Почему Славяне не стали лидерами Мировой Истории и уступили другим народам?

Рубрика «Клуб читателей», обсуждаем мнения и комментарии. Читатели утверждают, что славяне так и не смогли за всю свою историю стать лидерами мира. Что славяне по развитию, технологиях и прогрессу уступали другим нациям и государствам. Обсудим?

О чем речь?

Если отложить в сторону ура-патриотизм мы увидим что славянские государства не стали лидерами мира или хотя бы Европы. О Сербии, Болгарии, Черногории, Словении и даже самой сильной западной славянской стране - Польши говорить не приходится. Маленькие аграрные страны, полностью зависящие от лидеров Запада. Население стремится в Англию и Германию работать и жить. Восточные славяне живут еще хуже. Славяне Украины и Беларуси живут хуже и бедней, чем славяне Польши и даже маленькой Словении. И никаких мировых открытий не совершили...

почему славянским народам не удалось покорить мир?

Даже самая сильная славянская страна - Россия за свою историю не была лидером мира. Россия приближалась к лидерам во времена Киевской Руси, Российской империи и СССР в отдельных аспектах. Но лидером мира была Англия, Франция, Испания, Германия. Сейчас США и Китай.

Америку открыли испанцы, Китай португальцы, Арктику и Антарктиду покорили не славяне.

Почему же так случилось?

Технологии и образование мы переняли в Византии, затем руками Петра Великого в Европе, сейчас перенимаем в США и Азии. Телефоны, машины и прочее у нас оттуда. Среди великих ученых, писателей и художников мы найдем совсем немного славянских фамилий.

Славян тормозили войны

Славянские народы постоянно подвергались нападениям. Западные славяне - поляки, сербы, болгары вторжениям со всех сторон. В древние времена их постоянно теснили сильнейшие германские племена, что захватили всю Европу и смели кельтов.

В этой расовой войне исчезли многие племена славян, но Польша, Сербия и Болгария выжили и создали сильнейшие царства. Но в 15 веке их поработила Османская империя.

Польша стала могучей Речью Посполитой, но ее победили и поделили на 3 части Австрия, Россия и Германия. Русь-Россия подвергалась атакам и оккупациям Азии - половцы, монголы, печенеги, японцы. А потом и Европа атаковала ее, России приходилось отражать атаки Запада на протяжении веков.

А Европа с Америкой это природная крепость, что позволяет спокойно развиваться. США со всех сторон защищает море, в Европе кроме моря всех врагов принимал на себя несчастный славянский щит Востока. Поэтому в Европе есть дома и церкви возрастом в 600-700 лет. А в России нет.

Славян тормозил лес

Нам не повезло с местом жизни. Родина славян - непроходимые и бесконечные пещерные леса и отсутствие морей. Тут хорошо выживать, но сложно богатеть и развиваться. Морские пути дают цивилизациям импульс, морские народы богатеют обменом технологий и культур, богатеют золотом и колонизацией новых территорий.

Как например, нищая Испания, Португалия и Англия стали богатейшими державами мира благодаря захвату Америки, Африки и Азии. Россия выбила доступ к морю во времена Петра I, а в это время корабли европейцев уже 200 лет везли к себе сокровища ацтеков и инков.

Славян тормозило православие

Выбрав христианство, Киевская Русь включилась в европейскую систему ценностей и обмена. Дочери Ярослава Мудрого и других киевских князей становились королями Европы и общались с Западом на одном языке. Но когда христианство раскололось на католичество и православие, Европа выбрала католицизм с Ватиканом.

А послекиевская Русь выбрала византийское православие. Но Византия рухнула, Россия не стала Третьим Римом и выпала из единого европейского пространства. Обмен технологиями и прогрессом прекратился.

Начиная с Петра Россия копировала западные достижения, пытаясь догнать Европу и наверстать столетия темных времен. В военных технологиях славяне России догнали других, но в мирных видимо нет. А что думаете Вы обо всем этом? Почему славяне не стали лидерами мира как американцы?

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