Как вернуть близость: 9 советов сексологов

Отсутствие интимной жизни — один из самых частых запросов пар, которые приходят на семейную терапию или обращаются к сексологу. Как можно исправить ситуацию и с чего начать?

Терапевт-сексолог Кимберли Ресник Андерсон работает с парами, которые живут без секса много месяцев, лет или даже десятилетий. Что она советует тем, кто давно вынужден обходиться без интимных отношений? Как можно раньше обратиться за помощью к профессиональному сексологу.

«Когда партнеры перестают заниматься сексом и, что еще серьезнее, перестают считать секс важной частью отношений, они тем самым делают первый шаг по скользкой дорожке, которая в конце концов приведет их к сексуальной неудовлетворенности», — говорит эксперт.

Заводить с партнером разговор на эту тему бывает страшно, особенно если вы отдалились друг от друга не только в сексуальном плане

Терапевт поможет найти способ открыто обсудить проблему, чтобы вы могли начать восстанавливать отношения. «Профессионал подскажет, как обсудить «неудобные» темы, расскажет о стратегиях, способных оживить интимную жизнь», — считает Ванесса Марин, автор онлайн-тренинга Finishing School, обучающего женщин достигать оргазма.

Самостоятельно наладить отношения во всех смыслах может быть трудно.

1. Если вы обратили внимание на нехватку секса в отношениях, это наверняка заметил и партнер

Способность обратиться за помощью — признак внутренней силы. Мы попросили нескольких сексологов поделиться советами для пар, сексуальная жизнь которых зашла в тупик.

«Если заметили, что секс стал реже и перестал приносить удовольствие, партнер тоже в курсе. Даже если кажется, что вы страдаете в одиночестве, он, скорее всего, переживает аналогичные чувства. Тот партнер, которому секс нужен меньше, зачастую лучше помнит, когда последний раз была интимная близость, потому что считает, что проблема в нем», — говорит Кимберли Ресник Андерсон.

2. Чем дольше у вас не было секса, тем сложнее будет заново наладить ритм интимной жизни

«Чем дольше обходитесь без интимных отношений, тем больше теряете к ним интерес. Но верно и обратное. Секс — лучший афродизиак. Чем больше им занимаетесь, тем больше хочется. Занятия сексом способны завести мотор вашего либидо, поскольку способствуют выработке половых гормонов», — объясняет Тамми Нельсон, сексолог, автор книги «Как получить тот секс, которого вам бы хотелось».

3. Чем скорее обсудите проблему с партнером, тем лучше

«Я каждый день слышу от пар, что они не знают, как завести разговор на эту тему, или что такие разговоры каждый раз заканчиваются ссорой. В результате между ними возникает молчаливый сговор. Они решают, что проще вообще не заниматься сексом, чем разбираться с взаимными обидами и непредсказуемыми эмоциями — такими, как гнев или чувство вины.

Важно обратиться за помощью раньше, чем проблема начнет жить собственной жизнью. Например, можно начать этот разговор с того, что вас заботит сексуальное здоровье и общее благополучие, как ваше, так и партнера. Регулярный секс полезен для физического и психологического здоровья», — объясняет эксперт.

4. Прекратите искать оправдания и начинайте действовать

«Мы находим оправдания, почему мы не можем питаться здоровой пищей или заниматься спортом. Я каждый день слышу, как пациенты придумывают поводы, чтобы не заниматься решением сексуальных проблем.

Если пропало желание, вы можете оправдываться тем, что не ощущаете себя сексуальной, устали или не в настроении. В результате не происходит ничего.

Начните с малого и постепенно двигайтесь дальше. Сильное желание не возникнет сразу

Возможно, такое бывало раньше, но известно, что желание чаще возникает не спонтанно, а в качестве реакции на что-то. Каждый день делайте небольшие шаги, чтобы снова ощутить сексуальность

Ставьте цель, например: «Сегодня я постараюсь ощущать себя комфортно в собственном теле и найду хотя бы один способ доставить своему телу удовольствие», — говорит психолог и сексолог Шэннон Чавез.

5. Когда снова начнете заниматься сексом, сначала все может показаться странным

«Первые несколько раз после перерыва секс может оказаться неуклюжим. Со временем станет лучше», — говорит Стивен Снайдер, терапевт-сексолог, автор книги «Любовь, которой стоит заниматься: как поддерживать потрясающую сексуальную жизнь в длительных отношениях».

6. После долгого перерыва лучше начать с объятий и поцелуев

«Если партнеры не занимаются сексом, чаще всего они также перестают обниматься и целоваться. Поцелуи хороши тем, что активируют те же центры удовольствия в мозге, что и секс. Это важная часть чувственности, они помогают поддерживать близость. Поцелуй может очень возбуждать. Мы забываем, что рот и губы — чувствительные эрогенные зоны», — напоминает Шэннон Чавез.

7. Запланируйте эротический вечер наедине с партнером, секс необязателен

«Один из способов воскресить угасшую сексуальную жизнь в браке — устроить эротический вечер. Вы можете беспокоиться, что будет неловко и некомфортно, что этот вечер не оправдает ожиданий. Это нормально.

Возможно, вы вообще не захотите заниматься сексом в этот вечер. На первом свидании можете ограничиться объятиями и прикосновениями или вместе полежать в постели без одежды. Возвращать близость лучше постепенно, чтобы процесс не был шокирующим», — считает Тамми Нельсон.

8. Вспомните, что разнообразие придает жизни вкус

Во многих парах один из партнеров, возможно, не хочет заниматься каким-то конкретным видом секса, но не против интимной близости вообще — в какой-то другой форме. Секс можно сравнить с едой. Если мы постоянно, изо дня в день, будем есть одно и то же блюдо, то со временем потеряем к нему всякий интерес, даже если раньше мы его очень любили.

Чтобы секс продолжал радовать и возбуждать, мы должны внести разнообразие в интимную жизнь. Однообразие, скука, предсказуемость — одни из главных причин, по которым партнеры со временем перестают заниматься любовью.

Чтобы пробудить наше желание, нужны живой интерес, элемент игры и некоторая загадочность

«Я советую партнерам составить от трех до пяти своеобразных «эротических меню» и поделиться ими друг с другом. Разговоры о сексе часто помогают пробудить желание и сближают партнеров. Договоритесь раз в неделю предлагать друг другу какой-то вариант из него.

Разрешите себе не торопиться и постепенно снова привыкать к проявлению собственной сексуальности. В конце недели обсудите друг с другом, что именно вам больше всего понравилось в ваших эротических приключениях», — рекомендует Шэннон Чавез.

9. Практикуйте осознанность

«Попробуйте перед сексом просто немного полежать рядом в постели, без одежды, ничего не делая. В это время обращайте внимание на ваше физическое и эмоциональное состояние, дыхание, почувствуйте, как ваше тело соприкасается с кроватью.

Попробуйте просто пребывать в настоящем моменте. Вот это состояние пребывания в настоящем безо всяких оценок и называется осознанностью. Пребывание в осознанном состоянии перед сексом снизит стресс и поможет сделать интимную близость гораздо более естественной», — говорит Стивен Снайдер.

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