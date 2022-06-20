Ну очень увлекательная головоломка «Проваленная слежка за преступником»

Служители правопорядка могут провести много времени, сидя в засаде и наблюдая за подозреваемым. Но даже лучшие сыщики могут отвлечься на что-то и упустить из вида момент появления правонарушителя.

Публикуем весьма занятную детективную головоломку, над поиском ответа на которую вам предстоит серьёзно поразмыслить.

Утром в пятницу детективу сообщили, что в городе объявился один известный магазинный вор Гастон, который уже успел совершить немало краж. Но сыщик был чрезвычайно занят другими делами, поэтому он решил обратиться к своей знакомой мадам Роуз за помощью. Детектив пообещал ей солидное вознаграждение, если она сможет проследить за Гастоном.

Он проводил мадам Роуз до магазина, а сам отправился на работу. Вечером он позвонил в свой офис и узнал, что Гастон всё-таки совершил кражу в указанном магазине. Озадаченный детектив направился к мадам Роуз, чтобы узнать о результатах её слежки.

Зайдя в квартиру, сыщик спросил о прошедшем дне и услышал в ответ, что мадам Роуз была в магазине и не заметила там вора Гастона. Несмотря на все уверения соседки, детектив понял, что она решида его обмануть. На основании чего детектив сделал вывод, что мадам Роуз не была в магазине в указанное время?

Ответ

Детектив обратил внимание на вязание мадам Роуз. Когда утром он заходил за ней, то было связано всего несколько рядов, а вечером их количество существенно выросло. Следовательно, мадам Роуз ушла из магазина достаточно рано и вернулась домой, пропустив появление вора Гастона в магазине.

Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2501559240753417090/

А вы знали об этом?

Японский язык считается одним из самых сложных во всем мире. Япония долгое время была изолированной страной, культура которой развивалась без влияния западных цивилизаций. Зато японский тесно связан с китайским языком и отягощен дополнительными правилами, разобраться в которых досконально может лишь носитель.

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