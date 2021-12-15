Варвара Кузнецова: как русский этнограф выжила в рабстве у чукчей

Изучением коренных народов Севера всегда занимались мужчины. Суровые условия, труднодоступность мест и тяжкий быт требовали от ученых не только выносливости, но и большой физической силы. Но был в истории советской этнографии случай, когда женщина-ученый смогла 3 года прожить в семье оленеводов. Правда, эта жизнь была больше похожа на рабство.

Из Ленинграда – на Чукотку

Варвара Григорьевна Кузнецова родилась в 1912 году в селе Спасо-Талица Кировской области. В 1933 году, переехав в Ленинград, поступила на исторический факультет Ленинградского Государственного Университета. После получения диплома несколько лет проработала экскурсоводом в Этнографическом музее народов СССР (Кунсткамере).

В 1948 году Варвара Кузнецова отправилась в этнографическую экспедицию на Чукотку, чтобы собрать материалы для своей диссертации, посвященной быту народов Севера. Официально являясь участником Северо-Восточной экспедиции Института Этнографии АН СССР, на самом деле она путешествовала в одиночку, даже не зная языка.

Работа велась в бассейне реки Амгуэмы, в наиболее отдаленной части тундры. Варвара Григорьевна прожила в этих практически недоступных местах около 3 лет, кочуя вместе с чукотскими семьями. Работа проходила в экстремальных условиях, местное население не спешило ей помогать, с подозрением относилось к исследовательнице.

Трудности кочевой жизни

Тяжелые условия, голод, лишения – вот что приходилось преодолевать Варваре Кузнецовой ради научной работы.

Варвара Григорьевна попала в семью председателя колхоза «Тундровик» Тымнэнэнтына. Для чукч она стала обузой. Когда она болела, никто не обращал на нее внимания, ее практически не кормили и редко пускали внутрь жилища, оставляя на холоде.

Во время кочевья она всегда шла пешком, ехать на нартах вместе со всеми ей было запрещено. Правда, от нее не требовали выбивать полог или ставить ярангу, но заставляли расчищать место для жилища и утрамбовывать снег.

Чукчи считали ее колдуньей и относились к ней с презрением. Неумелая женщина с большим количеством багажа жгла огонь, что-то постоянно записывала в тетрадях, которых накопилось большое количество, и возилась с фотоаппаратурой. По их мнению, если человек жжет огонь, не занимаясь при этом каким-нибудь важным (на их взгляд) делом, то на свет слетятся каляйнын – злые духи. Ситуация усугубилась после смерти Увакай, жены Тымнэнэнтына.

Иерархия чукотских женщин

Увакай была главной женщиной в яранге. Второй по значимости была ее дочь – Омрувакотгаут, от которой зависела сама Кузнецова. Шестнадцатилетняя Омрувакотгаут ненавидела Варвару Григорьевну, морила ее голодом и всячески издевалась. Кузнецова вспоминала ее так: «груба, скупа, жадна, лжива, зла, сварлива, прожорлива — а ей всего 16 лет».

Вскоре Тымнэнэнтын женился вторично, и новая жена невзлюбила свою падчерицу, что низвело Омрувакотгаут в статус рабыни. Теперь в семье избивали ее, кричали и относились как к собаке.

Вот что вспоминала Варвара Кузнецова о своей жизни в яранге: «Мне предложили рилкэрил (каша из содержимого желудка оленя, его крови и жира), но я отказалась – не могу уже есть эту горькую кашу»; «Хозяйка мне подала из полога немного рората (желудок оленя) и кусочек летнего мяса»; «Мы ели вареную волчеедину (труп оленя, недоеденного волками), а старики – хорошее мясо»; «мне дали 150 граммов прэрэта (мяса с жиром), я съела его с жадностью». «Страшно хотелось кушать»; «голова болит от голода».

К сожалению, Варвара Кузнецова так и не смогла воспользоваться собранными материалами. Она успела защитить диссертацию на тему «Чаунские и Амгуэмские чукчи (комплексное описание)», но после этого тяжело заболела – три года скитаний и постоянного голода дали о себе знать. Она практически не могла работать, находясь на длительном больничном. Институт Этнографии народов СССР в течение трёх лет удерживал за ней штатную единицу, но в 1956 году она все-таки была уволена. Варвара Григорьевна Кузнецова скончалась 1977 году, ее дневники и фотоматериалы хранятся в архиве Этнографического музея народов СССР .

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