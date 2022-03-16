Цунами — гигантские волны, обладающие разрушительной силой и возникающие из-за подводных землетрясений. Ущерб, причиняемый цунами, во много раз превосходит последствия, вызываемые самими землетрясениями.

10 интересных фактов о цунами.

Факт 1

Слово «цунами» переводится с японского как «волна в гавани». Раньше цунами называли «приливные волны», но сейчас этот термин не используется учеными, поскольку цунами не имеют ничего общего с приливами.

Факт 2

Цунами состоит не из одной волны, а из целой серии волн, следующих друг за другом. Во время больших цунами, волны могут подходить к берегу в течение нескольких часов, причем первая из них не обязательно самая большая.

Факт 3

В основном, цунами возникают из-за подводных землетрясений, из-за которых участки морского дна смещаются вверх или вниз.

Факт 4

Около 80% всех цунами случаются в Тихом океане.

Факт 5

Теория о том, что подводные землетрясения являются причинами возникновения цунами, была впервые выдвинута древнегреческим историком Фукидидом в 426 году до н.э. в его книге «История Пелопоннесской войны».

Факт 6

Причинами цунами могут стать и извержения вулканов, массивные оползни, удары метеоритов или подводные ядерные взрывы.

Факт 7

Цунами, возникающие из-за выходов на морские акватории тайфунов и ураганов, называют «метеоцунами». Такое цунами обрушилось на Мьянму в 2008 году.

Высота волны цунами в океане чаще всего не превышает 1 метра, расстояние между волнами может достигать 1 000 километров. Скорость волн может достигать 800 километров в час.

Факт 8

У побережья расстояние между волнами уменьшается, а высота волн может увеличиться до 10-50 метров. Скорость волны тоже падает, но она продолжает двигаться со скоростью до 80 километров в час.

Факт 9

Прогнозировать возникновение цунами сложно. В некоторых случаях это можно сделать за несколько минут, когда вода вдруг отступает далеко от берега, обнажая дно. Чем дальше отступила вода, тем большей высоты цунами надо ожидать.

Факт 10

Благодаря этим знаниям, 10-летняя девочка Тилли Смит из Англии спасла почти 100 жизней во время цунами в Индийском океане в 2004 году. Она узнала об отступающей от берега воде во время цунами на уроке географии, и рассказала об этом своим родителям, которые пересказали соседям. После этого случая она посетила в ООН, и в ее честь назвали астероид «20002 Тиллисмит».

Источник : https://sreda.temadnya.com/2434974628078684552/

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