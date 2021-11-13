Как узнать кто навёл порчу

Проводят под церковный праздник, читают заговор перед сном и ложатся спать в одиночестве и ни с кем не разговаривая после прочтения. Во сне вы увидите того, кто навёл на вас порчу, если присниться огонь или вода, то порча с вас снята и возвращена колдуну.
" Святой Самсон, пошли мне вещий сон, кто чёрное дело делал, кто злое слово молвил, кто слал порчу — порчевицу, пусть мне приснится. Аминь." (читать три раза)
ЗАЧЕМ ЗНАТЬ КТО НАВЕЛ ПОРЧУ
Каждый, наверняка, хочет знать своего врага в лицо.
Некоторые жертвы вредоносного магического воздействия не хотят знать, кто стал причиной их бед. Это и неудивительно, порча приносит с собой серьезные жизненные трудности, о которых хочется поскорее забыть и никогда больше не вспоминать.
Другие верят, что все принесенное зло обязательно вернется творцу черного заклинания, это тоже верно, но не стоит забывать о том, что проклятие может навести один из самых близких ваших людей, кому вы полностью доверяете, кого посвящаете в свои самые сокровенные тайны.
Такие люди будут и в будущем иметь достаточно возможностей для повторения своих злодеяний, и кто знает, возможно, следующая попытка навредить принесет вам еще больше трудностей.Важно помнить, что оставаясь в неведении, вы подвергаете себя и своих близких людей серьезной опасности.
Если вам интересно, как узнать, кто сделал порчу, то вы уже находитесь на верном пути, и вы обязательно найдете подходящий вам способ. Тем не менее, не забывайте о том, что знать своего врага в лицо нужно не для того, чтобы отомстить, а чтобы навсегда обезопасить от этого человека себя и своих близких, ведь в следующий раз целью злого человека может стать ваша семья.
КАК НАВЕРНЯКА УЗНАТЬ КТО НАСЛАЛ ПОРЧУ
Существует два основных способа, позволяющих вам открыть имя вашего врага. Первый способ – обратиться за помощью к профессионалу. Если порчу снимал сильный маг, тогда вам стоит, лишь спросить у него, кто наслал на вас весь негатив. Если же вы самостоятельно избавлялись от вредоносного воздействия, и у вас получилось, вы с легкостью сможете самостоятельно, в домашних условиях и совершенно бесплатно открыть имя своего врага.
Существует множество эффективных и безопасных магических ритуалов, воспользовавшись которыми вы получите всю необходимую вам информацию. Такие обряды могут сильно различаться между собой, но все они имеют одну цель – открытие тайного. Это простая магия, доступная даже новичку, самое главное – вера в собственные силы и нацеленность на конечный результат.
Все ритуалы на личность врага можно разделить на три основные группы:
обряды, в которых маг призывает на помощь высшие силы, способные привести исполнителя прямиком к его недоброжелателю; мощные магические заговоры, под действием которых исполнитель увидит вещий сон, в котором откроется имя и образ врага; ритуалы, в которых для получения однозначного ответа, исполнителю придется проводить определенные манипуляции с различными магическими предметами и атрибутами.
СИЛЬНЫЙ ОБРЯД С ВОСКОМ
Самое сложное — расшифровать знаки, которые подают фигурки из воска.
С помощью данного магического обряда вы сможете в домашних условиях узнать, кто навел на вас негативную энергетику. Для проведения ритуала вам понадобится емкость чистой, профильтрованной водой и натуральный воск.
Не стоит использовать парафин, так как в этом случае магия потеряют свою силу и, либо совсем не сработает, либо даст неверную информацию.
Растопите небольшое количество натурального воска на водяной бане и лейте его тонкой струей в емкость с охлажденной водой, проговаривая слова:
«Воск в воду наливаю, имя врага своего выливаю». Когда весь воск окажется в воде, внимательно всматривайтесь в получившиеся фигуры, именно в них кроется ответ на ваш вопрос.
В первую очередь нужно определить пол недоброжелателя. Женщину символизируют фигуры, напоминающие луну или цветок, а мужчину ромб, квадрат, ворон и медведь. Чем более сильный магический ритуал использовался, чтобы вам навредить, тем более точную информацию об этом человеке вы получите.
Если использовалась порча на сильную болезнь или на смерть, то вы даже сможете получить достаточно четкий образ человека, который вам навредил. В других случаях, форма воска может указывать на род занятий вашего врага, на его привычки и т.д. Будьте внимательны и вы с легкостью распознаете злого человека.
ПРОСТОЙ ОБРЯД
Вместо того, чтобы давать новую жизнь старым вещам, лучше использовать их с пользой…
Этот простой обряд выстраивает энергетическую связь мага с высшими силами, которые позволят вам узнать своего врага. Данный магический ритуал проводится во время заката солнца, потому нужно заранее приготовить все необходимые вещи.
Вам понадобится: семь старых ключей и кастрюля с кипящей водой. Как только солнце начнет скрываться за горизонтом, бросьте все ключи в воду и произнесите слова заговора три раза:
«Кто рабу Божьему (имя) хочет вред принести, тому в свой дом черта привести. Не будет злому человеку покоя, будет черт его гнать из покоев. Аминь».
На следующий день вы обязательно встретите своего врага, возможно, он будет прямо с утра крутиться возле вашей двери и будет чем-то сильно обеспокоен.
Источник : https://mistika.temaretik.com/2345804609353943754/
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