Каспаров рассказал, какое задание Запад дал российской оппозиции

Каковы на самом деле идейные воззрения сбежавших заграницу российских либералов на судьбу «своей» страны и «своего» народа.

Часто люди не понимают, почему, по их мнению, российское государство излишне строго относится к деятельности либеральной оппозиции. Дескать, ну не совпадают люди по взглядам на общество, историю и экономику с большинством российского народа – ну и что, сразу их в тюрьму сажать, что ли? Разумеется, нет. Никто в РФ за разницу во взглядах никого не преследует. А реакция закона наступает только тогда, когда очевидна практическая вредоносность человека или организации. Практическая опасность его для самого факта существования страны, благополучия её населения и перспектив её нормального развития.

Ну всё, кое-кто подумает, началось сгущение красок. Пять с половиной фриков не могут быть опасными. Однако что скажут такие скептики, дочитав этот текст до конца?

Вот есть у нас определённое количество бывших российских граждан, смывшихся за рубеж, которые не стали эмигрантами в прямом смысле слова – это, скорее, отошедший на территорию Пакистана для перегруппировки и перевооружения отряд афганских моджахедов 80-х годов. Они имеют своё виденье будущего для России. И не стесняясь, говорят о нём.

Итак, цель российских оппозиционеров теперь, по мнению Каспарова, состоит не в том, чтобы как-то сделать страну лучше, а в том, чтобы сделать её как можно хуже. А в идеале – вообще развалить. Уничтожить. Логика тут, в принципе, проста: Россия – это Путин, Путин – это Россия. Пока есть одно, будет и другое. Чтобы свергнуть Путина, нужно уничтожить Россию, иначе никак.

Миссия оппозиции заключается в том, чтобы Запад признал Россию своим врагом и причинил ей наибольший ущерб. НАИБОЛЬШИЙ! Максимальный.

Ниже будут цитаты.

Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН).

Источник

А вы знали об этом?

В Великобритании компания Crown Jewels Condoms of Distinction выпустила серию сувенирных презервативов, посвященных предстоящему бракосочетанию принца Уильяма и его подруги Кэтрин Миддлтон, сообщает AFP. Производители призывают потребителей "расслабиться и думать об Англии" ("lie back and think of England" - английская пословица). На упаковке с контрацептивами красуется фраза: "Общение с любимым человеком такое же незабываемое событие, как и Королевская свадьба". Презервативы стали частью большого числа неофициальной сувенирной продукции в честь предстоящего события. Покупателям предлагают тарелки, салфетки, открытки, кружки и прочие предметы с изображением пары.

Рекомендую также прочесть:

Как сейчас живет и выглядит родная внучка Сталина. И почему она не любит своего деда https://otari.mirtesen.ru/blog/43756499645/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!