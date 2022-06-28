Несносный поручик, или Почему смерть Лермонтова не вызвала скорби

Михаил Юрьевич Лермонтов обладал невероятным поэтическим талантом. Современники считали, что только он сможет заменить безвременно ушедшего Пушкина на небосклоне русской поэзии. Но увы — поэт также быстро покинул этот мир и причиной его смерти стала также дуэль. «Туда ему и дорога» — так отреагировали на смерть Лермонтова современники и на то были весомые причины.

Заезженная истина гласит, что хороший парень — это не профессия. Эта формулировка отлично подходит к описанию личности Михаила Юрьевича, который был гением стихосложения, но весьма неприятной для окружающих персоной. Что не устраивало в поэте окружающих и почему сам Николай I, сожалевший о смерти бунтаря Пушкина, сказал о Лермонтове — «Собаке — собачья смерть»?

1. Автор скабрезных стихов

Будучи человеком военным, Михаил Юрьевич отлично знал толк в сквернословии и обожал непристойности. Его авторству принадлежит немало «взрослых» стихов, поэм и эпиграмм, которые по понятным причинам не входят в школьную программу.

Несмотря на то, что даже в этих сомнительных произведениях был виден талант поэта, восторга в светском обществе они не вызывали и были популярны среди дружков автора — драгунских и пехотных офицеров. Эта часть творчества поэта несколько дискредитировала его в глазах современников.

2. Отвратительный характер

В детстве Лермонтов был несносным ребенком и вырос таким же неприятным молодым человеком. Список скверных черт характера поэта, упоминаемых биографами и знакомыми Михаила Юрьевича достаточно внушителен. Титану словесности приписывали мелочность, завистливость, вспыльчивость, мстительность и самовлюбленность.

Ко всему прочему, поэт был очень остр на язык, причем мишени для своих острот он особо не выбирал. Лермонтов выработал особую тактику для унижения людей — он общался как ни в чем ни бывало с человеком, прощупывая его и отыскивая слабые и больные места. После этого поэт цинично наносил в эту точку удар и, насладившись принесенным негативом, терял интерес к своей жертве. Часто мишенью для гадостей становились люди старше по возрасту и статусу в обществе, что вызывало особое неодобрение окружающих. У Михаила Юрьевича было совсем немного друзей, но зато его всегда окружала целая армия врагов и недоброжелателей.

3. Унижение женщин

Несмотря на отрицательную ауру, Лермонтов нравился женщинам и часто пользовался этим успехом. Обычно поэт ухаживал за дамой, показывая галантность и недюжинный ум, а, добившись полного расположения, становился с женщиной холоден и язвителен. Как заправский сердцеед, поэт любил вмешиваться в судьбу сложившихся пар и даже семей, разрушая отношения и от этого получая удовольствие. Если знакомые спрашивали его о том, зачем так поступать, молодой офицер заявлял, что таким образом ищет вдохновение для новых произведений.

4. Суеверность и нездоровая тяга к мистике

В начале XIX столетия мистика являлась неотъемлемой частью дворянской жизни, но поручик Лермонтов превосходил в своей тяге к потустороннему и необычному многих. Поэт был завсегдатаем спиритических сеансов и магических представлений, пользовался услугами гадалок и верил в приметы и предначертания.

Однажды гадалка, предсказавшая гибель Пушкина, дала Лермонтову крайне неутешительный прогноз перед поездкой на Кавказ. Женщина намекнула мужчине, что в Петербург ему вернуться не суждено и поэт безоговорочно поверил вещунье. Так и вышло — смерть Михаил Юрьевич встретил в Пятигорске.

5. Заядлый дуэлянт

Лермонтов, будучи фаталистом, любил дуэли и ввязывался в них всегда, когда была такая возможность. Первый поединок поэта был с сыном французского посла де Баранта, которого Лермонтов выбрал мишенью для острот на балу у графини Лаваль 16 февраля 1840 года. Поэт и сын посланника встретились недалеко от места смертельной дуэли Пушкина, на Черной речке. Бились сначала на шпагах и соперник оцарапал грудь Лермонтова, не нанеся ему серьезного урона. Потом перешли на пистолеты — сын посла промахнулся, а Михаил Юрьевич, бравируя, выстрелил в воздух.

В воздух стрелял Лермонтов и в ходе роковой дуэли с Мартыновым у горы Машук в Пятигорске. Однако, отставной майор, оскорбленный бестактными шутками молодого стихотворца, не стал играть в благородство и выстрелил сопернику в грудь.

Хотя совершенно очевидно, что М.Ю. Лермонтов был пренеприятнейшим человеком, мы его ценим за великолепную поэзию и прозу. Заслуги убитого на дуэли будущего классика признавали даже те, кто был не в восторге от его человеческих качеств. Великая княгиня Мария Павловна, неприязненно восприняла радость от гибели поэта, которую не скрывал даже император. Эта мудрая женщина сказала просто — «Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит».

Источник : https://bigpicture.ru/nesnosnyj-poruchik-ili-pochemu-smert-l...

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В южной части Соединенного Королевства аристократам не принято было загорать. Тёмный цвет кожи говорил о статусе рабочего. Поэтому вплоть до XIX века дамы из высшего общества пользовались свинцовой пудрой для придания кожи белоснежного оттенка. Некоторые даже прорисовывали голубым карандашом капилляры и вены на лице и руках.

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