Отец Святой - кто это?

Часто мы можем слышать такое знакомое понятие, как «Святой Отец». Но далеко не все понимают его значение и то, какое место отведено этим Божьим «проводникам» в православной церкви. Их писания являются неотъемлемой частью христианского Предания, но они отличаются от обычных богословов. Много интересных и удивительных фактов узнаем далее из статьи.

Кого же так принято называть?

Отец Святой – это почётный титул, который появился ещё в конце четвёртого столетия. В православном вероисповедании с тех самых времён так стали нарекать вольных толкователей божественных правил, внёсших существенный вклад в формулировании догматики, написания канона Священного Писания, а также в учения о Церкви и литургике. Считается, что таких служителей Господа ещё отличает ортодоксальность их веры и святость в течение всей жизни. Также таким церковным термином могут называться некоторые деятели средневековья. Например, такие как патриарх Фотий, Григорий Палама, Феофан Затворник, Паисий Величковский и многие другие. В нынешнее время официальное обращение «Святой Отец» может быть адресовано только лишь монаху. Неформально так называют ещё священников и диаконов.

Возникновение понятия

Первое упоминание в церковной терминологии такого понятия, как «Отец Святой», можно увидеть в послании Афанасия Великого, адресованном к африканским священнослужителям, где он так называет Дионисия Римского и Дионисия Александрийского за их свидетельства и учения.

Признаки

После этого так стали нарекать всех церковных писателей и учителей, но преимущественно епископов. Затем такое обращение можно было слышать уже гораздо чаще. Таким способом указывали на истинных служителей Предания церкви в области её вероучения. Именно в таком виде понятие «Отец Святой» дошло и до наших времён. То есть, когда где-то упоминается об этих служителях Бога, имеется в виду, что говорят именно о тех предшественниках, которые свидетельствовали и представляли вероисповедание Церкви, а также были правомерными носителями священного учительства.

Но недостаточно только понимать значение такого обращения, как «Отец Святой», нужно также знать, по каким критериям можно определить этого Божьего посланника. Он должен быть ортодоксальным в своих учениях, пользоваться авторитетом в делах, касаемых веры, а его писания могут дать точный ответ по поводу того, каким должно быть значение христианского учения в жизни людей. Поэтому церковь часто отказывала различным писателям в праве называться Святыми Отцами, потому что в своих писаниях они отклонялись от истинной веры. А также давали поводы сомневаться в постоянстве по отношению к христианству, даже невзирая на их заслуги перед церковью и на степень учёности.

Кроме того, эти богословы должны обладать святостью жизни, то есть быть примером для верующих, подталкивающим их к духовному пониманию и развитию. Самым весомым признаком Святых Отцов является почитание их церковью. Оно может выражаться во многих формах. Например, некоторых прославленных мужей священнослужители могут указывать как свидетелей истинной веры апостолов и основывать на их писаниях собственные вероисповедания. Другой формой признания может быть то, что творения других богословов назначают для чтения в богослужебных текстах.

Авторитетность

В отличие от факторов, определяющих прославленных мужей, не совсем ясно, какое придаётся значение их творениям при церкви в современном мире. Известно, что в древние времена они пользовались огромным уважением, о чём могут свидетельствовать те эпитеты, которыми их нарекали. Например, в свой адрес они могли услышать такие обращения, как «многоцветные звёзды», «благодатные органы», «кормила церкви» и остальные.

Но в нынешних христианских учениях они не обладают таким безусловным авторитетом, как в былые времена. Их точка зрения по поводу православия не может быть более значимой, чем личное мнение каждого верующего. Творения этих богословов не ставятся в один ряд с учениями различных пророков и апостолов, а рассматриваются просто как человеческие труды и размышления авторитетных церковных писателей.

Ошибочное мнение

Многие люди, не зная истинного значения этого церковного понятия, думают, что священников тоже нужно называть Святыми Отцами. Но это суждение абсолютно неприемлемо. Так можно нарекать только лишь канонизированных мужей. К батюшкам, в том числе и монашествующим, можно обращаться только так: «Отец такой-то». Епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов неофициально принято величать «Владыками».

Знаменитая икона

Кто такие эти православные богословы, нам уже понятно. Но какой они имеют вид? На одной старинной картине иконописного творчества изображён Святой Отец. Фото этой иконы показывают, что ей нет равных во всём изобразительном искусстве в мире. Речь идёт о знаменитой «Троице» художника А. Рублёва, где нарисованы Отец, Сын и Святой Дух. Но по поводу того, кто из них кто, существует несколько мнений. Первой гипотезой считают ту, согласно которой на полотне изображён Иисус Христос в сопровождении двух ангелов. Она получила наибольшее распространение в пятнадцатом веке.

Второе мнение такое: икона «Отец, Сын и Святой Дух» непосредственно изображает Бога в трёх образах. Но оно было опровергнуто учеником Феофана Греческого, воспитанного в строжайших традициях богослужения. Третья гипотеза получила наибольшее распространение. Многие уверены, что олицетворяет трёх ангелов в образе и подобии Св. Троицы икона «Отец, Сын и Святой Дух». Фото, представленное выше, показывает, что фигуры на ней изображены с нимбами и крыльями. А это служит доводом в пользу этого мнения. Четвёртой гипотезой, не имеющей подтверждения, является то, что на иконе нарисованы три обычных смертных, представляющие собой образ Святой Троицы.

Почитание прославленных мужей

Хотя мы часто и слышим о Святых Отцах в христианстве, но церковь решительно против того, чтобы им оказывали какое-либо поклонение и заказывали в честь них служения. Православные считают, что такое почтение может быть оказано только лишь нашему Господу, а не его верным слугам.

По мнению православной церкви, они являются посредниками между Богом и людьми. Поэтому, как считают многие священнослужители, почитание Святых Отцов может быть унизительно по отношению к Иисусу Христу как одному только ходатаю между Господом и верующими. Таким образом, Святые Отцы являются историческими и набожными личностями, о которых нужно вспоминать с трепетом, благоговением и почтением, а говорить только с надлежащим уважением. Но нужно помнить, что к ним нельзя обращаться с молитвами и просьбами.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2276953097210431645/otets-svy...

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