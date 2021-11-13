Как узнать кто навёл порчу

Проводят под церковный праздник, читают заговор перед сном и ложатся спать в одиночестве и ни с кем не разговаривая после прочтения. Во сне вы увидите того, кто навёл на вас порчу, если присниться огонь или вода, то порча с вас снята и возвращена колдуну.

" Святой Самсон, пошли мне вещий сон, кто чёрное дело делал, кто злое слово молвил, кто слал порчу — порчевицу, пусть мне приснится. Аминь." (читать три раза)



ЗАЧЕМ ЗНАТЬ КТО НАВЕЛ ПОРЧУ

Каждый, наверняка, хочет знать своего врага в лицо.

Некоторые жертвы вредоносного магического воздействия не хотят знать, кто стал причиной их бед. Это и неудивительно, порча приносит с собой серьезные жизненные трудности, о которых хочется поскорее забыть и никогда больше не вспоминать.

Другие верят, что все принесенное зло обязательно вернется творцу черного заклинания, это тоже верно, но не стоит забывать о том, что проклятие может навести один из самых близких ваших людей, кому вы полностью доверяете, кого посвящаете в свои самые сокровенные тайны.

Такие люди будут и в будущем иметь достаточно возможностей для повторения своих злодеяний, и кто знает, возможно, следующая попытка навредить принесет вам еще больше трудностей.

Важно помнить, что оставаясь в неведении, вы подвергаете себя и своих близких людей серьезной опасности.

Если вам интересно, как узнать, кто сделал порчу, то вы уже находитесь на верном пути, и вы обязательно найдете подходящий вам способ. Тем не менее, не забывайте о том, что знать своего врага в лицо нужно не для того, чтобы отомстить, а чтобы навсегда обезопасить от этого человека себя и своих близких, ведь в следующий раз целью злого человека может стать ваша семья.



КАК НАВЕРНЯКА УЗНАТЬ КТО НАСЛАЛ ПОРЧУ

Существует два основных способа, позволяющих вам открыть имя вашего врага. Первый способ – обратиться за помощью к профессионалу. Если порчу снимал сильный маг, тогда вам стоит, лишь спросить у него, кто наслал на вас весь негатив. Если же вы самостоятельно избавлялись от вредоносного воздействия, и у вас получилось, вы с легкостью сможете самостоятельно, в домашних условиях и совершенно бесплатно открыть имя своего врага.

Существует множество эффективных и безопасных магических ритуалов, воспользовавшись которыми вы получите всю необходимую вам информацию. Такие обряды могут сильно различаться между собой, но все они имеют одну цель – открытие тайного. Это простая магия, доступная даже новичку, самое главное – вера в собственные силы и нацеленность на конечный результат.

Все ритуалы на личность врага можно разделить на три основные группы:

обряды, в которых маг призывает на помощь высшие силы, способные привести исполнителя прямиком к его недоброжелателю; мощные магические заговоры, под действием которых исполнитель увидит вещий сон, в котором откроется имя и образ врага; ритуалы, в которых для получения однозначного ответа, исполнителю придется проводить определенные манипуляции с различными магическими предметами и атрибутами.



СИЛЬНЫЙ ОБРЯД С ВОСКОМ

Самое сложное — расшифровать знаки, которые подают фигурки из воска.

С помощью данного магического обряда вы сможете в домашних условиях узнать, кто навел на вас негативную энергетику. Для проведения ритуала вам понадобится емкость чистой, профильтрованной водой и натуральный воск.

Не стоит использовать парафин, так как в этом случае магия потеряют свою силу и, либо совсем не сработает, либо даст неверную информацию.

Растопите небольшое количество натурального воска на водяной бане и лейте его тонкой струей в емкость с охлажденной водой, проговаривая слова:

«Воск в воду наливаю, имя врага своего выливаю». Когда весь воск окажется в воде, внимательно всматривайтесь в получившиеся фигуры, именно в них кроется ответ на ваш вопрос.