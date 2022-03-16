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10 интересных фактов о цунами

Цунами — гигантские волны, обладающие разрушительной силой и возникающие из-за подводных землетрясений. Ущерб, причиняемый цунами, во много раз превосходит последствия, вызываемые самими землетрясениями.

10 интересных фактов о цунами.

Факт 1

Слово «цунами» переводится с японского как «волна в гавани». Раньше цунами называли «приливные волны», но сейчас этот термин не используется учеными, поскольку цунами не имеют ничего общего с приливами.

10 интересных фактов о цунами

Факт 2

Цунами состоит не из одной волны, а из целой серии волн, следующих друг за другом. Во время больших цунами, волны могут подходить к берегу в течение нескольких часов, причем первая из них не обязательно самая большая.

10 интересных фактов о цунами

Факт 3

В основном, цунами возникают из-за подводных землетрясений, из-за которых участки морского дна смещаются вверх или вниз.

10 интересных фактов о цунами

Факт 4

Около 80% всех цунами случаются в Тихом океане.

10 интересных фактов о цунами

Факт 5

Теория о том, что подводные землетрясения являются причинами возникновения цунами, была впервые выдвинута древнегреческим историком Фукидидом в 426 году до н.э. в его книге «История Пелопоннесской войны».

10 интересных фактов о цунами

Факт 6

Причинами цунами могут стать и извержения вулканов, массивные оползни, удары метеоритов или подводные ядерные взрывы.

Цунами, возникающие из-за выходов на морские акватории тайфунов и ураганов, называют «метеоцунами». Такое цунами обрушилось на Мьянму в 2008 году.

10 интересных фактов о цунами

Факт 7

Высота волны цунами в океане чаще всего не превышает 1 метра, расстояние между волнами может достигать 1 000 километров. Скорость волн может достигать 800 километров в час.

Факт 8

У побережья расстояние между волнами уменьшается, а высота волн может увеличиться до 10-50 метров. Скорость волны тоже падает, но она продолжает двигаться со скоростью до 80 километров в час.

10 интересных фактов о цунами

Факт 9

Прогнозировать возникновение цунами сложно. В некоторых случаях это можно сделать за несколько минут, когда вода вдруг отступает далеко от берега, обнажая дно. Чем дальше отступила вода, тем большей высоты цунами надо ожидать.

10 интересных фактов о цунами

Факт 10

Благодаря этим знаниям, 10-летняя девочка Тилли Смит из Англии спасла почти 100 жизней во время цунами в Индийском океане в 2004 году. Она узнала об отступающей от берега воде во время цунами на уроке географии, и рассказала об этом своим родителям, которые пересказали соседям. После этого случая она посетила в ООН, и в ее честь назвали астероид «20002 Тиллисмит».

Источник : https://sreda.temadnya.com/2434974628078684552/

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