Спорт: малоизвестные интересные факты

Спорт настолько многогранен, что знать о нем все невозможно. В каждой дисциплине есть огромное количество легенд, мифов и интересных происшествий. Сегодня мы расскажем о трех из них.



Индийский футбольный стиль



Перед очередным игровым днем отборочных соревнований по футболу, стоит вспомнить об индийских игроках. В 1948 году они с помощью высших сил и удачи попали на олимпийский турнир. Все дело в том, что их соперники отказались от борьбы за путевку в Бразилию, а индийское руководство не успело.









Путешествие в далекую Южную Америку стоило огромных денег, поэтому индийская Федерация искала благовидный повод отказаться от поездки. От банкротства Федерацию Индии по футболу спас игровой стиль сборной. Они играли босиком.



FIFA запретила такой перфоманс, но Федерация гордо отказалась от игр. Своему стилю не изменяем, сказали чиновники и радостно отреклись от Олимпиады.



Теперь уже индийцы играют в бутсах. В этом можно убедиться, включив лайв-трансляцию с поединка сборной на портале БК Вбет. Контора славится не только обширной линией на лайв-ставки, но и низкой маржой. Из обзора БК Vbet, на сайте Ratingbet.com, любители ставок узнают другие преимущества и недостатки букмекера.



Моравич увидел смерть



Он из топовых баскетболистов НБА, неистовый Пит Моравич, оказался пророком.

Общаясь со СМИ, игрок "Джаз" рассказал, что не проживет больше десяти лет с момента завершения карьеры.





Звездный форвард словно сумел заглянуть в будущее. Все произошло по его предсказанию. Ровно десять лет прожил Пит после завершения карьеры и скончался от инфаркта во время дружеской игры в баскетбол.



Кенийский марафонец бежит вне закона



Марафон в Кении - событие знаменательное. В небогатой стране победители национального марафона получают до двадцати тысяч долларов. Жажда легкой наживы сгубила одного из бегунов.



