Молитвы Пресвятой Богородице о детях и их здравии

Молитвы матери обладают огромной силой. А молитвы Пресвятой Богородице о детях усиливают это могущество во много раз. Для детей они имеют огромное значение. Считается, что именно молитвы, идущие из любящего материнского сердца, Господь принимает сразу же. Тем более – молитвы, обращенные к Пресвятой Богородице с просьбой о ниспослании милости на детей. Она самая добрая и ласковая Мать всей земли, неустанно молится и вопрошает о милости у своего сына Иисуса Христа. Молитвы Пресвятой Богородице о детях – одни из самых могущественных во всем молитвослове.

Каждую молитву, идущую из любящего сердца матери, Господь принимает с радостью. Ведь нет ничего более искреннего, чем молитва матери за своих детей. Более того, плоды такой молитвы безграничны. Однако родителям следует правильно выбирать слова молитвы, поскольку большой грех молиться о благе, которое будет получено в ущерб другим. О греховном деле также не стоит вопрошать. Конечно, человек имеет полное право просить Господа о материальных, земных вещах, например, о здоровье детей, об их семейном благополучии, об успехе в учебе, о материальном благе, но не следует в молитвах забывать о высших, духовных ценностях и о планах самого Господа.

Каждая мать всегда может обратиться к Пресвятой Богородице словами своего сердца. Но и церковь предлагает в помощь молитвы Пресвятой Богородице о детях.

Покрова Пресвятой Богородицы

История праздника Покровы уходит своими корнями в далекое прошлое. Отмечается он в середине осени – 14 октября. Считается, что в этот день Матерь Божья проливает особую милость на всех, кто к ней обращается. Поэтому молитва на Покрова Пресвятой Богородицы о детях считается самой сильной и могущественной. Чаще всего у Девы Марии в этот день просят защиты и покровительства. Но всем известно, что этот праздник ассоциируется с замужеством. Поэтому матери в этот день могут просить о том, чтобы удачно выдать замуж своих дочерей. Те же, кого Господь еще не одарил детьми, могут вопрошать о скорой беременности и здоровом малыше. Огромную силу имеет следующая молитва на Покрова Пресвятой Богородицы о детях.

Молитва на праздник «Покрова»

"О Дева Мария Пресвятая Богородица, защити и окутай Своим покровом моих детей (имена), всех детей в нашем роду, подростков, младенцев, крещенных и неназванных, носимых в утробе матери. Покрой их ризою Твоей материнской любви, научи их страху Божьему и послушанию своим родителям, попроси Господа, Твоего Сына о даровании спасения им. Я полностью полагаюсь на Твое Материнское смотрение, поскольку Ты есть Божественная Покрова всех раб Твоих.

Пресвятая Дева, надели меня образом Твоего Божественного материнства. Исцели душевные и телесные недуги детей моих (имена), которые мы, родители, нанесли им своими грехами. Всецело вручаю Господу Иисусу Христу и Тебе, Пречистая Богородице, всю судьбу своих чад. Аминь".

Молитва о детях Пресвятой Богородицы на праздник "Покрова" будут обязательно услышаны Господом.

Молитвы о рождении здоровых детей

Как ни печально, но сегодня проблема бесплодия стоит достаточно остро. Несмотря на то что современная медицина достигла определенного прогресса, все же большинство супружеских пар страдают оттого, что в их жизнь так и не приходит долгожданная душа. Однако выход есть. В большинстве случаев достаточно просто искренне помолиться Господу. Молитва Пресвятой Богородице о даровании детей невероятно действенна. Это могут подтвердить все, кому врачи ставили устрашающие диагнозы и кто вопреки всем наслаждается сейчас счастливым родительством.

Особую помощь в исцелении от женских недугов и даровании детей оказывает икона Божьей Матери Толгская. Молитвы Пресвятой Богородице о детях перед этой иконой могут сотворит настоящее чудо.

Молитва 1

"О, Пресвятая Дево Богородице, Святая Херувима и Серафима, Святейшая из всех! Ты, Вселюбящая Мать, Ты явила Свою многоцелебную икону блаженному святителю Трифону и ею сотворила множество чудес, и по сей день сотворяешь из милосердия ко всем нам. Припадаем и горячо молимся Тебе перед Твоим пречистым образом, о Заступнице наша. В многострадающей жизни нашей не лишай Своего милостивого покровительства нас, рабов Твоих.

Спаси нас и защити, Властительнице, от пронзительных стрел лукавого демона. Укрепи нашу веру и волю нашу ко всему праведному, дабы всегда следовать заповедям Христовым, смягчи наши каменные сердца безграничной любовью к Господу и всем ближним, даруй нам сердечное покаяние и сокруши дьявола в нашем сердце. Да очистится оно от всей скверны греховной, и сможем мы принести Господу плоды своих добрых дел.

О, Всемилостивая Госпожа! В этот страшный час яви нам Свое мощное покровительство, приди на помощь нам, беззащитным, защити нас рукою Своею от лютого зла, ибо много добра может принести молитва Твоя ко Господу нашему, Сыну Твоему.

Взирая на Твой Святой образ, поклоняемся Тебе с упованием и смирением, всю сущность свою Тебе передаем и молитвенно величаем Тебя с явлением Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. Ему же подобает всякая сила, честь и хвала. Аминь".

В некоторых источниках можно встретить утверждение, что это также сильная молитва о болящих детях Пресвятой Богородице.

Молитва 2

"О, Всеблагая Госпожа, Пречистая Дева Мария, прими эти молитвы, со слезами к тебе приносимые от нас, недостойных рабов Твоих перед целебным образом Твоим, ибо только Ты можешь услышать моления наши и исполнить всякую волю просящего.

Облегчи скорбь всех кающихся и молящихся о прощении грешников, очисти тело и дух прокаженных, прогони всех бесов, избавь от обид, прости все грехи и милуй малыми детьми. Освободи от темниц и оков страстей мирских, Ты, Праведница, Владычице Пресвятая Богородице, ибо все делается только ходатайством Твоим к Сыну Твоему Иисусу Христу, Господу нашему.

О, Блаженная Матерь Божья, Пресвятая Богородице Дево Марие! Не переставай молиться о нас, недостойных рабах Твоих, прославляющих Тебя и Святое имя Господне и поклоняющихся Твоему пречистому образу. Аминь".

Молитва матери о детях Пресвятой Богородице, идущая от самой ее души, всегда поможет во всех трудностях и бедах.

Прочитав эти сильнейшие молитвы, можно своими словами попросить у Девы Марии о даровании ребенка. Молитва пресвятой богородице о рождении ребенка в таком случае будет иметь в несколько сотен раз большую силу.

Если дети болеют

Любая мать в горести взывает к Господу с просьбой об исцелении своего больного ребенка. И это правильно, так как никто более не в силах утешить ее и помочь. Молитва о детях Пресвятой Богородицы – это плачь каждой матери, скорбящей о своем больном чаде. Есть некоторые могущественные молитвы Матери Божьей о помощи при болезнях детей. Можно молиться и своими словами. Боль в сердце матери, ребенок которой болеет, будет обязательно услышана. Также можно вопрошать принятыми молитвами христианской церкви. Невероятно сильна следующая молитва о болящих детях.

Молитва Пресвятой Богородице перед иконой, именуемой «Целительница»

"О, Всемогущая, Всеблагая Госпожа Владычице Дево Богородица, прими эти молитвы, приносимые Тебе со слезами на глазах от нас, недостойных рабов Твоих перед Твоим целительным образом вопрошающим с умилением, яко к Тебе Самой вездесущей и внемлющей молитвам нашим. По каждому прошению творишь, скорбь облегчаешь, немощным здравие даруешь, от всяких недугов исцеляешь, бесов прогоняешь, от обид и бед избавляешь, прокаженных очищаешь и малым детям помогаешь, Владычице Богородице, от всяких страстей врачуешь. Только Твоим ходатайством к Сыну Божьему теплим надежду на исцеление нашего чада (имя). Будь милостива, донеси до Сына Твоего сие прошение и дай нам надежду и веру в чудеса Тобой творимые. Во имя Отца и Сына и Святого духа и ныне и присно и во веки веков. Аминь".

Молитва Пресвятой Богородице о здоровье детей будет обязательно услышана, даже если произносить ее своими словами. Главное – верить в ее могущество и милость.

Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября все христиане отмечают один из важных праздников православной церкви – Рождество Пресвятой Богородицы. Этот благословенный день напрямую связан со святыми родителями Девы Марии – Иоакимом и Анною. Долгое время Господь не посылал им детей, и они неустанно молились Ему о чуде. В результате Господь внял их молитвам и послал им дочь – Деву Марию.

Все женщины, которые по тем или иным причинам не могут иметь детей, будут благословлены, если станут неустанно молиться на Рождество Пресвятой Богородицы. Молитва о детях в этот день настолько сильная, что плоды ее могут прийти в течении короткого времени.

Молитва о зачатии ребенка Пресвятой Богородице

"О, Непорочная, Благословенная Дева Мария, у Господа выпрошенная святыми мольбами, Богу отданная, Господом любимая, избранная матерью Господа нашего Иисуса Христа по своей чистоте души и тела. Кто же прославит Тебя или не ублажит, ведь Рождение Твое – это наше спасение.

Прими молитву нашу от недостойных рабов Твоих, не отринь мольбу нашего сердца. Тебя прославляем вновь и вновь, Твое величие воспеваем, к Тебе припадаем с умилением, как к скорой заступнице чадолюбивой. Молим Тебя, испроси у Сына Твоего Иисуса Христа, Бога нашего одарить нас недостойных благочестивой жизнью, да будем жить мы, как угодно то Богу нашему, и с пользой для душ наших.

О, Пресвятая Дева Мария, Царица небесная, призри со всею милостью Своею на рабов Твоих, к Тебе обращенных, которые не смогли еще обзавестись потомством, ниспошли Своим всесильным ходатайством исцеление от бесплодия. О, Богородице, услышь наши молитвы, утоли скорбь и даруй мужество жить во благе.

Смиренно прибегаем к Тебе и молим, испроси у Всемилостивого Господа нашего прощения за все грехи, нами содеянные по воли и без. И все, что в праведной жизни нужно будет нам, испроси у Сына Твоего, Христа Спасителя.

Ты единственная надежда наша в час смерти, одари нас христианской кончиной и введи в Царство Господне. Со всеми святыми молим Тебя неустанно и прославляем единого Господа, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

На Рождество Пресвятой Богородицы молитва о детях особо сильна. Можно также молить Деву Марию о здоровье своих детей или о счастливом будущем.

Молитва о детях Пресвятой Богородице будет всегда услышана и принята.

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