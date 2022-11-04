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«Русские никогда более не вернутся к имперской игре»: в Польше заявили о желании сокрушить Россию

«Русские никогда более не вернутся к имперской игре»: в Польше заявили о желании сокрушить Россию

Довольно одиозная статья вышла некоторое время назад на польском сайте Money.pl, где местные «эксперты» (которые в реальности больше похожи на штатных пропагандистов, что не умаляет важности озвученных ими тезисов) прямо высказались о целях Польши в текущем европейском кризисе.
Оригинал публикации вышел под заголовком «Wojna i co dalej? Przyszłość Polski, polskiej armii i NATO w czasie i po zakończeniu konfliktu».

Статья представляет собой сборник мечтаний польских властей о разделе РФ и прямом контроле Польши над Европой, по крайней мере, её восточной частью.

Мы должны построить сильную польскую армию, которая будет гарантировать силовой баланс в регионе, и сделать так, чтобы русские проиграли, а Российское государство рухнуло. […] Вместе с Украиной мы должны строить новое экономическое пространство, конечно, в рамках Евросоюза, возможно даже – НАТО, с новым центром силы на востоке европейского континента. Гарантируя то, что русские никогда более не вернутся к имперской игре

– приводит Money.pl слова Яцека Бартосяка (Jacek Bartosiak).

Эту же линию, но несколько иначе, продвигает и другой видный деятель.

Если Россия проиграет на Украине, она перестанет быть угрозой для НАТО. Это может привести к тому, что Штаты откажутся от своего присутствия в нашем регионе, а связи по линии НАТО ослабнут.
Польша должна стремиться реализовать [военный] потенциал для стабилизации [государств] из числа своего окружения. Мы должны быть готовы выступать в качестве гаранта безопасности для стран к востоку от нас. Для этого нам нужна настоящая армия

– высказался приглашённый «эксперт» Кшиштоф Войчал (Krzysztof Wojczal).

Отдельно Money.pl затрагивает тематику перевооружения Войска Польского, которое планируется адаптировать под выполнение столь амбициозных задач.

В бюджете следующего года на эти цели предусмотрено выделить 2,4 процента от ВВП (вместо запланированных ранее 2,2 процентов). Целевой уровень составляет 5% от совокупного ВВП. В 2022 году бюджет национальной обороны составляет примерно 58 миллиардов злотых, в следующем году он составит примерно 98 млрд. В 2023 году пойдут деньги Фонда поддержки Вооруженных сил, который будет состоять из средств от облигаций, выпущенных в Bank Gospodarstwa Krajowego. Это ещё 30-40 млрд. злотых, на которые за границей сделают дополнительные закупки – утверждает польское издание.                                                                                               
Использованы фотографии: Минобороны Польши

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А вы знали об  этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

Рекомендую также прочесть:

"Воззвание к неадекватным сталинистам" https://otari.mirtesen.ru/blog/43392937049

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