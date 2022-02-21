Как Вещий Олег пошел в поход на Византию

Походы киевского князя Олега на Византию, по правде говоря, были далеко не первыми. До него их было уже около 6-10, а по некоторым источникам, и того больше. Константинополь всегда был лакомым кусочком для множества государств. Его удобное месторасположение и выход к морю сделали город местом пересечения торговых путей. Установив тесные взаимосвязи с Византийской Империей можно было достичь экономического роста и наладить международную торговлю.

Идем на Византию, пускай и не впервые

Предыдущие походы на Константинополь не были столь удачными, чтобы Киевская Русь могла иметь с этого хоть какую-то выгоду.

Князь Олег преследовал цель не столь прозаичную: в его планы не входило опустошение казны Константинополя, либо же варварское ограбление города. Олег намеревался тонко, но в то же время прочно закрепиться в союзниках Византии. Естественно, вопрос в основном касался торговли и товарооборота.

Решение идти на Константинополь не требовало длительных раздумий, особенно учитывая факт, что Русь всегда была нападавшей стороной в отошениях с Византией. Походов Олег совершил два, но наиболее удачным и результативным был первый, состоявшийся в 907 году.

Подготовка и вооружение

Известно, что войско Олега было отлично вооружено, а количество человек, прибывших к берегам Византии, составляло около 80 тыс.

Основным оружием были мечи, секиры, булавы. Имелись также щиты, шлемы и кольчуги. Но стоит заметить, что кованные кольчуги были преимуществом, коим обладали только высшие дружинники. Армия обладала так зваными воздушными змеями.



Прощание Олега с конем



Это не те змеи, которые сейчас запускают дети. Русское войско использовало огненные стрелы, наносящие сильные удары по противнику.

План похода и победа над греками

Корабли спустились из Киева вниз по реке Днепр, а после шли по берегу Черного моря. Подойдя в плотную к Царьграду, воины сошли с кораблей. Случилась первая битва, в ходе которой русское войско проявило себя наилучшим образом, нанеся значительный урон грекам, которым в свою очередь ничего не оставалось делать, кроме как спрятаться за стенами города и начать оборону оттуда.

Киевский князь с воинами за это время успели опустошить пригород и поставить свои ладьи на колёса.



Изображение похода Олега в летописи

Таким образом войско подошло ближе к Константинополю. В этот же день произошло второе столкновение на поле возле Царьграда с победой русов, а также сильное осаждение города. Избежать разрухи можно было одним способом: принять условия врага. Основные требования заключались в выплате Византией определённой суммы каждому воину киевской армии, а также льготы на покупку товаров в Константинополе.

Итоги для Киевской Руси

Наступление прекратилось только после заключения мира, а чуть позже, в 911 году, был подписан договор. Он был подробно записан в «Повести временных лет».



Изображение «Русско-византийская война 907 года»



Согласно подписанному договору, Византия обязывалась предоставить Руси право пользоваться городскими банями, брать неограниченное количество продовольствия, а также воспользоваться морскими судами для возвращения домой. Только на таких условиях Олег обещал отступить и прекратить нападение. И это всё в добавок к денежным выплатам.

Интересный факт, который следует отметить, это то, что ни в одном Византийском источнике поход Олега не был упомянут хоть каким-то образом. А вот русские летописцы окрестили поход киевского князя «позорным для Византийской империи».

Источник: https://history.com.ru/kievrus/kak-veshhij-oleg-poshel-v-poh...

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