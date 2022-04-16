Как критиковать мужчину, чтобы не разрушить отношения

Вопрос более, чем актуальный. Часто можно услышать в адрес мужчин: «а я тебе говорила», «сколько можно повторять одно и то же», «вот если бы не ты…» и подобные фразы. Вам самим приятно было бы это слышать? Немногие любят, когда в ошибки тычут носом таким образом. Прямо сейчас отношения многих пар разрушаются от неумения партнёров правильно критиковать.

А ведь критика может нести пользу, быть конструктивной. И в зависимости от способа подачи информации конечный результат будет разным. Критикуя правильно, можно укрепить, а не загубить отношения. Дальше вы узнаете правила критики, которые помогут достичь нужного эффекта.

Что движет желанием критиковать и есть ли в критике смысл?

Для начала стоит подумать зачем критиковать и нужна ли критика в отношениях. Может показаться, ответ лежит на поверхности - «благие намерения». То есть за критикой партнёра стоит желание изменить его поведение к лучшему. Вы считаете, что смена поведения в его же интересах. Но это лишь на поверхности, ведь есть еще и бессознательные мотивы. Рассмотрим наиболее частые из них.

1. Критика как способ достичь желаемого

На самом деле вы не хотите, чтобы партнёру стало лучше. Вы хотите, чтобы стало легче/лучше именно вам, чтобы вам было удобнее с мужчиной.

2. Низкая самооценка

Например, за критикой в неаккуратности часто стоит простое желание, чтобы в доме было чище или чтобы не приходилось краснеть перед друзьями. Если мужчина будет аккуратнее, может ему и станет лучше, но в первую очередь станет лучше женщине.

Критикуя, вы возвышаетесь в своих глазах за счёт другого. Конечно, партнёр это чувствует и обижается. Как бы тонко не звучало замечание, как бы невинно не хлопать глазами и не пытаться убедить, что «ничего такого не имелось ввиду» - это всё равно будет попыткой возвыситься за счет другого. Нужно ли это в отношениях мужчины и женщины? Поможет ли обрести гармонию? Вряд-ли.

3. «Синдром отличницы»

Женщины с «синдромом отличницы» предъявляют к себе и партнёру завышенные требования, часто считают, что лучше них никто ничего сделать не может. В этом случае человек критикуется только за то, что он другой и делает что-то иначе. Ваш мужчина не может всё делать точно так же, подумайте, стоит ли это критиковать?

4. Перекладывание ответственности

Людям тяжело брать ответственность за собственную жизнь. Гораздо легче обвинить в собственных неудачах другого. Не сделала карьеру? Так это мужчина виноват, по дому не помогал, делал всё не так и т. д. А вот если бы он был более заботливым/ больше зарабатывал/ делал всю работу по дому, вот тогда бы можно было карьеру строить.

5. Слив негатива или агрессии, депрессия

От негатива нужно избавляться. Но чаще всего его просто сливают на партнёра, который ни в чём не виноват. Когда не удался день/ недоволен начальник/ поссорилась с подругой - не стоит срываться на мужчину за то, что он чай заварил не в той чашке. Лучше поделиться своими переживаниями с близким человеком. То же касается и депрессии, когда всё выглядит уныло и замечается только плохое.

Мотивов может быть много. Попытайтесь честно ответить себе какой именно стоит за вашей критикой. Также подумайте, можно ли исправить то, что вы критикуете. Если исправить нельзя, то есть ли смысл критиковать? Например, замечание вечером «ты не должен был надевать эту рубашку на конференцию». Но он уже её надел, и провел весь день. Какой смысл в таком замечании? Если же вы хотите обсудить, в каких случаях будет уместно носить рубашку, то озвучьте своё замечание с учётом правил конструктивной критики.

Итак, как правильно критиковать мужчину?

Основные правила конструктивной критики, которая не разрушит ваши отношения

Сохраняйте спокойствие

Постарайтесь успокоиться, прежде чем начинать разговор. Излишняя эмоциональность может быть воспринята как нападение и привести к ссоре. Также вероятно, что в порыве эмоций вы обидите близкого человека. Как остынете – будете жалеть, но сказанного уже не вернёшь. Перед началом разговора, как минимум, сосчитайте до 10-ти, выдохните и подберите правильные слова.

Критикуйте наедине

Присутствие посторонних только усиливает негативные эмоции от критики. Мало кто любит публичные унижения, так вы даже рискуете нарваться на ответные обвинения. Поэтому, если вы находитесь в компании, найдите возможность высказать замечание мужчине наедине. Если это невозможно сделать прямо сейчас, подождите удобного момента.

Избегайте сравнения

Сравнение с кем-то из окружения воспринимается болезненно. Ещё хуже, если ваш партнёр регулярно слышит от вас о более успешных мужчинах. Фразы из серии «а вот наш сосед…» понижают самооценку, показывают мужчине, что его не ценят, считают неполноценным, недостаточно хорошим для вас. Чем чаще вы будете сравнивать, тем скорее ваши отношения закончатся.

Не переходите на личность

Критиковать нужно конкретный поступок, а не человека в целом. Вместо «какой ты бестолковый» можно сказать «в этой ситуации лучше поступить иначе». Также не нужно преувеличивать. Не говорите «ты никогда не моешь за собой чашку», скорее всего, он её моет, но не всегда. А значит, ваше замечание ложь и может обидеть человека.

Говорите «я-посланиями»

Если вы хотите выразить недовольство, то правильным будет говорить о ваших чувствах, а не о поведении мужчины. Не говорите «ты испортил мне платье», скажите «я расстроилась, когда ты пролил вино на моё платье, оно мне очень нравилось». Когда вы говорите исходя из позиции «я», вы не обвиняете партнёра, а делитесь своими переживаниями. Не заставляете его оправдываться, а даёте возможность лучше понять вас. Это позиция не агрессии, а доверия. И именно такая позиция позволяет развивать отношения. Когда вы избавляете партнёра от позиции обвиняемого, у него появляется возможность лучше понять вас, признать ошибку и предложить варианты исправления ситуации.

Будьте объективны

Если перед критикой вы можете похвалить человека – сделайте это. Здесь важно быть искренними и действительно отметить положительные моменты. Не стоит говорить «в целом ты молодец, но...». Нужно рассказать в чём именно человек хорош, и какие его поступки достойны похвалы. Можно использовать комбинацию «3-1-1»: три положительных момента, далее совет, на что обратить внимание, и затем ещё один положительный момент. Например: «Твоё выступление на форуме было отличным: увлекательное видео, актуальная информация, аудитория заинтересовалась твоим предложением. Постарайся говорить медленней и чётче в следующий раз, а сегодня ты проделал хорошую работу».

Верьте в своего партнёра

Вы можете быть спокойны и тактично озвучить партнеру ваше мнение, сделать это наедине и похвалить его, но, если в конце вы скажете «хотя я знаю, что ничего не изменится» - это всё перечеркнёт. Такая фраза не вызывает желания что-либо менять, скорее наоборот. Подумайте, будет ли у вашего мужчины мотивация что-то изменить, если даже вы в него не верите? Некоторые действительно захотят доказать, что в них ошибаются, но большинство просто махнёт рукой. Ваша задача убедить партнёра, что вы уверены в его силах исправить ошибки.

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Можно ли критиковать мужчину? Да, можно! Но смысл каждой коммуникации заключается в реакции на неё. Не в ваших намерениях, а в реакции партнёра. Поэтому правильно донести свои мысли – ваша задача и ответственность. Вы же не хотите, чтобы критика вызывала негативные эмоции и портила отношения с мужчиной? Тогда учитесь критиковать правильно. Контролируйте эмоции, соблюдайте несложные правила – так вы сможете добавить гармонии в отношения и избежать ненужных ссор.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2455161768476936631/

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