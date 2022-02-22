Язык тела на первом свидании: 5 признаков, что мужчина настроен серьезно

Язык тела — важный инструмент, который позволяет нам передавать свои мысли и чувства, не используя слов. Рассказываем, как научиться расшифровывать невербальные сигналы в любви.

Психологи считают, что для первого впечатления при личном знакомстве достаточно четырех секунд. И если разобраться в собственной симпатии на первом свидании обычно достаточно легко, то как понять, что вы нравитесь партнеру? О правилах этикета и скрытых сигналах в поведении, которые можно считать на первом свидании, расскажет Татьяна Башкирова, эксперт школы The English Manner.

Если ваше знакомство случилось онлайн, необязательно сразу отправляться на обед или ужин на первом свидании, можно встретиться за чашкой чая или кофе. Такой формат позволит быстрее завершить встречу, если идеального «совпадения» не произошло. На обед можно пригласить на второе свидание, если вы почувствовали обоюдный интерес и обменялись знаками симпатии. Как же их распознать?

Многие девушки, например, не увидев цветов при первой встрече, могут разочароваться в спутнике и сделать неправильные выводы. Однако на первое свидание мужчина не обязан приносить цветы — во-первых, не факт, что свидание окажется удачным. А во-вторых, если вы идете на выставку или в кино, то вам будет неудобно держать букет в руках весь вечер. А во-вторых, если вы идете на выставку или в кино, то вам будет неудобно держать букет в руках весь вечер. Стоить помнить, что главными маркерами симпатии являются жесты, мимика, положение тела. Кроме того, немаловажным фактом является соблюдение правил этикета, что также может говорить о том, что человек увлечен вами и старается произвести впечатление. Так, заинтересованный мужчина всегда будет выступать галантным кавалером, стараясь соблюдать все правила этикета, чтобы тем самым выразить свое особенное отношение к девушке. Он обязательно придержит для нее дверь, поможет снять пальто при входе в кафе и отодвинет стул, чтобы она могла сесть. Потом он может сесть сам. Если же мужчина пришел раньше, он должен предупредить администратора, что ожидает спутницу, чтобы когда она появится, тот мог проводить ее к столику. Удостоверившись, что девушка комфортно расположилась за столом, мужчина может занять место напротив или слева от нее. Если вы симпатичны партнеру, то он обязательно сядет как можно ближе к вам или будет искать повод сократить расстояние, прикасаясь к вам рукой или наклоняясь вперед во время диалога. В случае взаимной симпатии такие знаки внимания не останутся незамеченными, и девушка обязательно ответит на эти невербальные сигналы похожими жестами.

Неизгладимое впечатление создают безупречные манеры за столом, приятная беседа и живой интерес к собеседнику. Это одинаково для всех. Заинтересованный мужчина будет стараться предугадывать потребности партнерши — например, если у вас в руках сумка, он может уточнить у официанта, есть ли у них подставка, или, заметив, что вам холодно, попросить плед.

Кроме того, во время свидания мужчина, которому понравилась девушка, будет стремиться продемонстрировать свою щедрость: заплатит за вас в кино и предоставит право первого выбора блюд в ресторане, как это положено по этикету.

Смартфон также может стать показателем отношения партнера к вам. Если мужчина постоянно смотрит в телефон, отвечает на сообщения или звонки, то вряд ли вы интересны ему больше, чем мемы в Instagram. Со стороны девушек такое поведение мужчина также расценит как отсутствие внимания к себе и к тому, что он говорит. Поэтому на время свидания отключите телефон и посвятите себя всецело и полностью человеку, с которым встречаетесь и которому хотите продемонстрировать симпатию. В крайнем случае, если вы ждете какого-то очень важного звонка, то можно предупредить заранее, а потом быстро на него ответить.

Партнер, у которого возникла к вам симпатия, будет особенно внимателен к вашим историям, предпочтениям и любым мелочам, которые он обязательно запомнит и использует в дальнейшем для выражения своих чувств. Например, если вы расскажете о том, что любите театр, второе свидание он постарается устроить именно там. Почему бы не сделать вам приятное и лишний раз не продемонстрировать свое теплое отношение? Сигналом симпатии послужат и частые вопросы от собеседника о вас и вашей жизни, ведь ему хочется узнать о вас как можно больше.

К слову, правила этикета достаточно часто путают с флиртом, однако есть несколько простых невербальных сигналов, которые подскажут, что вы понравились мужчине и, если чувства взаимны, то второе свидание обязательно состоится (примечательно, что эти признаки работают в обе стороны, а потому вы также можете использовать их, чтобы продемонстрировать симпатию):

Ваш партнер не может оторвать от вас взгляд

Влюбленные смотрят друг другу в глаза 70% всего разговора, в то время как зрительный контакт обычного разговора составляет 30-50%. Поэтому долгие и внимательные взгляды мужчины — верный признак того, что вы ему симпатичны. Если же он прячет взгляд, смотрит в стол, то такое свидание можно смело заканчивать.