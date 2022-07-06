Короткая и печальная жизнь Дины Саничар, свирепого мальчика, вдохновившего Маугли

История Маугли, мальчика-волка, является одной из самых известных в международном фольклоре, и с течением времени было сделано несколько адаптаций сказки. Чего вы, возможно, не знаете, так это того, что оригинальная история, написанная Редьярдом Киплингом, была вдохновлена реальной историей.

А вдохновителем истории стал Дина Саничар, индеец, живший в 19 веке и выросший среди волков, хотя и гораздо менее романтично и весело, чем литературная версия. На самом деле за историей Дины стоит очень печальная реальность. Это был не единственный мальчик, выращенный дикими животными в Индии, стране с огромным населением, второй по величине в мире. Со временем было записано несколько историй о подобных детях, которые жили с помощью животных.

Дина нашли охотники в 1872 году в лесу штата Уттар-Прадеш. Когда его нашли, мальчик ходил как волк, используя свои четыре конечности, и жил посреди стаи. Сначала охотники просто наблюдали за происходящим и поняли, что мальчик зашел в логово с волками, что привлекло их внимание к делу.

Как только волки с мальчиком снова покинули берлогу, охотники перестреляли всех волков, оставив только мальчика, которого позже отдали в приют. Там мальчика, которому было примерно шесть лет, крестили и дали ему имя Саничар, в переводе с языка урду переводится как «суббота», по названию дня недели, когда его привезли в приют.

Понятно, что, усилия сотрудников приюта не привели к ожидаемым результатам, Саничар так и не сумел научиться базовым человеческим навыкам, таким как общение. Еще долгое время после начала жизни в учреждении Дина продолжал ходить на своих четырех конечностях и пытался общаться хрюканьем. Единственная дружба, которую мальчику удалось там завести, была с другим «диким» мальчиком, который тоже вырос вдали от цивилизации. Хоть и застенчиво, Саничар кое-чему научился у своего друга, например, пить из стаканов.

К сожалению, одним из немногих человеческих навыков, которые развил Саничар, было курение, которое, возможно, сыграло важную роль в трагическом конце его жизни. В возрасте 29 лет, проведя большую часть своей жизни среди других людей, но, так и не развившись полностью, Саничар умер от туберкулеза. Согласно медицинским записям того времени, у мальчика был очень низкий рост, длинные зубы, и на протяжении всех своих 29 лет он проявлял тревожное и испуганное поведение.



В отличие от истории с Маугли, индийский мальчик покинул джунгли не по личным причинам. По сути, он был вынужден приспосабливаться к обществу, которое, к сожалению, он так и не смог понять.

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