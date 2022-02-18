Византия Нового времени. Почему «Греческий проект» Екатерины Великой не был реализован?

В 1453 году последний оплот византийской государственности, Константинополь, пал под натиском турецких войск. Более трёх веков «Второй Рим» и другие коренные территории Византии находились под гнётом Османской Империи. Однако во второй половине XVIII века эта печальная для греков-византийцев ситуация могла кардинальным образом измениться. Расцвет Османской Империи перешёл в упадок, в стране начались первые волнения среди славянского населения. Османы потерпели ряд крупных поражений в войнах с Австрией и Россией, в результате которых их позиции на Балканах и Чёрном море серьёзно пошатнулись. Похоронным ударом для турок должна была стать реализация «Греческого проекта», подразумевающего собой полное сокрушение Османской Империи на Балканах и возрождение Византии. Однако этот проект так и остался на бумаге.

Екатерина II и Иосиф II

«Греческий проект» был составлен секретарём Екатерины II Александром Безбородко и князем Григорием Потёмкиным. В 1782 году он был утверждён императрицей. В том же году текст проекта был отправлен в качестве конфиденциального письма австрийскому императору Иосифу II, важному союзнику России.

Согласно первоначальному варианту «Греческого проекта», Россия должна была получить приморские территории от Очакова до Кубани, а Австрии должна была достаться недостающая часть Венгрии. Также планировалось создание двух государств. Первое из них, Дакия, состоящая из Валахии (исторической области современной Румынии) и Молдавии, должна была стать «буферной зоной». Возглавляемая монархом-христианином, она была обязана соблюдать «вечный нейтралитет», а её независимость гарантировалась Россией и Австрией. Второе государство, Византия (указанная в письме как «Греческая монархия»), помимо территорий современной Греции и города Константинополя должна была включать в себя Болгарию, Албанию и земли «югославичей» на Балканах, а также берега Малой Азии. Екатерина II планировала сделать главой «Византии Нового времени» своего внука Константина.

Согласованный план «Греческого проекта»

В ответном письме императора Иосифа II проект был скорректирован в пользу Габсбургов: австрийцы желали выхода к Адриатике, для чего им были нужны Северная Сербия, Босния и Герцеговина, а также Истрия и Далмация. Кроме того, в проект вступал третий игрок - Венеция, которой предлагалось передать земли Мореи (Южная Греция) и три острова: Родос, Кипр и Крит. Были несколько уменьшены территории новых государств. Понимая необходимость австрийской поддержки в реализации проекта, Екатерина II согласилась на эти корректировки.

«Греческий проект» мог быть реализован в австро-русско-турецкой войне (1787-1791), однако случиться этому помешала Рейхенбахская конференция (1790). Находясь под давлением Англии и Пруссии, Австрия заключила сепаратный «белый» мир с Османами. Россия не смогла продолжить борьбу без своего союзника и ограничилась территориальными приобретениями между Бугом и Днестром.

Афонское сражение 19 июня 1807 года

Дальнейшему развитию идей «Греческого проекта» помешали события Великой Французской революции. Первый консул, а затем и император Франции Наполеон Бонапарт начал агрессивную европейскую экспансию, поэтому Австрии и России пришлось отложить проект в «долгий ящик» и сосредоточиться на борьбе с французской угрозой.

Однако новая русско-турецкая война случилась на несколько лет раньше французского вторжения: в 1806 году турки сместили с должностей вассальных князей Валахии и Молдавии, лояльных России. По распространённой версии, это было сделано по предложению Наполеона, «дабы отвлечь русских от реальной угрозы» и впоследствии восстановить союз между Францией и Османами. После шести лет боёв русские войска под началом Михаила Кутузова одержали победу над турками, однако закрепить этот успех реализацией «Греческого проекта» не удалось из-за усиливающейся угрозы со стороны французов. По Бухарестскому договору, заключённому в мае 1812 года, Россия взяла под свой контроль Бессарабию. Через месяц началась Отечественная война...

Оборона Севастополя (1854-1855)

О «Греческом проекте» снова заговорили через 40 лет, когда началась новая, казавшаяся для России в своём начале победоносной, русско-турецкая война, получившая название Крымской. На сторону Османов встала сначала сторонница «Баланса сил» Англия, а затем жаждущая реванша за Отечественную войну Франция, Сардинское королевство, связанное с французами рядом договорённостями и нарушившая «Священный союз» Австрия.

В итоге Россия потерпела сокрушительное поражение, а «Греческий проект» следующие 60 лет ждало забвение.

Штурм Эрзурума (1916)

Вспомнили о нём во время Первой Мировой войны. В 1915 году было заключено Англо-франко-русское соглашение, по которому Константинополь и черноморские проливы должны были войти в сферу влияния России. В то же время Россия стремилась достигнуть соглашения с Греческим Королевством о передаче ему этих земель в обмен на государя из дома Романовых.

Несмотря на сильное сопротивление, Османы теряли одну крепость за другой и к концу 1916 года русским командованием был разработан план «Босфорской операции», по которому в апреле 1917 года элитная Черноморская морская дивизия под прикрытием крупных кораблей должна была занять Константинополь и оккупировать выходы к Босфору и Дарданеллам. Командование операцией должен был принять вице-адмирал Александр Колчак. Этот план был разрушен Февральской революцией.

Греческие войска в Малой Азии (1919-1922)

После завершения Первой Мировой войны Греция, воспользовавшись слабостью нового турецкого правительства, предприняла попытку самостоятельного захвата Константинополя и Малой Азии. Греко-турецкая война (1919-1922) началась с ряда побед греков, однако после Сакарийского сражения (1921) инициатива перешла к туркам, которые вскоре выбили агрессоров со своей территории и заключили с ними перемирие. Так завершилась последняя попытка восстановления Византийской государственности.

С падением империй пала и идея «Греческого проекта». В современном мире, где упразднены ключевые монархии, а большинство вопросов решаются двусторонней дипломатией, этот проект никогда не будет реализован.

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