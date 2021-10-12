Как Хрущев поступил с cыном Сталина после смерти «вождя народов»

Никита Хрущев, как и другие члены Политбюро ЦК КПСС, смертельно боялся Сталина, и так же сильно его ненавидел. По одной из версий, Сталин, по сути, подписал смертный приговор сыну Хрущева Леониду, совершившему во время войны тяжкое преступление.

Многие историки считают, что во значительной степени развенчание «культа личности» Сталина Хрущевым было обусловлено личными счетами между главами самого могущественного государства в мире – действующим и покойным.



Гибель Леонида как катализатор репрессий?

В 1942 году сын Никиты Хрущева, Леонид, военный летчик, в куйбышевском госпитале в результате пьяной выходки застрелил моряка (играли в Вильгельма Телля, и Леонид промахнулся, не сбил поставленную на темя бутылку, попал в голову). Воспоминания об этом случае оставили сестра Леонида, Рада Хрущева, сын члена ЦК Николая Булганина, Лев, и артистка балета Валентина Петрова.

О том, как Хрущев вымаливал у Сталина прощение для Леонида, вспоминал генерал-майор КГБ СССР Михаил Докучаев, зам. начальника знаменитого 9-го управления Комитета госбезопасности, занимавшегося охраной верхушки правительства СССР. Хрущев приехал в Кремль якобы хлопотать за сына, по словам Дмитриева, он валялся в ногах у Сталина. Но тот, зная обстоятельства произошедшего, сухо ответил, что ничего не может сделать.

По другим данным, Леонида Хрущева после того инцидента все же направили на фронт, где он и погиб в одном из воздушных боев в марте 1943 года. Сам Хрущев-старший впоследствии подтверждал именно эту версию смерти сына. Герой Советского Союза Александр Щербаков полагал, что гибель сына Хрущева (именно в бою, а не в тюрьме) никак не могла послужить катализатором для начала развенчания Никитой Хрущевым «культа личности» Сталина – побудительные мотивы для этого, считал Щербаков, были явно другими. Тем более что версий гибели Леонида Хрущева множество, и каждая, не имея достаточных документальных подтверждений, претендует на главную.



Судьба Василия Сталина: месть за сына?

Практически сразу после смерти отца (через 2 дня) Василий Сталин получил распоряжение уехать из Москвы и занять пост начальника провинциального авиаокруга, на которое ответил отказом. Публицист Александр Колесник, подробно описывавший биографию Василия Сталина, указывал, что Василий в 50-х годах пробыл несколько лет во Владимирском централе, отсидев за «антисоветскую пропаганду» (говорил много «лишнего»).

Освободился, став инвалидом. Его лично принял Никита Хрущев. Сыну Сталина выделили в Москве трехкомнатную квартиру, назначили военную пенсию. Но Василий сильно пил, бывший глава КГБ СССР Александр Шелепин в своем интервью, данном в 90-х годах, рассказал, что в 1960 году, спустя всего несколько дней после освобождения из тюрьмы, пьяный Василий Сталин на «Хорьхе» насмерть сбил человека, и было принято решение положить его в больницу, чтобы пролечить от алкоголизма.

Потом снова была тюрьма – сына Сталина посадили «за продолжение антисоветской деятельности» – Василий, подвыпив, снова не сдерживался в высказываниях по поводу бывших подчиненных отца, почем зря ругал Хрущева. После освобождения Василий Сталин не порвал с алкоголем, от чего, по официальной версии, вскоре и умер.

Сторонники версии мстительности Хрущева утверждают, что главный «низвергатель» «культа личности Сталина» отыгрался на Василии за сына. Антагонисты возражают: Василий Сталин просто не смог смириться со своим положением после смерти отца. Навсегда лишившись прежних привилегий, он не нашел себя в предлагаемых обстоятельствах. Вторая гипотеза фактологически более основательна – биографы Василия Сталина приводят массу свидетельств современников, ставших очевидцами «послеотцовской» биографии младшего сына Иосифа Сталина.

Нелюбовь к родственникам жен

Печальная и трагическая судьба постигла родственников Сталина по линии обеих его жен. "Близость к телу" вождя СССР оказалась мнимой защитой. Так, из родственников первой супруги вождя, Екатерины Сванидзе, в 1941 и 1942 году были расстреляны её брат Александр с женой, а сын от этого брака в 1945 году получил 5 лет лагерей.

Не менее страшная участь была уготована и близким Надежды Аллилуевой. Её сестра, Анна, в 1948 году угодила за решетку по обвинению в шпионаже. Восемью годами ранее, в 1940 году, был расстрелян её муж, Станислав. Под каток репрессий попала даже сноха Аллилуевой и её супруг, им дали по 7 лет.

Обвинения для всех вышеперечисленных членов семьи Сталина схожи – это фабула пресловутой 58-й статьи, по которой в СССР в 30-е – 50-е годы сидели (или же были расстреляны) сотни тысяч граждан СССР. Собственных родственников, пусть и дальних, Иосиф Сталин в свое время основательно «почистил» сам. Как свидетельствуют исторические документы, Хрущев на них не отыгрывался.



Источник : https://russian7.ru/post/chto-khrushhev-sdelal-s-rodstvennik...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Версий о судьбе Леонида Хрущева много! Мне кажется, наиболее полно и достоверно отвечает на эти вопросы как человек, лучше других осведомленный в делах секретных, — генерал КГБ В. Удилов, который 37 лет прослужил в контрразведке. Его воспоминания, касающиеся дела Л. Хрущева, опубликованы в “Независимой газете” 17.02.1998 года и в “Версии” в августе 2000 года:

“…После инцидента в Куйбышеве Хрущев умолял Сталина пощадить сына. И вымолил. В первом же бою истребитель, пилотируемый Л. Хрущевым, ушел в сторону немцев и бесследно пропал. Версию продолжения я слышал (давно уже) из уст сотрудников отдела административных органов ЦК КПСС и КГБ СССР. Сын Хрущева, то ли по собственной инициативе, то ли из-за вынужденной посадки, оказался в плену у немцев. То ли посчитав себя обиженным советской властью, то ли по какой-то другой причине, пошел на сговор с немцами.

Последовала команда Сталина — выкрасть сына Хрущева. Операцию могли провести: контрразведка “СМЕРШ”, руководимая тогда генерал-полковником Абакумовым, и те, кто участвовал в уничтожении за границей Троцкого. Во время войны ими руководил генерал-лейтенант Судоплатов.

Незадолго до своей кончины Павел Анатольевич сказал мне, что его подчиненные участвовали в похищении Л. Хрущева, но не стал вдаваться в подробности. Сын Хрущева был доставлен в Москву “СМЕРШ” собрал документальные факты о прегрешениях Л. Хрущева. Военный трибунал Московского военного округа приговорил его к высшей мере наказания — расстрелу!

На мой взгляд , именно только по этой причине Никита Хрущев на коленях мог умалять палача народов Сталина не расстреливать его сына!

Что касается смерти сына Сталина, то любопытно, что, зная подлую и кровожадную сущность своих подчиненных и ,вообще, большевистских нехристей, он еще перед своей смертью советовал Василию покинуть СССР и перейти жить в Китай, где он был бы в безопасности !

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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