Оппозиция критикует Грузинскую мечту за «угрозы» в адрес США

Грузия, 13 мая, ГРУЗИНФОРМ. Грузинские оппозиционные политики подвергли критике намеки и явные обвинения со стороны лидеров и сторонников правящей партии Грузинская мечта о том, что задержка выплаты Бидзине Иванишвили 600 миллионов долларов США швейцарским банком Credit Suisse является частью скоординированного иностранного вмешательства с целью втянуть Грузию в войну с Россией.

По словам генерального секретаря оппозиционного Единого национального движения Петре Цискаришвили, заявление председателя Грузинской мечты Ираклия Кобахидзе означает, что Украина, Евросоюз, США и Единое национальное движение координируют свои действия со швейцарским банком для нападения на Бидзину Иванишвили.

«На этом абсурде и бреднях они построили пиар только потому, чтобы хоть как-то спасти Бидзину Иванишвили», — сказал он.

«Мы должны быть внимательных и не позволять этому человеку (Бидзине Иванишвили), чтобы за счет национальных интересов нашей страны, Грузии, торговать с собственным банком или другими финансовыми институциями, или даже с Западом, что мол если вы мне чем-то будете угрожать, тогда я окончательно превращу Грузию в российскую губернию», — сказал он.

Еще один представитель Единого национального движения, депутат Леван Хабеишвили рассказал телекомпании «Мтавари архи» об опасностях, которые таят в себе заявления представителей Грузинской мечты.

«Фактически, Кобахидзе и представители Грузинской мечты пригрозили судьбой нашей страны, судьбой граждан нашей страны, как только у миллионов Бидзины Иванишвили возникнет проблема, тогда посмотрите, на что мы мол способны», — сказал Леван Хабеишвили.

«А ведь перед этим нам говорили, что этот человек (Бидзина Иванишвили) не в политике, он мол взятый отдельно обычный гражданин», — добавил он.

По словам генерального секретаря партии «Лело» Бадри Джапаридзе, заявления лидеров Грузинской мечты являются «прекрасным примером использования Россией мягкой силы».

По словам Бадри Джапаридзе, их попытка состоит в том, чтобы внушить людям, что якобы наш стратегический партнер США втягивают Грузию в войну.

«Мы наблюдаем попытку как-то очернить имидж США, НАТО, Евросоюза, и это происходит достаточно активно», — сказал он.

Накануне лидеры Грузинской мечты опровергли утверждения о том, что они обвиняют США в координации со швейцарским банком в попытке втянуть Грузию в войну с Россией.

Источник : http://ru.gruzinform.ge/news/53550/oppoziciA-kritikuet-gruzi...

А вы знали об этом?

Рабство в исламских странах, прежде всего в Османской империи, имело куда меньший масштаб, чем в средневековых Западных державах. Ислам запрещал кабалить единоверцев и поощрял освобождение невольников, принявших мусульманство. Мало кто знает, но в арабских странах не существовало и крепостного права. Невольники на Востоке работали не в производстве, а в сфере услуг: прислуживали в домах и кофейнях, торговали, служили во флоте и армии, а также работали в администрации. Больше всего среди турецких невольников было женщин – наложниц и разного рода куртизанок.Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43333713945).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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