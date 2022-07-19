Сталин: почему он прекратил борьбу с пьянством в 1930 году

Приветствую вас уважаемые читатели на канале "Факты из истории". До 1930 г. в СССР активно проводилась политика, направленная на борьбу с пьянством. Были созданы различные общества и со всех газет звучало осуждение алкоголизма.

Но все кардинально поменялось в начале осени 1930 года. СССР срочно нужно было перевооружать армию, а денег в казне не хватало. Также в это время большими темпами проводилась индустриализация, которая с каждым днем требовала колоссальных финансовых влияний.

Сталин вспомнил, что еще при российском царе, казна получала большие средства от продажи спирта и его производных. Также прибыль шла и от выдачи лицензий, которую выдавали питейным организациям. Именно в этот момент политика СССР насчет алкоголизма резко развернулась в другую сторону.

Сталин внес предложение значительно увеличить объемы производства и продажи водки, которая монопольно выпускалась советским государством. Антиалкогольная борьба была полностью свернута и забыта как пережиток прошлого.

В газетах уже никто не писал, что употребление спиртных напитков вредит организму. Наоборот, некоторые уважаемые медицинские издания, писали статьи на тему пользы умеренного приема алкоголя. В СССР моментально развернули продажу крепких спиртных напитков, которые продавали буквально на каждом углу.

Эта политика СССР принесла свои плоды. За весь 1932 года прибыль от алкогольной продукции составила более 5 млрд рублей, что было приблизительно 18% от дохода всего бюджета.

История всегда была интересной, и каждый этап истории по своему увлекателен. История учит чтить прошлое и не допускать новых ошибок.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Придерживаясь тактики победы мировой революции, Сталин усиленно готовился к мировой войне, не жалея средств на приобретение новейших образцов оружия. Ведь именно поэтому в начале войны по количеству и оснащенности Красная армия по многим параметрам , как ни странно, превосходила немецкие войска.

Именно поэтому в предвоенные годы была популярна книга Николая Шпанова «Первый удар», в которой гитлеровская Германия была разгромлена Красной Армией за 12 часов! Причем ,после вероломного нападения СССР на Германию пролетариат этой страны, запевая интернационал, перешел бы на сторону красноармейцев ,уничтожая немецкую буржуазию. После этого победа мировой революции распространилась на всю Европу !

Например, в сентябре 1941 года Гитлер говорил о том, что если бы он знал раньше о количестве танков в Красной Армии, он бы не напал. Здесь весьма кстати придется одна из цитат Черчилля, где он говорит, что сам готов стать коммунистом, чтобы иметь 10 тыс. танков. В 1941 году никто не верил, что есть армия, имеющая такое количество танков. Самолетов же в Красной Армии и авиации ВМФ было 18 914 единиц.

Любопытно , что именно тогда для получения дополнительных средств на перевооружение армии Сталин , который в 1926 году сам инициировал декрет «по борьбе с алкоголизмом» , срочно отменил это постановление и начал усиленно «спаивать» свой народ ! Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута и продажа алкоголя развернулась повсеместно. В медицинских изданиях даже появились публикации о том, что употребление алкоголя , наоборот, очень полезно для здоровья. Согласитесь, подобное мог сделать только безнравственный и подлый руководитель страны (https://otari.mirtesen.ru/blog/43711707333/) !

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и ,пожалуйста, подпишитесь на канал.

Рекомендую также прочесть:

Депортация или геноцид Сталиным героического чеченского и ингушского народов ? https://otari.mirtesen.ru/blog/43115988494/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!