Узнайте по дате рождения, какая икона нужна именно вам

22 декабря — 20 января
Люди, родившиеся в эти числа, находятся под покровительством святого Сильвестра и преподобного Серафима Саровского.
Православным стоит приобрести Державную икону Божьей Матери.
Перед ней необходимо молиться о честности и правде, сердечной радости и любви к ближнему, о даровании душевных и телесных исцелений.
21 января — 20 февраля
Те, кто родился в эти дни, находятся под покровительством святых Кирилла и Афанасия. А вот иконами-заступницами считаются Владимирская икона Божьей Матери и икона «Неопалимая купина».
21 февраля — 20 марта
В этом промежутке времени людей оберегают ангелы-хранители Милентий Антиохский и святой Алексий. А иконой-заступницей считается Иверская Богоматерь. Образ помогает людям, которые раскаялись в своих грехах. Икона оказывает большое влияние на людей с душевными и телесными болезнями.
21 марта — 20 мая
Людям, родившимся в этих числах, стоит молиться иконе «Споручница грешных», а их ангелами-хранителями являются Иоан Богослов, святые Тамара и Стефан. В основном люди обращаются к иконе за помощью в духовном прозрении, за избавлением от уныния и печали, за исцелением от тяжких недугов.
21 мая — 21 июня
Рожденным в эти дни следует считать своими ангелами покровителями святых Алексея Московского и Константина.
22 июня — 22 июля
Святой Кирилл — главный заступник тех, кто родился в этот период. Молиться необходимо ангелу-хранителю, а также иконе Казанской Божьей Матери. Молитвы перед ее образом помогают найти решение в сложных вопросах, исцелиться от болезней. Также икону принято ставить у кроватки ребенка, зная, что Богородица присмотрит за малышом.
23 июля — 23 августа
Илья Пророк и святой Николай будут хранить тех, кто родился в эти дни. А заступницей станет икона Покрова Пресвятой Богородицы. Молитва перед образом способна защитить от всех зол, бед и недугов, даря успокоение и благодать.
24 августа — 23 сентября
Родившихся в эти дни охраняют святые Александр, Иоанн и Павел. А молиться нужно Страстной иконе-заступнице.
24 сентября — 23 октября
Родившихся в эти дни берет под свое крыло Сергей Радонежский, а помогает им икона-заступница Воздвижения Креста Господня.
24 октября — 22 ноября
Иконы Иерусалимской Божьей Матери и Скоропослушницы охраняют людей, родившихся в этот период. А вот ангелом-хранителем принято считать святого Павла.
23 ноября — 21 декабря
Святые Николай Угодник и Варвара будут охранять людей, родившихся в этот период. Заступницами считаются иконы Богородицы Тихвинской и «Знамение».
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