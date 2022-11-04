«Русские никогда более не вернутся к имперской игре»: в Польше заявили о желании сокрушить Россию

Довольно одиозная статья вышла некоторое время назад на польском сайте Money.pl, где местные «эксперты» (которые в реальности больше похожи на штатных пропагандистов, что не умаляет важности озвученных ими тезисов) прямо высказались о целях Польши в текущем европейском кризисе.

экономическое пространство, конечно, в рамках Евросоюза, возможно даже – НАТО, с новым центром силы на востоке европейского континента. Гарантируя то, что русские никогда более не вернутся к имперской игре Мы должны построить сильную польскую армию, которая будет гарантировать силовой баланс в регионе, и сделать так, чтобы русские проиграли, а Российское государство рухнуло. […] Вместе с Украиной мы должны строить новоепространство, конечно, в рамках Евросоюза, возможно даже – НАТО, с новым центром силы на востоке европейского континента. Гарантируя то, что русские никогда более не вернутся к имперской игре

Польша должна стремиться реализовать [военный] потенциал для стабилизации [государств] из числа своего окружения. Мы должны быть готовы выступать в качестве гаранта безопасности для стран к востоку от нас. Для этого нам нужна настоящая армия Если Россия проиграет на Украине, она перестанет быть угрозой для НАТО. Это может привести к тому, что Штаты откажутся от своего присутствия в нашем регионе, а связи по линии НАТО ослабнут.Польша должна стремиться реализовать [военный] потенциал для стабилизации [государств] из числа своего окружения. Мы должны быть готовы выступать в качестве гаранта безопасности для стран к востоку от нас. Для этого нам нужна настоящая армия

В бюджете следующего года на эти цели предусмотрено выделить 2,4 процента от ВВП (вместо запланированных ранее 2,2 процентов). Целевой уровень составляет 5% от совокупного ВВП. В 2022 году бюджет национальной обороны составляет примерно 58 миллиардов злотых, в следующем году он составит примерно 98 млрд. В 2023 году пойдут деньги Фонда поддержки Вооруженных сил, который будет состоять из средств от облигаций, выпущенных в Bank Gospodarstwa Krajowego. Это ещё 30-40 млрд. злотых, на которые за границей сделают дополнительные закупки – утверждает польское издание.

Использованы фотографии: Минобороны Польши

Источник А вы знали об этом? Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"! Рекомендую также прочесть: "Воззвание к неадекватным сталинистам" https://otari.mirtesen.ru/blog/43392937049 Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!

Оригинал публикации вышел под заголовком «Wojna i co dalej? Przyszłość Polski, polskiej armii i NATO w czasie i po zakończeniu konfliktu».Статья представляет собой сборник мечтаний польских властей о разделе РФ и прямом контроле Польши над Европой, по крайней мере, её восточной частью.– приводит Money.pl слова Яцека Бартосяка (Jacek Bartosiak).Эту же линию, но несколько иначе, продвигает и другой видный деятель.– высказался приглашённый «эксперт» Кшиштоф Войчал (Krzysztof Wojczal).Отдельно Money.pl затрагивает тематику перевооружения Войска Польского, которое планируется адаптировать под выполнение столь амбициозных задач.