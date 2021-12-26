Главные ошибки жены и... любовницы

Самое распространенное в мире трио поневоле — жена-муж-любовница — иногда легко и непринужденно превращается в дуэт. Кто в нем останется — зависит от того, как много ошибок наделает другая сторона.

Смягчающие обстоятельства

Итак, мужчина (который, как мы знаем, полигамен по своей сути) завел любовницу. Давайте не будем сейчас брать в расчет морально-этическую сторону проблемы, нам и так понятно, что изменять нехорошо, что любовницы приравниваются к изгоям, а согрешивший мужчина клеймится всеми страшными словами. Мы абстрагируемся от распространенной и заезженной точки зрения на ситуацию и посмотрим на нее под другим углом. Поменяем кое-какие слова местами. Вместо «завел любовницу», например, поставим «встретил свою настоящую любовь».

Ага, — спросите вы. — Следовательно, до этого он лет пять-десять-пятнадцать прожил с любовью искусственной? — Тоже неверно. Любовь, как нам известно, редко выбирает по социально-гражданскому статусу. Errarum humanum est, или, по-простому, по-народному, человек иногда ошибается. Это ему свойственно. Замечали ли вы когда-нибудь, что к женщине, заводящей любовника, современное общество отчего-то относится более терпимо? Мол, достал ее Колька-козел, вот отдушину и нашла.

«Доставание» же «козой-Манькой» почему-то к разряду смягчающих обстоятельств не приравнивается, и Колька остается козлом при любом раскладе.

Как на войне

В общем, ситуация. Муж встретил большую любовь. Это вариант, при котором жена рано или поздно гарантированно узнает о наличии соперницы. Если простой поход «налево» для здоровья и разнообразия еще имеет шанс остаться тайной, то большое и светлое чувство, распирающее мужчину изнутри, рано или поздно вылезет наружу. И тут начнется самое интересное. Мало существует женщин, которые в данной ситуации способны проявить благородство и пойти на полюбовный расход — поделить имущество, объяснить детям, что папа их любит, но жить будет в другом месте, сохранить с бывшим хорошие отношения и по праздникам поздравлять друг друга. Первой реакцией любой обиженной женщины будет немедленное желание объявить войну.

С другой стороны баррикад — любовница. Или, точнее, та самая Большая Любовь всей его жизни. И она тоже любит. Фразы о «счастье в чужом огороде», «на чужих костях» и в прочих сомнительных местах и на странных фундаментах уже откровенно набили оскомину на зубах. Все, все абсолютно бывает в этой жизни. Мы не оправдываем любовниц, но давайте хотя бы будем максимально справедливы и объективны: ситуация есть и с ней надо что-то делать. Там — жена на тропе войны, тут — новоявленная любимая в растерянности и смятенных чувствах: как это ее так угораздило? По центру — виновник торжества, которому, по хорошему, надо бы дать свободу и подзатыльник, а за него вместо этого сейчас начнутся нешуточные баталии.

Ошибка номер один: Истерика

Жена. Слезы, конечно, выводят гормон стресса. И картинно текущие из уголков глаз слезинки делают женщину беспомощной, хрупкой, а в душе мужчины зарождается чувство вины небывалой силы, но давайте будем объективны: наши женщины пока красиво плакать не умеют. Или умеют, но только на экранах. В реальности же — всхлипы с присвистом, слезы ручьем, горловые хрипы, красный нос, опухшие глаза, разбитая посуда, потрясание ребенком и сковородкой — и муж, понимающий, что отсюда лучше убегать, и как можно скорее.

Любовница. Вам рано истерить. Вы знали, на что шли. Если очень хочется поплакать, тренируйтесь пускать вышеупомянутые картинные слезы. Упаси вас Бог даже от намека на истерику. Истерик, скорее всего, он наелся дома под завязку. А если там плачут и бьют посуду, тут плачут и, в лучшем случае, просто плачут, без порчи имущества, то куда ж ему податься? А вдруг, опять же, там и не плачут вовсе? Тогда ваши слезы и высохнуть не успеют, как амант кинется искать покоя и тишины под крылом у внезапно обросшей достоинствами супруги.

Ошибка номер два: Чувство вины

Жена. Да, он виноват. Я вам больше скажу — он это знает и ему с этим жить всю его жизнь. Более того, если он — человек здравомыслящий, то степень своей вины оценивает адекватно, и за «испорченные» три года жизни особняк строить не кинется. Договоритесь о разумной моральной и финансовой компенсации. На себя, на детей. Если же с адекватным мировосприятием у него проблемы, педалирование чувства вины может, конечно, стать удерживающим фактором, но вот только из нормального мужчины ваш супруг превратится в загнанное существо с чувством острого психического расстройства на фоне постоянно обостряющегося чувства вины. Кончится тем, что он признается в организации жидомасонского заговора, убийстве Кеннеди, и вы до конца дней своих будете носить ему передачи в клинику неврозов.

Любовница. Степень его вины ничуть не больше, чем вашей. Разумеется, если на отношения с несвободным человеком вы шли с открытыми глазами. Он перед вами вряд ли в чем-то успел так сильно провиниться. И при попытках вызвать в нем это отнюдь не прекрасное чувство, может задуматься. Кстати, возможен обратный эффект. Чем больше вы будете стараться вызвать в нем чувство вины перед вами за какие-то не стоящие внимания вещи, тем сильнее в нем будет активироваться чувство вины перед оставленной семьей. «Ага, — будет думать мужчина, — тут винят за бриллиант неправильного размера, а там в драных ботинках проходили всю студенческую юность и не пикнули ни разу». А если жена — грамотный манипулятор, то вместо того, чтобы его в чем-то обвинять, она начнет его активно жалеть. И вас. И его вместе с вами. Вы уже догадываетесь, что последует дальше?

Ошибка номер три: Тотальный контроль

Жена и любовница. Обнюхивание, обшаривание, непрерывный мониторинг телефона, компьютера, карманов, соседей, друзей… список женских ошибок бесконечен. Человек, которого лишают личного пространства, рано или поздно приходит к разумному выводу устранить причину нарушения своих личных границ. Телефон и почта — все же вещи очень интимные. А чужими духами мужчина, работающий в окружении более чем одной женщины, может пахнуть по совершенно невинным причинам. Да и что, собственно, вы надеетесь там найти? Стоит вспомнить, что кто ищет — тот всегда найдет, и подумать, точно ли вы этого хотите.

Ошибка номер четыре: Потрясание ребенком

Жена. Ребенок — не разменная монета. И ни при каких обстоятельствах не должен становиться инструментом манипулирования. Психологи всего мира в один голос утверждают: ребенок, ставший причиной того, что два человека вынуждены жить вместе, вырастая, приобретает многочисленные комплексы, и детство его далеко от счастливого. Лучше любящий комплект живущих порознь родителей, чем жизнь в постоянно накаленной атмосфере

Любовница. Ни один ребенок в мире не удержал ни одного мужчину — наши мамы любят повторять эту фразу. Выучите наизусть. И посмотрите рекомендации для жены, к вам они тоже относятся.

В заключении желаем вам жить так, чтоб треугольникам просто напросто, не было места в вашей жизни.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2376287276168645460/

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