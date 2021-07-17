10 изобретений, которые изменили мир до неузнаваемости

Сегодня многие уже не могут прожить без планшетного компьютера и беспроводной электрической дрели, а как насчет изобретений, которые были до этого? Люди начали внедрять инновации буквально с самого начала своего существования, в итоге мир стал таким, какой он есть.

И всё же среди огромного количества изобретений есть действительно знаковые, которые изменили этот мир коренным образом.

1. Каменные инструменты

Изменили мир: каменные инструменты.

Каменные инструменты были самой ранней технологией человечества, изобретенной более чем 2 миллиона лет назад Homo habilis, ранним человеческим предком. Простейшие орудия, известные первооткрывателям как «скребки», были камнями с заостренными кромками, сделанными посредством скалывания кромки другим камнем.

Такой инструмент можно было использовать для резки, распила, дробления или разрушения. Без этого нововведения человечество никогда не узнало бы об этих, казалось бы, простых действиях.

2. Дагерротип

Изменил мир: дагерротип.

Первая успешная фотография, дагерротип, была изобретена Луи Жаком-Манде Дагерром и Жозефом Нисефором Ньепсом в 1830-х годах. Во время первых попыток Ньепсу требовалось время экспозиции в 8 часов, а Дагерр сократил это время до 20 - 30 минут.

3. Саксофон

Сегодня же возможно сфотографировать все, что захочется, мгновенно.

Изменил мир: саксофон.

Хотя некоторые музыкальные инструменты существуют уже много веков (возраст самой старой флейты - как минимум 35 000 лет), саксофон - сравнительно недавнее изобретение. Первый саксофон был запатентован Антуаном Жозефом Саксом в Париже в 1846 году.

Это был первый инструмент, который объединял трубку (как в кларнете) с медным раструбом (как в трубе). Без его уникального звука люди бы никогда не услышали джаз и ни один из музыкальных стилей, которые последовали за ним.

4. Бессемеровский процесс

Изменил мир: бессемеровский процесс.

Бессемеровский процесс позволил массово производить сталь. Это было огромное новшество в строительстве, которое привело к значительным достижениям. Этот процесс был изобретен независимо и одновременно сэром Генри Бессемером (Англия) и Уильямом Келли (США) в 1840-х годах.

Хотя сегодня для производства стали используются разные методы, а Бессемеровский процесс считается устаревшим, он был первым. Без него не было бы высоких небоскребов, которые есть сегодня.

5. Целлулоид

Изменил мир: целлулоид.

Целлулоид, первый синтетический пластик, чрезвычайно важен для современной жизни. Он был разработан в 1860-х и 1870-х годах промышленником и изобретателем Джоном Уэсли Хайяттом. До этого не было пластиковых пакетов и посуды или дешевых часов. Кроме того, из целлулоида стали делать пленку, используемую в фильмах.

6. Фонограф Эдисона

Изменил мир: цилиндрический фонограф Эдисона.

Цилиндрический фонограф Томаса Альвы Эдисона подарил музыку широкой общественности. Это был первый тип проигрывателя, который использовал листы фольги и вибрирующий стилус.

Изобретение 1857 года было далеко от современного iPod, но оно ознаменовало начало «портативной» музыки. Ведь до появления фонографа, если люди хотели послушать песню, они должны найти кого-то, кто бы исполнил ее для них.

7. Самолет братьев Райт

Изменил мир: самолет братьев Райт 1903 года.

Список изобретений был бы просто неполным без упоминания об историческом полете братьев Райт. В 1903 году братья Райт продемонстрировали, что самолет может совершить полет под контролем пилота. Это был настоящий подвиг, которого раньше никто не мог добиться. Это изобретение изменило все: от путешествий до судоходства.

8. Иконоскоп и кинескоп

Изменили мир: иконоскоп.

Передающая телевизионная трубка «иконоскоп» и телевизионная приемная трубка «кинескоп» были изобретены Владимиром Козьмичом Зворыкиным, американским инженером из России, в 1920-х годах.

Передача изображения с одного места в другое не только позволила смотреть любимые сериалы в субботу утром, но и сделала возможной мгновенное распространение новостей и другой важной информации по всему миру.

9. Микрочип

Изменила мир: интегральная схема.

Современная электроника просто не была бы возможна без интегральной схемы, которая была изобретена в 1958 году Джеком Килби. Интегральная схема также известна как важнейший «микрочип», который является «сердцем» как смартфона, так и автомобиля.

10. ПК Apple II

Изменил мир: персональный компьютер Apple II.

Те, кто читают этот список, не смогли бы сделать этого без изобретения персонального компьютера. В 1977 году Стивен Возняк представил Apple II - ПК, который, возможно, проложил путь к широко распространенному персональному домашнему компьютеру.

С тех пор Apple стал знаменитым брендом, а компьютер эволюционировал от того, что когда-то занимало целую комнату, до устройства, которое может поместиться в кошелек или карман.

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