Узнайте по дате рождения, какая икона нужна именно вам

22 декабря — 20 января

Люди, родившиеся в эти числа, находятся под покровительством святого Сильвестра и преподобного Серафима Саровского.

Православным стоит приобрести Державную икону Божьей Матери.

Перед ней необходимо молиться о честности и правде, сердечной радости и любви к ближнему, о даровании душевных и телесных исцелений.

21 января — 20 февраля

Те, кто родился в эти дни, находятся под покровительством святых Кирилла и Афанасия. А вот иконами-заступницами считаются Владимирская икона Божьей Матери и икона «Неопалимая купина».

21 февраля — 20 марта

В этом промежутке времени людей оберегают ангелы-хранители Милентий Антиохский и святой Алексий. А иконой-заступницей считается Иверская Богоматерь. Образ помогает людям, которые раскаялись в своих грехах. Икона оказывает большое влияние на людей с душевными и телесными болезнями.

21 марта — 20 мая

Людям, родившимся в этих числах, стоит молиться иконе «Споручница грешных», а их ангелами-хранителями являются Иоан Богослов, святые Тамара и Стефан. В основном люди обращаются к иконе за помощью в духовном прозрении, за избавлением от уныния и печали, за исцелением от тяжких недугов.

21 мая — 21 июня

Рожденным в эти дни следует считать своими ангелами покровителями святых Алексея Московского и Константина.

А молиться необходимо иконам «Взыскание погибших», «Неопалимая купина» и Владимирской иконе Божьей Матери.

22 июня — 22 июля

Святой Кирилл — главный заступник тех, кто родился в этот период. Молиться необходимо ангелу-хранителю, а также иконе Казанской Божьей Матери. Молитвы перед ее образом помогают найти решение в сложных вопросах, исцелиться от болезней. Также икону принято ставить у кроватки ребенка, зная, что Богородица присмотрит за малышом.

23 июля — 23 августа

Илья Пророк и святой Николай будут хранить тех, кто родился в эти дни. А заступницей станет икона Покрова Пресвятой Богородицы. Молитва перед образом способна защитить от всех зол, бед и недугов, даря успокоение и благодать.

24 августа — 23 сентября

Родившихся в эти дни охраняют святые Александр, Иоанн и Павел. А молиться нужно Страстной иконе-заступнице.

24 сентября — 23 октября

Родившихся в эти дни берет под свое крыло Сергей Радонежский, а помогает им икона-заступница Воздвижения Креста Господня.

24 октября — 22 ноября

Иконы Иерусалимской Божьей Матери и Скоропослушницы охраняют людей, родившихся в этот период. А вот ангелом-хранителем принято считать святого Павла.

23 ноября — 21 декабря

Святые Николай Угодник и Варвара будут охранять людей, родившихся в этот период. Заступницами считаются иконы Богородицы Тихвинской и «Знамение».