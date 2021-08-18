Какие страницы удалили из Большой советской энциклопедии после смерти Сталина

В 2002 году возник запрос некоторых общественных организаций о возможной реабилитации Лаврентия Берии и признании его жертвой репрессий. Однако Верховная коллегия суда Российской Федерации окончательно признала Лаврентия Берию лицом, не подлежащим реабилитации. В вердикте отмечалось, что жертвами репрессий не могут быть признаны лица, которые сами причастны к организации массового террора.

К рекомендациям властей прислушались все библиотеки и другие организации, в которых числилась «Большая советская энциклопедия». Удалило нежелательные страницы и подавляющее большинство советских граждан, имевших это издание. Однако часть из них, то ли сознательно, то ли по забывчивости сохранили упомянутый том в первоначальном виде. Позднее он стал библиографической редкостью. Библиофилы говорят, что теперь за оригинальный 5-й том просят столько же, сколько и за все издание БСС, состоящее из 51 тома.

Аналогичное сообщение получили подписчики Второго издания «Большой советской энциклопедии», увидевшего свет в 1949 году. Им адресовались конверты со статьями про «Берингово море» и «Беркли Джорджа», которые они должны были вклеить в 5-й том на место предварительно вырванных страниц, посвященных Лаврентию Берии. Естественно, удалялось и изображение «палача», которое занимало целую страницу. Также к письму прилагалась инструкция, в которой объяснялось, как это нужно сделать. Любопытно, что статья про Берию была настолько большая, что материал про Берингово море в итоге по объему превзошел статью о Тихом океане.

27 июля 1953 года был издан циркуляр начальника 2-го Главного управления МВД СССР К. Омельченко, который разослали в органы внутренних дел союзных и автономных республик, краев и областей. Документ рекомендовал изымать индивидуальные и групповые портреты, репродукции, диапозитивы и диафильмы, на которых был изображен Берия. Упоминания о нем должны были исчезнуть из всех учебников, книг и энциклопедий. Примерно так же вычеркивали имя и ретушировали изображения репрессированного и казненного Ежова в 1940 году.

В советской прессе развернулась настоящая «антибериевская кампания», которая по размаху не уступала «антисталинской». Передовицы «Правды» и других советских газет писали о многочисленных злодеяниях Берии: причастности к незаконным арестам, бессудным процессам, массовой депортации, а также отходу от социалистических принципов построения общества.

Любопытно, что если первые четыре обвинения Берия отрицал, то в последнем сознался. В народе ходили истории, как нарком, сидя у окна своего особняка на малой Никитской улице, высматривал молоденьких девушек, а затем получал выбранную жертву в свое полное распоряжение. Потерпевших, по материалам следствия, было не менее двухсот. Серьезные исследователи сегодня как минимум неоднозначно относятся к обвинениям такого рода. Однако для воспитанного в пуританском духе советского человека этого было достаточно, чтобы сформировать образ Берии, как полностью деградировавшего и морально разложившегося чиновника.

После смерти Берии власти сделали все, чтобы он превратился в одну из самых мрачных и одиозных фигур в истории государства. Отныне его имя стало прочно ассоциироваться со сталинскими репрессиями, а ему было отведено место главного палача НКВД. Созданию негативного образа Берии способствовали множественные обвинения, выдвинутые против него на процессе. В глазах советской общественности его сделали и британским шпионом, и саботажником в период обороны Кавказа, и сторонником реставрации капитализма, и фальсификатором уголовных дел, и даже растлителем несовершеннолетних.

Суд над Берией прошел в закрытом режиме в духе сталинских процессов, без защиты и права обжалования приговора. Следуя сложившейся традиции, его обвинили во всех возможных преступлениях против государства и приговорили к расстрелу. На этом закончилась эпоха «большой крови». Казнь Берии стала последним подобным событием для представителей высшего эшелона власти СССР. Отныне им грозила лишь опала и «заслуженная пенсия».

Заговор против Берии созрел, когда новоиспечённый министр внутренних дел в середине июня 1953 года отправился в ГДР усмирять массовые беспорядки. На 26 июня было назначено заседание Совета Министров, на котором первоначально заговорщики планировали вывести Берию из президиума, лишить должности зампреда Совета Министров и сместить с поста министра внутренних дел, назначив министром нефтяной промышленности. Однако планы изменилось и Берия был арестован прямо во время совещания, для чего был привлечен сам министр обороны маршал Жуков.

Оба этих дела так и не были доведены до конца, а после смерти Сталина прекращены по инициативе Берии. Существует мнение, что если бы генералиссимус прожил хотя бы на год-два дольше, то это могло стоить Берии не только карьеры, но и жизни. Однако со смертью Сталина беды для бывшего главы госбезопасности не закончились. Теперь он был неудобен для других претендентов на роль лидера страны – Маленкова и Хрущева. Последние опасались, что Берия может выложить компромат на обоих, который раскроет нелицеприятные детали их недавнего прошлого.

Иосиф Виссарионович, почувствовав в Берии соперника, начал потихоньку задвигать его, выискивая уязвимые места. Подтверждением тому являются два процесса, инициированные генсеком, которые напрямую были связаны с Берией. Первый – «мингрельское дело», возбужденное в отношении руководящих работников – выходцев из Грузии, обвиненных в национализме и ориентации на Турцию. Второй – «дело врачей» (в материалах следствия «дело о сионистском заговоре в МГБ»), инициированное против группы видных советских врачей, обвиненных в заговоре и убийстве ряда партийных лидеров.

К началу 1950-х годов Лаврентий Берия был одним из наиболее влиятельных руководителей в стране. Особенно его авторитет вырос после успешной реализации атомного проекта, куратором которого он был. Однако многие его не столько уважали, сколько боялись. Даже когда в 1945 году Берия оставил пост наркома внутренних дел он продолжал контролировать силовые структуры. Место в составе Политбюро свидетельствовало о том, что в случае смерти Сталина он мог стать реальным претендентом на пост главы государства.

23 декабря 1953 года по приговору Верховного суда СССР был расстрелян один из ближайших сподвижников Сталина, Лаврентий Берия. В ту же ночь тело казненного было сожжено, а прах развеян над Москвой-рекой. Таким образом власти продемонстрировали, что в истории СССР места для Берии нет.

Хотелось бы добавить к сказанному в этой статье :

Уважаемые друзья! Эту статью я специально разместил на моем сайте после ее публикации на просоветском сайте «Обратно в СССР. Вспоминая наше советское прошлое», на котором мне запрещено комментировать ! Что поделаешь, когда блогер этого сайта не может аргументированно противостоять моим научно обоснованным комментариям, то он был вынужден вести меня в черный список , чтобы легче вешать лапшу на уши и без того облапошенным лживой советской пропагандой многим россиянам! Мне остается только пожалеть этого блогера-коммуняку, все еще изнывающего в смертной тоске по ленинско-сталинскому казарменному социализму!

Любопытно , не надоело ли ему позорно бродить по кладбищу собственных иллюзий, которые никогда не возродятся и сознательно вводить граждан в заблуждение о "ценностях" издохшего утопического социализма, тем более что он безвозвратно сам себя сожрал и отцы его создавшие давно в могилах истлели, как и их "труды", выброшенные жизнью на свалку истории, как хлам!А теперь , дорогие читатели, хотелось бы предложить вам правдивую информацию о ,действительно, великом грузине, которого у нас в Грузии многие почитают больше , чем палача народов Сталина!



Перед тем как осмыслить государственную деятельность Берии надо хорошо осознать сложившуюся тогда ситуацию в стране и деятельность самого Сталина – его непосредственного «хозяина» чьи приказы и желания был вынужден беспрекословно исполнять Лаврентий Павлович .Несомненно, Сталин просто использовал для «грязной работы» своих подчинённых , чтобы потом всё свалить на них. Именно таким подчинённым был товарищ Берия , который выгодно отличался от своего «хозяина» , поскольку отлично понимал всю утопию и бездарность советского социализма и то, что без частного сектора этот строй рано или поздно рухнет , что , собственно, со временем и произошло !Именно поэтому целью Берии было изменение существующего общественного строя.

Ведь именно он, после смерти Сталина , раздал паспорта советским крестьянам , по сути, крепостным крестьянам, освободил сотни тысяч заключённых , большинство из которых сидело по разнарядке «палач народов» Сталина , а не по составу преступлений! Важно также отметить ,что Берия не участвовал в репрессиях 37 года, когда изувер и палач народов Сталин фактически устроил геноцид своему народу, истребив весь цвет нации. Благодаря же профессионализму Лаврентия Павловича военная разведка того времени стала самой передовой во всём мире. Именно поэтому ей удалось добыть секреты атомной бомбы (иначе, советским учёным потребовалось ещё минимум двадцать лет на её создание, в результате чего территорию СССР американцы тогда превратили бы в радиоактивный пепел! ).

В кратчайшие сроки в начале войны он осуществил неслыханную до селе эвакуацию промышленных объектов на Восток страны, смог предотвратить несколько покушений на злодея Сталина и т. д..Безусловно , Берия совершил много преступлений, но все это он делал только ради того , чтобы прийти к власти и исправить существующий утопический строй! Именно поэтому на него ополчилась вся эта неотёсанная советская шваль в лице Хрущёва(один из самых кровожадных соратников Сталина , по приказу которого были казнены десятки тысяч украинцев и других народностей ), Булганина , Молотова , которая после захвата власти всё свалила на Сталина и Берию .

Разве можно простить сталинскому мяснику и кровавому маршалу победы Жукову предательство своего друга и соратника Берии, который уважал и высоко ценил его. А ведь на самом деле Берию убили в его особняке на Малой Никитской улице, где он оказал достойное сопротивление заговорщикам.В этом отношении заслуживает внимания слова Леонида Брежнева по поводу этого убийства «Берия был настоящим грузином, который никогда не дал бы себя арестовать и пойти на расстрел, как овца»!

Однозначно, если бы к власти пришел Берия, то он точно не вышвырнул бы в последствии обыкновенного воришку и мародера Жукова(после войны он украл и вывез из Германии для своей семьи целых семь вагонов с одной только мебелью и награбленного антикварного барахла) как использованный презерватив.А ведь именно так Хрущев обошёлся с Жуковым!А ведь никто и представить себе не смог бы , что Хрущёв , который как шут часто развлекал на даче гостей Сталина, залезая под стол ,смог бы взять власть в свои руки. Лаврентий Павлович , наделённый в то время неимоверной властью , тогда просто поторопился и несколько недооценил ситуацию .

Я больше чем уверен , что если к власти ,тогда пришёл бы Берия , мы бы сейчас жили гораздо лучше , поскольку , в отличии от Сталина и его окружения , он ещё тогда задумал внести важные изменения в существующий утопический строй. Если бы тогда к власти пришел бы «великий мингрел» Берия , то сегодня многие россияне, живя в богатейшей стране мира, не жили бы как нищие бомжи, ностальгируя по кровавому советскому прошлому! В этом и его гениальность – выгодно отличающая его от самого Сталина и его тупых приспешников .

Любопытно, что Берия в мае-июне 1953 года дал понять остальным великим державам – США, Англии и Франции, что Советский Союз при определенных условиях готов вывести войска из ГДР и способствовать объединению двух Германий. Сумма «компенсации» должна была составить 20 миллиардов долларов – гигантские по тем временам деньги.

Однако из-за злодейского убийства Берии эта крайне выгодная для СССР сделка не состоялась и ГДР вернулась на путь утопического соцстроительства и Москва еще почти 40 лет насильно поддерживала там утопический «социализм»,фактически зря потратив уже 400 миллиардов долларов, пока не надорвалась сама!Многие историки считают,что именно эта гениальная идея великого мингрела(кстати, мингрелы в Грузии считаются довольно успешными коммерсантами) стала одной из причин его убийства!

Уважаемые господа! Не думайте , что я одновременно оправдываю многочисленные злодеяния Берии, однако он не должен стать главным «козлом отпущения» за все ошибки и злодеяния жестокого и бесчеловечного сталинского периода нашей истории. Безусловно, Берия еще тогда хотел построить общество, подобное сегодняшнему процветающему Китаю! И он обязательно это сделал бы, если бы его не убили большевистские нехристи!

Именно поэтому мы в Грузии с уважением относимся к Берии и снесли главный памятник палачу народов Сталину в Гори, выбросив его на свалку истории!Вместе с тем пресс-служба Константинопольского патриархата сообщила о решении Вселенского синода канонизировать Лаврентия Берию. По словам члена синода митрополита Пигидия (Муссолиполуса), Берия тайно исповедовал православие и неоднократно летал исповедоваться на Афон.Что же касается удалению страниц из Большой советской энциклопедии, то подобное позорное варварство могли совершить только в утопической и виртуальной стране,подобной СССР !!!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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