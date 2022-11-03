 А вы знали об этом?(Статья 99)

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21 июня 1990 года в Вашингтоне было подписано соглашение между министром иностранных дел СССР Эдуардом Шеварднадзе и госсекретарем США Джеймсом Бейкером о линии разграничения морских пространств. По условиям этого соглашения Соединенным Штатам отошла часть акватории Берингова моря, ранее находившаяся под советской юрисдикцией. Почему же в этом возникла необходимость?

Дело в том, что в Конвенции о продаже Аляски, которую подписал 1867 году Александр II, отсутствовали положения о делении морских пространств. В 1976 году прибрежные государства стали вводить рыболовные, а затем и исключительные экономические зоны, которые в Беринговом и Чукотском морях перекрывали друг друга. Необходимо было разграничить экономические зоны и континентальный шельф в Чукотском и Беринговом морях, а также территориальные воды на небольшом участке Берингова пролива между островами Ратманова и Крузенштерна. Собственно, переговоры по поводу этих морских территорий начались еще в 1977 году.

Учитывалось то, что указанные районы богаты не только рыбными ресурсами, но и нефтегазовыми месторождениями.

В конце концов за основу разграничения была взята линия, определенная Конвенцией 1867 года. По условиям соглашения, к США отходили: часть исключительной экономической зоны СССР площадью 23,7 тысяч кв. километров; часть исключительной экономической зоны СССР площадью 7,7 тысяч кв. километров; а также участок континентального шельфа площадью 46,3 тысячи кв. километров в открытой центральной части Берингова моря, находящийся за пределами 200 морских миль от исходных линий. При этом СССР в этой части Берингова моря отошел участок континентального шельфа площадью всего 4,6 тысячи кв. километров. А в некоторых местах исключительная экономическая зона США превысила расстояние в 200 морских миль от исходных линий, что является противоречащим статье 57 Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года.

Тем не менее, договоренность была достигнута и временно вступала в силу с 15 июня 1990 года. 18 сентября 1990 года соглашение ратифицировал / Конгресс США, однако вплоть до настоящего времени оно не ратифицировано российским парламентом и пока применяется лишь на временной основе. Соглашение вызвало множество споров. В 1999 году парламент штата Аляска составил резолюцию, в которой была взята под сомнение законность установления границ между США и Россией, поскольку соглашение было подписано Джеймсом Бейкером без участия представителей Аляски. Обширной критике оно подвергалось и в российских кругах.

Так, бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков утверждал, что документ не выносился на рассмотрение ни Политбюро, ни Совмином. А в соответствии с советской Конституцией заниматься определением государственной границы СССР должен был исключительно Съезд народных депутатов. Сегодня во всем винят экс-министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе. Говорят, что он единолично принял решение о передаче Соединенным Штатам 34 тысяч квадратных миль акватории Берингова моря, а затем провел его через Политбюро. К тому же, у него были свои отношения с Бейкером – как деловые, так и личные…

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Николаю Мартынову, убившему на дуэли Лермонтова, военный суд приговорил к трем месяцам гауптвахты и 15 годам церковного покаяния. Николая отправили в Киев, где он отбыл наказание и поселился во флигеле Киевско-Печерской Лавры. Позже срок покаяния сократили до 7 лет. Каждый день все это время Мартынов бил поклоны и молился, в том числе за убиенного друга. Он терпел множество издевательств: киевляне показывали на него пальцем, называли убийцей и плевали в лицо. Но он терпеливо сносил все издевательства. До чаши с Причастием его допустили только в 1846 году. Мартынов всю оставшуюся жизнь мучился от чувства вины.

В Киеве Мартынов познакомился со своей будущей женой Софьей Проскур-Сущанской, здесь он обвенчался с ней, а потом уехал в Москву, где жена родила ему 11 детей. Он прекрасно понимал, талант какой силы был им загублен, и поэтому после смерти просил похоронить его в безвестной могиле. Однако родные распорядились по-своему и погребли его останки в фамильном склепе.После революции в имении располагался детдом для беспризорников. Узнав, что рядом на кладбище погребен убийца поэта, советские дети разрушили усыпальницу, а останки всех Мартыновых выбросили в ближайший пруд.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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