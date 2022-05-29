Великая Зима: как небывалый мороз 1708 года помог Петру I победить Швецию

Зима 1708-1709 годов вошла в историю Европы как одна из самых холодных за всё время наблюдений. По мнению ряда историков, климатическая аномалия существенно повлияла на исход Северной войны. Сторонники этой версии считают, что победа Петра Великого под Полтавой была подготовлена зимним «сидением» шведов на Украине. Войско Карла XII понесло большие потери от холода, голода и болезней.

Загадочная зима

В зимние месяцы 1708-1709 годов на всей территории Европы установились рекордно низкие температуры. По оценкам учёных, эта зима была самой холодной за последние 500 лет. В Западной Европе температура падала до минус 15 градусов, что является экстремальным для этого региона. Холода накрыли территорию от Скандинавии до острова Сардиния в Средиземном море. Погода, соответствовавшая климатической норме, наблюдалась лишь в Ирландии и Шотландии.

Лёд сковал европейские озёра и реки, а почва промёрзла на метр. По венецианским каналам люди в ту зиму катались на коньках. Замёрз пролив Каттегат между Данией и Швецией, из-за чего судоходство в южной части Северного моря полностью остановилось. Расстояние между двумя странами люди преодолевали пешком по льду.

В Англии, где снег, как правило, быстро тает, сугробы лежали неделями – это явление в стране прозвали Great Frost («Великий Мороз»).

На Темзе толщина льда достигала полуметра.

Во Франции события 1708-1709 годов известны как «Великая Зима» (Le Grand Hiver). Из-за холода вымерзли тысячи плодовых деревьев, апельсиновые сады Прованса остались лишь в воспоминаниях. Погибли виноградники на севере Франции – их начали восстанавливать лишь в XX веке. Зима имела тяжёлые последствия – из-за голода, вызванного неурожаем 1709 года, в 1710 году погибли 600 тысяч человек.

От холода в Европе крошились церковные колокола, у кур замерзали и отваливались гребни, массово погибал домашний скот, а хлеб приходилось рубить топорами.

Погодные аномалии наблюдались и на востоке Европы. Согласно Южнорусской летописи, в 1708 году «зима была прежестокая». Как писал летописец, «снега были очень большие, а морозы такие, что даже птицы замерзали».

О причинах необычайно суровой зимы исследователи спорят по сей день. Известно, что в этот период климатический минимум Малого ледникового периода совпал с минимальным количеством солнечных пятен. По словам британского учёного Денниса Уилера, вопреки обычным сценариям холодов, когда морозный воздух приходит в Западную Европу с востока, в 1708 году восточного ветра не наблюдалось. Во всяком случае, в английских корабельных журналах он не зафиксирован.

Существует теория влияния на погоду в 1708 году вулканического пепла в атмосфере. Дело в том, что в 1707 году произошли извержения таких крупных вулканов, как Фудзияма, Везувий и Санторини. Однако эта версия остаётся недоказанной.

Удар по шведам

В ноябре 1708 года войска шведского короля Карла XII, воевавшего с Петром I, находились в глубине Украины. Шведы устроили себе зимние квартиры в населённых пунктах Гадяч, Прилуки и Лохвица. Штаб короля и гетмана-предателя Мазепы первоначально находился в городке Ромны (ныне Сумская область).

Как скандинавский народ, шведы были относительно привычны к холодам. Однако у них хронически не хватало тёплых вещей – обозы с ними были потеряны осенью 1708 года во время битвы при Лесной, когда русские разбили корпус генерала Левенгаупта. Шведы забирали одежду у местных жителей, но её всё равно не хватало. Этим и решил воспользоваться Пётр Великий – его стратегия заключалась в том, чтобы нападениями выманить шведов из тёплых домов.

Карл XII решил, что царь хочет дать генеральное сражение под Гадячем. Однако шведская армия лишь напрасно двое суток мёрзла в степи, когда мороз доходил до минус 40 градусов. Полковник Нильс Юлешерн в своём дневнике так описывал марш завоевателей к Гадячу: «Мы видели дороги, полные замороженными до смерти людьми и лошадями, брошенный багаж и медицинские тележки».

Находившийся при шведской штаб-квартире словак Даниэль Крман писал о «яростном и леденящем скифском ветре», из-за которого некоторые возницы окоченели и «были найдены бездыханными на телегах и возах».

Под Гадячем, по свидетельству историка Николая Полевого, непросто пришлось и русским – 150 человек «отзнобили себе руки и ноги». И всё же шведы пострадали сильнее.

В самом Гадяче, куда шведы пришли 18 декабря, им пришлось не лучше. Населённый пункт был слишком мал, чтобы вместить всех солдат. Многих воинов пришлось оставить на открытом воздухе. Воздействие мороза усугублялось недостатком пищи. Виной тому была «малая война», которую вели русские. Диверсанты Петра сжигали шведские склады – в частности, как раз накануне прихода шведов были уничтожены предместья Гадяча. Скандинавы пытались спастись от холода употреблением водки, но итог оказался печален. В самую первую ночь в Гадяче, по словам историка Евгения Тарле, у шведов погибли «от 3 до 4 тысяч человек».

«Как большая часть домов была сожжена, то третьей части войск нельзя было разместить под кровлею, отчего при сильной стуже полки лишились многих солдат», – вспоминал королевский генерал-квартирмейстер Аксель Гилленкрок.

Тем, кто выжил, тоже пришлось нелегко. В декабре 1708 года украинские дезертиры из стана Мазепы докладывали царским полководцам, что «в войске де швецком зело много больных». Несмотря на мороз, Карл вновь и вновь предпринимал вылазки против русских. 25 декабря он выступил на Веприк, затем на Краснокутск, а в начале февраля – на Ахтырку. Что пережили шведы в этих походах, сложно даже представить.

Полными сведениями о потерях армии Швеции в период с осени 1708 года до Полтавской битвы 27 июня 1709 года историки не располагают. Кандидат исторических наук Сергей Иванюк приводит в своей диссертации таблицу потерь в зимней кампании 1708-1709 годов по отдельным полкам, которая показывает масштабы зимних потерь. Например, в королевской лейб-гвардии перед началом вторжения в Россию в 1708 году служили три тысячи человек. В марте же 1709 года в ней осталось лишь 1327 здоровых военнослужащих и 475 больных и увечных от мороза. Безвозвратные потери полка составили 39,6%. В то же время нельзя, как это делают шведские историки, списывать неудачи лишь на погодную аномалию 1708-1709 годов. Важную роль сыграл стратегический замысел русского царя, который умелыми действиями вынуждал своего противника гонять армию по морозу.

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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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