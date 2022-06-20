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Ну очень увлекательная головоломка «Проваленная слежка за преступником»

Служители правопорядка могут провести много времени, сидя в засаде и наблюдая за подозреваемым. Но даже лучшие сыщики могут отвлечься на что-то и упустить из вида момент появления правонарушителя.

Публикуем весьма занятную детективную головоломку, над поиском ответа на которую вам предстоит серьёзно поразмыслить.

Утром в пятницу детективу сообщили, что в городе объявился один известный магазинный вор Гастон, который уже успел совершить немало краж. Но сыщик был чрезвычайно занят другими делами, поэтому он решил обратиться к своей знакомой мадам Роуз за помощью. Детектив пообещал ей солидное вознаграждение, если она сможет проследить за Гастоном.

Ну очень увлекательная головоломка «Проваленная слежка за преступником»

Он проводил мадам Роуз до магазина, а сам отправился на работу. Вечером он позвонил в свой офис и узнал, что Гастон всё-таки совершил кражу в указанном магазине. Озадаченный детектив направился к мадам Роуз, чтобы узнать о результатах её слежки.

Ну очень увлекательная головоломка «Проваленная слежка за преступником»

Зайдя в квартиру, сыщик спросил о прошедшем дне и услышал в ответ, что мадам Роуз была в магазине и не заметила там вора Гастона. Несмотря на все уверения соседки, детектив понял, что она решида его обмануть. На основании чего детектив сделал вывод, что мадам Роуз не была в магазине в указанное время?

Ну очень увлекательная головоломка «Проваленная слежка за преступником»

Ответ

Ну очень увлекательная головоломка «Проваленная слежка за преступником»

Детектив обратил внимание на вязание мадам Роуз. Когда утром он заходил за ней, то было связано всего несколько рядов, а вечером их количество существенно выросло. Следовательно, мадам Роуз ушла из магазина достаточно рано и вернулась домой, пропустив появление вора Гастона в магазине.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2501559240753417090/

А вы знали об  этом? 

Японский язык считается одним из самых сложных во всем мире. Япония долгое время была изолированной страной, культура которой развивалась без влияния западных цивилизаций. Зато японский тесно связан с китайским языком и отягощен дополнительными правилами, разобраться в которых досконально может лишь носитель.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43495425013)  

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