Родная чужбина. В каких странах оказались потомки советских вождей?

Всем родившимся в СССР с детства внушалось, что пословица «Где родился, там и пригодился» — истина в последней инстанции. Противиться ей глупо и даже преступно. Где ж это видано — предать свою Родину?

Потомки же высших руководителей СССР не хотят жить там, где работали их отцы и деды. Где они обосновались и как сложилась их судьба?

Потомки Иосифа Сталина — США

Калина-малина, сбежала дочка Сталина, она же Аллилуева, ну и семейка…" Эта частушка появилась в 1967 г. Годом ранее Светлана Иосифовна Аллилуева, урождённая Джугашвили, добилась разрешения на выезд из СССР. Предлог был сомнительный — сопровождение на родину праха индуса Браджеша Сингха. В нынешних энциклопедиях Сингха называют «гражданским мужем» Аллилуевой, но в тогдашнем СССР имел хождение другой термин — «сожитель». Но член Политбюро ЦК КПСС Алексей Косыгин разрешение на выезд дал.

А дальше начался настоящий детектив. Аллилуева засиделась в Индии — отметила там Новый год, провела остаток зимы, встретила весну и дала понять, что возвращаться в Союз ей неохота.

Когда же советский посол Иван Бенедиктов прямо велел ей паковать чемоданы, она послушалась. Но с этими чемоданами пошла в посольство США и попросила там политического убежища.

«Спасибо ЦРУ — они меня вывезли» — вот слова Аллилуевой. Другие её слова, напечатанные в книге «Двадцать писем к другу», стоили подорванного престижа СССР — дочь Сталина возложила на отца ответственность за убийство польских офицеров в Катыни. Книга принесла ей доход в несколько миллионов долларов.

Америка принесла ей и очередного мужа, Уильяма Питерса, дочь Ольгу Питерс, позже взявшую имя Крис Эванс, и безбедную жизнь — сначала в путешествиях по миру, а потом в доме престарелых.

И смерть от рака толстой кишки в 2011 г.

Внучка Сталина, Крис Эванс, владеет магазином одежды, по-русски не говорит.

А уже в постсоветское время туда же, в США, направился правнук Иосифа Виссарионовича — Виссарион Евгеньевич Джугашвили. Многообещающий режиссёр, призёр фестиваля короткометражных фильмов в Оберхаузене, он оказался у разбитого корыта — и в России, и в Грузии в 1990-е ему мешала фамилия. Жил в Тбилиси, но, после того как был избит у подъезда собственного дома, уехал в США и попросил там в 2003 г. политического убежища.

По словам младшего брата, Якова Джугашвили, Виссарион сначала пошёл в чернорабочие, потом — на стройку. Сейчас работает водителем и с журналистами не общается.

Потомки Льва Троцкого — Мексика, США, Израиль

Мать Севы Волкова-Бронштейна покончила с собой в Берлине в 1933 г. Отец мальчика, Платон Волков, был расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР в 1936 г. Из родных у него остался только дед — Лев Троцкий, живущий со своей второй женой, Натальей Седовой, в престижном районе Мехико. К нему-то и переехал тринадцатилетний Всеволод Волков-Бронштейн.

Дело было в 1939 г. А в мае 1940 г. мальчик чуть не погиб — состоялось первое покушение на Троцкого. Налётчики ворвались в дом и открыли ураганный огонь. Сам Троцкий не пострадал, а внука ранили в ногу.

С тех пор жил Сева в Мексике, забыл русский язык, взял себе имя Эстебан. Учился, занимался химией, работал в области фармацевтики. Женился на модельере Пальмире Фернандес, стал отцом четырёх дочерей. Три остались в Мексике — искусствовед Вероника, врач-иммунолог Патрисия и экономист Наталья.

Нора Волкова стала психиатром и переехала в США. В 2007 г. еженедельник Time внёс её в список «100 мужчин и женщин, чья сила, талант и нравственный пример изменили мир».

У Льва Троцкого была ещё одна внучка — Юля, дочь младшего сына от второй жены. Отца Юли, Сергея Седова, расстреляли, когда ей был год. Воспитывалась у деда с бабкой по материнской линии. Происхождение хранили в тайне до смерти Сталина. Юлия Аксельрод выучилась на химика. В 1979 г. эмигрировала в США. В 2004 г. переехала в Израиль к сыну, Давиду Аксельроду, который стал ортодоксальным иудеем. О своём предке и новом месте жительства отзывалась так: «У меня мало общего со взглядами моего деда Льва, но его неприязненное отношение к сионизму и убеждение, что еврейское государство на Ближнем Востоке не имеет перспектив, я разделяю».

Потомки Никиты Хрущёва — США.

1956 г. на приёме в польском посольстве Никита Сергеевич Хрущёв произнёс эпохальную фразу, адресованную капиталистическому Западу: «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним». Мол, историческая победа будет за социализмом и коммунизмом. Но в США многие поняли эту фразу буквально — злой дядя с атомной бомбой готовится закопать Америку.

Осенью 1959 г. Никита Хрущёв побывал в США. Ему удалось настолько очаровать американцев, что тамошняя пресса кричала: «Если бы мистер Хрущёв баллотировался на выборах любого уровня в США, то смог бы их выиграть».

В той поездке Никиту Сергеевича сопровождал его сын Сергей. Сергею 24 года, он молодой перспективный учёный, работающий в ОКБ Челомея. Занимается разработкой крылатых и баллистических ракет. То есть сплошь «секретный» и невыездной.

Тем не менее, пока отец покорял Америку, та, в свою очередь, покоряла его сына.

В СССР Хрущёв-сын стал Героем Соцтруда, лауреатом Ленинской премии и премии Совета министров — как ракетчик, принимавший участие в развитии космической программы. Но в 1991 г. его пригласили в США — уже как специалиста по истории холодной войны. В 1992 г. он заявил, что принимать американское гражданство пока не собирается. Однако семь лет спустя всё-таки стал гражданином США. По-прежнему живёт и работает в городе Провиденс, штат Род-Айленд. Профессор Института международных исследований Томаса Уотсона. На бестактный вопрос журналиста, заданный в 2009 г., «Где хотите лечь в землю — там или здесь, в США?» ответил уклончиво: «Конечно, лучше поближе к своим, но загадывать не буду — как получится».

С 1991 г. в США обосновалась и правнучка Никиты Сергеевича, внучка его старшего сына Леонида, Нина Хрущёва. Живёт она в Нью-Йорке, руководит проектом «Россия» Института мировой политики — одного из учреждений американской научной школы национальной безопасности, разведки и международных дел.

В отличие от своего дяди Сергея, который поддерживает нынешнюю политику Путина, Нина Хрущёва осуждает действия России в отношении Крыма и Донбасса.

Тем не менее отношения с многочисленными родственниками она поддерживает. В частности, общаясь с прессой, Нина Хрущёва рассказала, что в США живёт и работает ещё один внук Хрущёва — Иван Аджубей, получивший там грант на научные исследования. Его отец, известный советский журналист Алексей Аджубей, был женат на дочери Никиты Хрущёва — Раде.

Потомки Максима Литвинова — Англия, США, Швеция

Представить себе, что в период «Большого террора» иностранными делами СССР заведовал человек, женатый на англичанке, трудно. Тем не менее так оно и было. Максим Литвинов занимал должность наркома иностранных дел с 1930 по 1939 г. Во время войны — замнаркома. Его супруга, писательница Айви Лоу, будучи советской гражданкой, сохраняла также и гражданство Великобритании, чем воспользовалась в 1972 г., уехав на историческую родину.

Внучка Максима Литвинова от дочери Татьяны, журналистка Мария Слоним, вышла замуж за американца и в 1974 г. выехала в США: «После событий в Чехословакии у меня что-то такое внутри произошло, что стало совсем противно жить, как все жили». Потом уехала к бабушке в Лондон. Работала в русской службе BBC. Вышла замуж за барона Роберта Филлимора. На некоторое время вернулась в Россию, однако 4 года назад вновь покинула страну и уехала в Великобританию.

Внук Максима Литвинова от сына Михаила, Павел Литвинов, стал физиком и диссидентом. Участник «Демонстрации семерых» 1968 г., протестовал против ввода войск в Чехословакию. Получил пять лет ссылки, которую отбывал в Читинской области. В 1974 г. эмигрировал в США, получил гражданство.

Сын Павла Литвинова, Дмитрий Литвинов, был вывезен в США отцом. Однако в Америке не задержался — принял гражданство Швеции, живёт в Стокгольме, отец троих детей. Полиглот — в его активе даже язык индейцев кечуа. Международный пресс-секретарь Greenpeace, фигурант дела Arctic Sunrise — в 2013 г. экоактивисты пытались захватить российскую нефтедобывающую платформу «Приразломная». Среди них был правнук советского наркома.

Потомки Юрия Андропова — США

В 1990-е многие думали, что на постсоветском пространстве никаких жизненных перспектив не осталось, а за «нормальной жизнью» нужно ехать куда-нибудь подальше. Например в США. Это задело даже семью бывшего председателя КГБ СССР, а потом и генсека Юрия Андропова. Его внучка Татьяна вышла замуж за экс-спортсмена, а в то время бизнесмена Василия Харламова. Они эмигрировали в США и поселились в Майами. Некоторое время спустя туда отправился и её брат, внук Андропова Константин, тогда — ученик 8-го класса средней школы.

Татьяна родила в Америке дочь Николь.

Однако иллюзии «американских перспектив» скоро развеялись — муж бросил Татьяну Андропову и уехал в Москву.

Она же осталась в США — будучи бывшей балериной Большого театра, преподавала хореографию. Умерла от рака желудка в Москве. Дочь Николь осталась в Америке.

Там же после целой серии отъездов и возвращений остался и Константин Андропов, выпускник американского колледжа по специальности «дизайнер-архитектор». Последняя его попытка устроиться в Москве обернулась нехорошо — в 2011 г. он был жестоко избит во дворе своего дома.

Потомки Михаила Горбачёва — Германия

Единственная дочь Михаила и Раисы Горбачёвых имела все шансы не появиться на свет. Из-за последствий ревматизма, который дал осложнения на сердце, Раиса Максимовна в 1954 г. потеряла ребёнка — врачи были вынуждены прервать беременность. О новой беременности говорили как о нежелательной — в связи с угрозой здоровью матери. Тем не менее в 1957 г. у Горбачёвых появляется дочь, которую назвали Ириной.

Ставропольскую школу девушка окончила с золотой медалью, поступила учиться в медицинский институт, вышла замуж за однокурсника Анатолия Вирганского. Карьера была стандартной — вуз, аспирантура, научная деятельность. Свою кандидатскую диссертацию Ирина Вирганская защитила на тему «К вопросу об изучении социальных факторов смертности». Одним из важных факторов ранней мужской смертности в СССР она признала алкоголь. Диссертация была защищена в 1985 г. Так совпало, что в том же году её отец начинает антиалкогольную кампанию.

После развала СССР Ирина Вирганская, будучи вице-президентом Фонда Горбачёва, подолгу живёт в Германии. В интервью немецкой прессе признавалась, что чувствует себя вне России достаточно комфортно. В Германии же значительную часть времени проводит внучка Михаила Сергеевича Ксения. Впрочем, отвечая на вопрос о любимой стране, где она могла бы жить, Ксения сказала, что где угодно в Западной Европе.

Потомки Леонида Брежнева — США, Англия

У Леонида Брежнева, признанного в 2013 г. лучшим правителем СССР, был младший брат Яков Ильич. А у него была дочь, Любовь Брежнева, племянница «доброго царя Леонида».

История почти сказочная — к Любови Брежневой приклеилось прозвище Кремлёвская Золушка, поскольку, согласно её мемуарам, жена Леонида Брежнева недолюбливала и Якова, и его дочь. Более того — ей, племяннице «самого», ставили палки в колёса во всём, что касалось личной жизни.

Скажем, когда у неё закрутился роман с немцем Хельмутом, слушателем Военной академии, ничего хорошего из этого не вышло. Несмотря на то что немец был из ГДР, то есть «свой», согласия на брак не дали. Да и сам Брежнев горько пошутил: «Тебя отпущу, и другие побегут. И останусь я один с Косыгиным. Да и Косыгин по возможности свалит».

Всё же в 1989 г. она подаёт прошение на выезд из СССР. Мытарства длились почти год — в США Люба Брежнева, как она сама себя называет, оказалась лишь в декабре 1990 г. Спустя пять лет там вышла её книга, которая весьма сильно задела детей и внуков Леонида Ильича. Живёт Любовь в Сан-Франциско.

За границей живёт и правнук Брежнева, Дмитрий. Сын младшего внука генсека, Андрея, изучал политологию в Оксфорде и решил, что перспективнее будет остаться в Англии.

Потомки Михаила Суслова — Австрия

В 1980 г. дочь главного идеолога СССР Михаила Суслова Майя Сумарокова защитила докторскую диссертацию на тему: «Демократические силы Югославии в борьбе против реакции и угрозы войны 1929−1939 гг.» Работа была принята благосклонно — рецензенты отмечали её глубину, подчёркивали важность сплочения революционных коммунистических сил в трудные периоды истории. Михаил Суслов имел все резоны гордиться дочерью — в компаниях он часто отмечал, что воспитывает детей в строгости и преданности стране и строю.

Через два года после смерти отца Майя Михайловна передаст на его родину, в Хвалынский музей Ульяновской области макинтош «серого кардинала Политбюро», в котором он часто показывался на трибуне Мавзолея. Вид этого предмета одежды внушает почтение к скромности Михаила Суслова: «Классический крой, однобортный на три пуговицы, воротник английский, цвет бежево-серый, выцветший».

А в 1990 г. Майя Михайловна вместе с мужем Леонидом Сумароковым — советским учёным, специалистом по вопросам устойчивого экономического развития — уедет в Австрию. Там же живут и два её сына, Михаил и Николай. Внуки Михаила Суслова имеют дипломы в области информационных технологий и компьютеров, работают на инженерных должностях по специальности, консультируют и преподают.

Источник : https://news.mail.ru/society/39257984/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хотелось бы спросить у доморощенных сегодняшних слабоумных коммуняк, которых лживая советская пропаганда развела как лохов:«Если ваши советские идолы принесли всем вам счастье и благополучие , то почему их отпрыски демонстративно вылили фекалии на свою социалистическую родину и свалили за бугор »?

Да, действительно, народная мудрость — палка о двух концах! Согласно законам диалектики, на всякое авторитетное изречение найдётся другое, если не отменяющее первое, то оставляющее лазейку. «Рыба ищет где глубже, а человек — где лучше» — похоже, именно этой формулой руководствовались потомки советских вождей. Уж им-то с младых ногтей был известен один из основных постулатов марксизма-ленинизма: «Диалектика — не отвлечённая теория, а боевое оружие в борьбе за переустройство». Некоторые из них диалектически обустроили свою жизнь и оказались там, «где намного лучше» —за границей!

Любопытно, что даже палач народов Сталин, зная утопический характер советского строя и подлую сущность большевистских нехристей , советовал своему сыну Василию после своей смерти уехать жить в Китай ! Что поделаешь , как говорится, «С волками жить — по - волчьи выть»!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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