Малышеву осудили за совет худеющим пенсионерам брать пример с блокадников

Интернет-пользователи раскритиковали телеведущую и врача Елену Малышеву, которая привела в пример жителей блокадного Ленинграда в ответ на комментарий пенсионерки о невозможности правильно питаться из-за скромных размеров пенсии.

По данным издания, одна из читательниц оставила в соцсети Instagram комментарий к посту Малышевой о сбалансированном питании и авторском курсе по похудению. Подписчица посетовала на то, что из-за маленькой пенсии пожилым россиянам практически невозможно придерживаться принципов здорового питания и приобрести наборы Малышевой для снижения веса.

В ответ на это телеведущая заявила, что российские пенсионеры набирают лишний вес из-за калорийных блюд. В качестве примера она привела жителей блокадного Ленинграда, у которых проблем с полнотой не было.

«Перестаньте оправдывать себя пенсиями! Чтобы иметь лишний вес, нужно много и очень калорийно есть! В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя!» — заявила Малышева.

В скором времени телеведущая удалила пост, поскольку на нее обрушился шквал критики. Возмущенные подписчики теледоктора предложили ей самой питаться на пенсию в восемь тысяч рублей или уехать жить в США.

«Сытый голодного не разумеет… Еще и блокадный Ленинград упомянула, бессовестная», «Были или не были полные люди в блокадном Ленинграде, не Малышевой об этом судить и судачить», «Как не стыдно вспоминать блокаду в примере к полноте.

И учить жизни пожилых людей» — высказывались пользователи.

Ранее Малышева, в эфире программы «Жить здорово!» заявила, что повсеместное ношение масок не снижает риск инфицирования COVID-19. По факту данного заявления депутат Госдумы Валерий Рашкин направил запрос в Роспотребнадзор и Роскомнадзор с требованием провести проверку.

Источник : https://news.temaretik.com/2209875907842411294/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Дорогие россияне! Безусловно, Россия уникальная страна, а ее жители порой поражают своей терпимостью и наивностью ! Ведь только у вас ведущие, подобные слабоумной и необразованной Малышевой, своими тупыми и оскорбительными передачами могут позорить славные традиции российской медицины , издеваться над голодными пенсионерами и за это не быть сурово наказанными ! Ведь только у вас ведущие центрального телевидения(как ,например, Шейнин ) могут гордо метаться по студии с ведром дерьма для респондента, ведь только у вас есть наручники "Нежность", бензопила "Дружба", слезоточивый газ "Черемуха" и межконтинентальные баллистические ракеты "Мир"!

Ведь только вы можете благотворить палача и садиста Ленина , который так характеризовал русский народ: «Среди русских мало умных. Если найдешь какого-нибудь годного человека, то непременно или еврей, или с примесью еврейской крови...» - В. И. Ленин!Пожалуй , ни в одной стране мира не было такого факта , чтобы агент иностранных спецслужб покоился в мавзолее с такими почестями!

Ведь только вы в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного педофила, стукача царской охранки , обыкновенного вора и бандита ,серийного государственного убийцу , необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?! Порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище! Неужели в такой огромной стране не нашлось нормального русского, чтобы не выбирать серийного убийцу и палача неизвестной национальности Сталина, который к тому же вместе с Лениным устроил геноцид русского народа(только русских он уничтожил 65 миллионов)!

Ведь только вы можете позорить Великую Россию, считая что, если бы не большевики, то русский народ не достиг бы таких высот! Выходит , что страну таких гениев, как Пушкин, Лермонтов, Ломоносов, Достоевский и т. д. населяет умственно отсталый, дикий и нецивилизованный русский народ, неспособный к прогрессивному эволюционному развитию.

И разве не большевики виноваты, что старая довольно унизительная советская поговорка «Советская власть держалась на еврейских мозгах, латышских штыках и РУССКИХ ДУРАКАХ !» до сих пор не утратила свою актуальность! Неужели Великая Российская Империя и далее не смогла бы успешно развиваться обычным эволюционным путем развития, как это было во многих прогрессивных странах? По сути, большевизм это страшная месть мировой буржуазии народу России !

Дорогие россияне! Поверьте мне, у меня сердце кровью обливается , когда я вижу как подобные ничтожества как Малышева, Шейнин и другие бездарности безнаказанно позорят Великую страну , а многие из вас ,наоборот, защищают этих подонков !Пора объявить им и другим подобным слабоумным ничтожествам, которых "крышуют" некоторые бессовестные российские чиновники, непримиримую войну и противостояние! Давно пора огородить Матушку-Россию от всемирного позора со стороны всех этих неполноценных россиян , позорящих свою страну !Я очень надеюсь на вашу поддержку!!!

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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