9 способов увидеть истинное лицо партнера

Какая женщина хотя бы раз в жизни не мечтала о способности читать мысли мужчин? Ведь как здорово было бы с самого начала понять, что за человек перед вами. На первых свиданиях все мы стараемся показать себя с лучшей стороны, и, к сожалению, часто мы понимаем настоящую сущность человека слишком поздно, разочаровываясь и виня партнера в неискренности.

Но, оказывается, для того, чтобы быстро узнать, подходит ли вам этот мужчина, не нужно быть ни психологом, ни экстрасенсом. Перед вами 9 способов, которые помогут вам уже на первом-втором свидании увидеть истинное лицо вашего партнера.

1. Обратите внимание на то, как он говорит

Если ваш мужчина говорит довольно громко и быстро, значит, он энергичен и спонтанен, но несколько самовлюблен. Мужчина с размеренной и плавной речью, скорее всего, очень приземленный и практичный. Слишком торопливая и сбивчивая речь может выдавать смущение и неуверенность в себе, которые, впрочем, могут пройти со временем.

2. Как он выражает свои чувства на людях

Если в публичных местах мужчина не стесняется выражать свои чувства страстными объятиями и поцелуями, скорее всего, он собственник и ревнивец. Подобное поведение может быть признаком внутренней неуверенности в себе.

3. С кем он дружит

Выражение чувств в публичных местах – своего рода заявление: «Мы вместе», — поэтому мужчина, который на людях даже не пытается обнять вас, также не лучший избранник. Вероятно, он очень сомневается в своих чувствах к вам.

Ненавязчиво спросите о его друзьях. Если он водит дружбу с проверенными временем людьми, одноклассниками или друзьями детства, можете быть уверены в его преданности и верности. Если же ваш спутник имеет широкий круг общения и дружит с соседями по подъезду и коллегами, скорее всего, он душа любой компании и может найти общий язык с кем угодно. Также обратите внимание на то, как он общается с официантами и обслуживающим персоналом, родителями и как относится к детям.

4. Спросите его, о чем он мечтает

Так вы сможете узнать о его жизненных ценностях и целях и понять, насколько они совпадают с вашими

5. Посмотрите вместе мелодраму

Хотя бы из простой вежливости он согласится смотреть с вами самое сопливое кино. А вы в это время смотрите на него: проявляет ли ваш мужчина эмоции, сопереживает ли героям, как реагирует на те или иные события фильма.

6. Наблюдайте, как он тратит деньги

Сходите с ним в супермаркет и понаблюдайте, экономит ли он или же, наоборот, скупится и подсчитывает траты. Обратите внимание на то, тратит ли он деньги на своих родителей, друзей и родных. Спросите, на что он откладывает, так вы будете знать не только о его отношении к деньгам, но и о жизненных приоритетах.

7. Спросите, что он любит в жизни

Понаблюдайте, насколько глубоким будет его ответ. Постарайтесь вывести его на разговор об отношениях мужчины и женщины. Так вы сможете узнать не только о его ценностях, но и понять, как он относится к противоположному полу и не ратует ли он за полигамность.

8. Понаблюдайте, как он водит автомобиль и как относится к нему

Удивительно, но стиль вождения может много рассказать о характере вашего избранника. Посмотрите, удается ли ему соблюдать спокойствие в сложных дорожных ситуациях или же он то и дело срывается на крик и агрессивно жестикулирует в сторону других водителей. Не менее важным является трепетное и внимательное отношение к своему автомобилю.

9. Попросите его заплатить за ваших подруг

Конечно, это чистой воды провокация. Мужчина не обязан содержать ни вас, ни тем более ваших знакомых. Но эта ситуация хорошо продемонстрирует, как он ведет себя, когда что-то выходит из-под его контроля и идет не так, как он планировал.

Все мы стараемся проявлять лишь свои достоинства на первом свидании. Поэтому не бойтесь иногда немного провоцировать мужчину и задавать ему сложные вопросы. Надеемся, эти советы помогут вам читать мужчин, как открытую книгу. Желаем вам никогда не ошибаться и не разочаровываться в людях.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Как спали аристократы в XVIII веке: Шкаф вместо кровати, ларец-подушка и другие странности https://otari.mirtesen.ru/blog/43508798582/

Надежда Аллилуева: почему в СССР скрывали причины смерти жены Сталина https://otari.mirtesen.ru/blog/43918736607/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!