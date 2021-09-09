Спорт: малоизвестные интересные факты

Спорт настолько многогранен, что знать о нем все невозможно. В каждой дисциплине есть огромное количество легенд, мифов и интересных происшествий. Сегодня мы расскажем о трех из них.
Индийский футбольный стиль
Перед очередным игровым днем отборочных соревнований по футболу, стоит вспомнить об индийских игроках. В 1948 году они с помощью высших сил и удачи попали на олимпийский турнир. Все дело в том, что их соперники отказались от борьбы за путевку в Бразилию, а индийское руководство не успело.
Общаясь со СМИ, игрок "Джаз" рассказал, что не проживет больше десяти лет с момента завершения карьеры.
Путешествие в далекую Южную Америку стоило огромных денег, поэтому индийская Федерация искала благовидный повод отказаться от поездки. От банкротства Федерацию Индии по футболу спас игровой стиль сборной. Они играли босиком.
FIFA запретила такой перфоманс, но Федерация гордо отказалась от игр. Своему стилю не изменяем, сказали чиновники и радостно отреклись от Олимпиады.
Теперь уже индийцы играют в бутсах. В этом можно убедиться, включив лайв-трансляцию с поединка сборной на портале БК Вбет. Контора славится не только обширной линией на лайв-ставки, но и низкой маржой. Из обзора БК Vbet, на сайте Ratingbet.com, любители ставок узнают другие преимущества и недостатки букмекера.
Моравич увидел смерть
Он из топовых баскетболистов НБА, неистовый Пит Моравич, оказался пророком.
Звездный форвард словно сумел заглянуть в будущее. Все произошло по его предсказанию. Ровно десять лет прожил Пит после завершения карьеры и скончался от инфаркта во время дружеской игры в баскетбол.
Кенийский марафонец бежит вне закона
Марафон в Кении - событие знаменательное. В небогатой стране победители национального марафона получают до двадцати тысяч долларов. Жажда легкой наживы сгубила одного из бегунов.
Юлиас Нойгу не отличался талантом к бегу, но очень хотел денег. На состязании 2010 года он к удивлению многих экспертов пришел вторым, совершив восхитительный спурт за километр до финиша. Счастливчик получил чек на 11 тысяч долларов и находился в нирване. На землю его приземлила полиция, показав видео, где Нойгу вылезает из мусорного бака за километр от финиша.
Находчивый пройдоха аккуратно вылез из общей массы бегунов, доехал на машине до финиша, спрятался и выскочил триумфатором. Посадили ли жулика в тюрьму - история умалчивает.
Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2298126290364664643/
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