснять падение жизненного уровня в западных странах.

Идея об использовании ядерного оружия против России звучит все чаще. Мы помним, как американский сенатор Роджер Уикер буднично призывал нанести превентивный ядерный удар по России, даже не почувствовав в этом ничего необычного. Примерно тогда же о "ядерном сдерживании России" довольно активно заговорила темпераментная министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Как не парадоксально, но сегодня на Западе появилось немало статей и даже книг о том, что страхи по поводу "ядерной зимы" — это результат ложной информационной операции КГБ, осуществленной в 1980-е годы. Из чего сразу напрашивается вывод: "Так ядерная война не столь страшна, как ее нам нарисовали русские пропагандисты. И соответственно, раз уж третья мировая война все равно началась, о чем уже не пишет только ленивый, то почему бы первыми не нанести удар атомной бомбой по России?"

Лишь очень немногие на Западе пытаются убедить свое общество в том, что бездумное накачивание Украины оружием не приближает Запад к поставленным целям, а увеличивает риск глобальной катастрофы.Например, разве можно не согласиться с позицией итальянского журналиста Джорджио Бьянки, который уличил Запад в лицемерии после посещения Мариуполя! Он рассказал, что западные телеканалы, которые просят у него интервью, отказывают показывать заснятые им зверства майданутых бандеровцев против своего же населения. Бьянки также посоветовал многим неадекватным европейцам приехать в Донбасс и увидеть, «что значит иметь мужество и силу выдержать восемь лет под бомбардировками»!

Но, к сожалению, эти предостерегающие голоса западных патриотов тонут в сплошном потоке заклинаний: "Запад не может позволить России победить". А далее следуют призывы не останавливаться ни перед чем. В этом и опасность современного подхода западной русофобской пропаганды — в утрате чувства опасности, в утрате чувства меры и понимания того, что где-то надо остановиться с тем, чтобы не допустить Третьей мировой войны.

Именно поэтому сегодня русский мир ведёт бой за освобождение матери городов русских Киева и полную ликвидацию русофобской идеологии фашистской бандеровской швали.Как и 80 лет назад, русская нация платит своей кровью и жизнями ради освобождения исконных русских земель от чумы западного нацизма, фашизма и русофобии, верными приверженцами которых являются украинские националисты.И не надо забывать, что в XX веке Запад фактически трижды стремились уничтожить Россию (Первая и Вторая мировые войны, распад СССР в 1991 г.), а теперь они хотят сделать это в четвертый раз.Кроме того, исторически сама Россия спасала Европу от самой Европы в 1812 и 1945 годах, я уже ничего не говорю о Первой мировой войне 1914 - 1918гг., когда разрушились сразу три империи. Не надо также забывать, что европейцы повинны в возникновении двух мировых войн, и не исключено, что и третьей. Причём, каждый второй погибший во второй мировой войне – россиянин! Поэтому ,одурманенные русофобы всех мастей , сделайте выводы — хотят ли русские войны и кому сейчас выгодно накалять обстановку?!

Больше всего выгод из сложившейся ситуации извлекают западные элиты. Они проводят хорошо опробованную политику времён Первой и Второй мировых войн: погружение планеты в управляемый хаос, нищету, разруху, голод и экономический упадок, одновременно сохраняя на ней «островки стабильности» в виде США и Великобритании. Только так, на контролируемом разрушении экономики, войнах и смертях десятков миллионов «лишнего» населения планеты, западные элиты могут преодолеть глобальный кризис и благополучно перескочить из посткапиталистического настоящего в свой «Новый дивный мир»!

Именно для этого была затеяна серия кровавых войн в Ираке, бывшей Югославии, Афганистане, Ливии, Сирии, Украине, а также запущены глобальные проекты «Пандемия» и «Зелёная энергетика», разрушающие без мировой войны человеческое общество и обрывающие экономические связи между бизнес-гигантами планеты.

Сейчас, с началом операции 2022 года, эти процессы резко усилились. Вместе с тем США и Великобритания открыто стравливают Западную Европу и Россию, чтобы погреть руки над пламенем чужого пожара.Воюя с Россией (которая уже объявлена угрозой всему «цивилизованному» человечеству), главной жертвой они наметили Европейский союз, который прямо на глазах лакейский расстаётся с остатками своей самостоятельности и попадает в политико-экономическое рабство к американцам и британцам (по поставкам газа или внешней политике).

Мало того, США и Великобритания через своих управляемых марионеток всячески пытаются втянуть в конфликт на Украине постсоветские страны , в которых они «успешно» осуществили губительные для этих стран цветные революции. Например, нельзя допускать, чтобы Санду и ее румынские кураторы сегодня развязали очередную войну на территории Приднестровья.

Я уже ничего не говорю о настойчивых попытках украинских властей принудить руководство Грузии к открытию второго фронта против России. В этом отношении заслуживает внимания недавнее выступление Арестовича , который бесцеремонно заявил, что , если бы у власти в Грузии сегодня был Саакашвили, то второй фронт против России уже давно был бы открыт !

Безусловно, в этом можно согласиться с Арестовичем, поскольку управляемая западными хозяевами марионетка Саакашвили по их приказу один раз в 2018 г. уже втянул Грузию в военный конфликт с Россией и , если сегодня он был бы у власти , однозначно открыл бы второй фронт для Украины, в которую он раньше был специально внедрен для разжигания антирусских настроений. Ведь именно поэтому , несмотря на беспрецедентную гуманитарную помощь нынешних грузинских властей,также управляемый Западом марионетка Зелинский стал цинично критиковать руководство Грузии ,выслав своего посла из Грузии и требуя освобождения элитарного коррупционера и диктатора-убийцу Саакашвили!

Спасибо меценату Иванишвили, иначе в Грузии никогда бы не избавились от государственного преступника, авантюриста и вымогателя Саакашвили, которого полицейские на руках забросили как мусор в тюремную камеру!Подобного позора со стороны бывшего президента никогда еще не испытывали многие мои прогрессивные соотечественники.Именно они никогда не забудут все то, что сделал для Грузии преданный ее сын и величайший благотворитель современности Бидзина Иванишвили, средствами которого были осуществлены все дорогостоящие проекты в Грузии !

Вместе с тем очень обидно,когда часть российской «элиты» рассматривает Россию не как Родину, с которой связана её судьба и будущее, а как периферию Западного мира. Её полностью устраивает превращение России в сырьевой придаток Запада, когда бедные нищают и вымирают,а богатые продолжают богатеть на продаже сырья и энергоресурсов.К сожалению, ответ некоторых представителей российской элиты на экономическое и дипломатическое давление Запада оказался трусливым и неадекватным.

К сожалению, «ахиллесовой пятой» России всегда являлся глубочайший раскол русского народа на псевдорусскую, предельно европеизированную интеллигенцию и на национально неразвитое, оппозиционно настроенное русское большинство социальных низов. Так называемую русскую интеллигенцию всегда отличали абсолютная личная безответственность, дикая зависть к обитателям коридоров власти и приверженность к западным ценностям ! Именно поэтому она шумно рукоплескала каждой новой политической жертве кровожадных революционеров, называя их борцами за свободу и счастье трудового народа. Именно поэтому Ф.М. Достоевский в свое время заявил: «Наш либерал это прежде всего лакей, который только и смотрит кому бы сапоги вычистить». В этом смысле интеллигенция начала ХХ века ничем не отличалась от представителей таковой в конце столетия. К сожалению, и для этих нравственных уродов русофобия стала одной из форм национального патриотизма!

Долгие годы, когда украинские нацисты планомерно осуществляли физический, языковой и культурный геноцид русских, Россия все затягивала «денацификацию и демилитаризацию» Украины, тщетно пытаясь наладить диалог с Западом. Однако потомки грязных европейских варваров сделали все возможное для развязывания спецоперации российских войск на Украине.

Скажу больше, в настоящее время Запад стремится к мировой гегемонии, устанавливая контроль над многими странами, а Россия – единственная страна, которая противостоит и препятствует этому. Таким образом, возникает парадоксальная ситуация, когда Запад, победив в «холодной войне» 1946 – 1989г., теперь настойчиво стремится к мировой гегемонии, подвергая мир угрозе Третьей мировой войны!

Именно поэтому сегодня Россия воюет не с Украиной, а фактически с кровавым и гегемонистским Западом и это противостояние, если западные неоколонизаторы не одумаются, приведет к полномасштабной и губительной для жизни на земле Третьей мировой войне , в результате которой наша планета может превратиться в радиоактивный пепел !

Единственный же человек на планете, который сегодня ,на мой взгляд, может спасти мир и наших детей и внуков от приближающейся катастрофы — это ,несомненно, Владимир Владимирович Путин !Именно Путин во время своего правления не раз спасал мир от ядерной войны, лишив американцев ложного ощущения неуязвимости и зафиксировал конец американской гегемонии!Своей же фразой: «Зачем нам мир, в котором нет места России?» – Владимир Путин объявил коллективному Западу цивилизационную войну!

Исходя из всего вышесказанного, становится понятным, что альтернативы Путину в России сейчас нет и думаю еще долго не будет, поэтому , дорогие россияне, берегите его и лелейте, чтобы он долго руководил страной.Сегодня судьба Путина и России фактически одно и тоже!Говорю вам об этом, поскольку сегодня враги России и русофобы различных мастей активно выступают против спецоперации Путина на Украине, стремясь свергнуть патриотическое руководство страны!

К сожалению, врагов оказалось больше , чем можно было предположить. Например, меня крайне удивляет враждебная позиция руководителей многих ведущих российских СМИ, которые категорически отказали мне в публикации этой моей статьи, а также моей статьи(«Для чего Запад спровоцировал спецоперацию России на Украине » https://otari.mirtesen.ru/blog/43648314579/), в которой я убедительно доказываю, что главным организатором сегодняшних событий на Украине являются США и подвластные им европейские страны!

Уважаемые россияне !Я знаю, как вам теперь трудно, но экономика и все остальное на сегодняшний день — это все второстепенное, по сравнению с миром на Земле и , если будет мир, все остальное поправимо. Не скрою, что ,говоря это , я , как гражданин Грузии, преследую и свой меркантильный интерес, поскольку недавно став дедушкой, я одновременно стал излишне сентиментальным и поэтому уверен, что в настоящее время не только России , но и всему миру нужен такой президент великой державы ,который в состоянии предотвратить Третью мировую войну, чтобы наши дети и внуки жили счастливо на мирной планете Земля!

Уважаемые друзья ! Мы живем на стонущей, пропитанной кровью земле, поэтому настало время , отложить в сторону все наши противоречия и сплотиться , чтобы на нашей планете воцарился мир , а не бесконечная война! Призываю всех выступить против надвигающейся катастрофы, в которой не будет ни победителей , ни побежденных. Именно от нас сегодня зависит — воцарится ли долгожданный мир на нашей стонущей от войн и катаклизмов планете. Господи ! Спаси, сохрани и защити жизнь на Земле !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили

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