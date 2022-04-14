Эти удивительные алмазы

На протяжении веков алмазы и бриллианты пользовались неизменно высокой популярностью, их применяли как для производства украшений, так и в сфере промышленности. Но есть некоторые интересные факты об алмазах, которые вы, возможно, еще не знаете.

1.

Первые алмазные копи существовали на территории Индии почти 3000 лет назад.



2.

Кровавыми или конфликтными алмазами называют алмазы, которые были добыты не территории военных действий. Очень часто деньги от их продажи идут на финансирование повстанцев. Как правило данные термин применяется к алмазам добываемым в Африке. Тем не менее именно в Африке добывают 2/3 всех алмазов.



3.

Алмазы состоят из углерода и образовываются под землей, в вулканической породе, вследствие воздействия высокой температуры и давления.

4.

На Сатурне и Юпитере идут дожди из алмазов. Это связано с химическим составом атмосферы на данных планетах. В верхних слоях атмосферы молнии Юпитера и Сатурна производят сажу, которая, падая в атмосферу, может превращаться в графит и в конечном итоге в алмазы.



5.

Около 80% всех алмазов, добываемых в мире, используются в промышленных целях, и лишь 20% обрабатываются для ювелирных изделий.



6.

Первой женщиной, получившей обручальное кольцо с бриллиантом, стала Мария Бургундская, дочь французского короля Карла Смелого.

7.

Оно было подарено ей в 1477 году австрийским эргерцогом Максимиллианом.

В процессе огранки алмазы теряют примерно половину своего веса.



8.

Трэйси Холл, разработавший технологию производства синтетических алмазов для промышленной корпорации General Electric, получил за свое открытие вознаграждение в… 10 долларов.

9.

По некоторым подсчетам, менее одного процента женщин в мире обладают бриллиантом весом в карат или больше.

10.

Бриллиантами украшают самые разные вещи: автомобили, сумочки и даже кредитки. Компания The Dubai First Royal предлагает своим клиентам позолоченную кредитную карту с бриллиантом в 0,235 карат.

11.

Самый большой в мире прозрачный бриллиант — «Звезда Африки». Его вес составляет 530 карат.