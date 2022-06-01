В чем ваша слабость при выборе любимого человека

Влюбляясь, мы не часто думаем о таких вещах, как наша личность, собственный стиль или слабые и сильные стороны нашего характера. По крайней мере, до тех пор, пока не настаёт момент необходимости принятия решения: хотите ли вы, чтобы ваши отношения длились вечно, или вам просто лучше расстаться

Влюбляясь, мы не часто думаем о таких вещах, как наша личность, собственный стиль или слабые и сильные стороны нашего характера. По крайней мере, до тех пор, пока не настаёт момент необходимости принятия решения: хотите ли вы, чтобы ваши отношения длились вечно, или вам просто лучше расстаться.

Не всегда это легко, но, если вы хотите найти и сохранить настоящее счастье в жизни, необходимо внимательнее присмотреться к таким вещам.

ЧТО влияет на ваш выбор



Делая свой выбор в любви, мы все можем упустить из виду наши сильные и слабые стороны. И проблема с нашими слабостями в том, что их бывает сложнее всего заметить. В конце концов, старая поговорка «любовь слепа» не появилась просто так.



При выборе любимого человека наши слабости могут привести нас к отношениям, полным конфликтов и несчастья.



Разумно предположить, что, если бы при выборе партнёра в любви мы могли бы сразу распознать нашу «ахиллесову пяту», то избежали бы огромного количества сердечных ран.

Этот личностный тест создан для того, чтобы помочь быстро понять, в чём наша главная слабость при выборе любимого человека, и тогда будет проще сделать действительно правильный выбор.



Тест работает очень просто.



Посмотрите на картинку ниже. Что на ней вы увидели в первую очередь?





А теперь прочитайте, что тест говорит о ваших скрытых слабостях при выборе любимого человека.



Итак, если в первую очередь вы увидели….

1. Лицо мужчины



Если, посмотрев на картинку, в первую очередь вы увидели лицо мужчины, то ваша слабость при выборе партнёра в любви – это ваш эмоциональный багаж.



Мы все носим с собой багаж из прошлых отношений, и если в прошлом вам разбили сердце, то вы вряд ли будете спешить повторить этот опыт ещё раз.



И всё-таки, без риска обжечься, у вас не будет шанса найти исцеляющую любовь. Вам просто надо двигаться в комфортном для вас темпе, и хороший, достойный вашей любви партнёр обязательно поймёт это.

2. Птица с ветвью в клюве



Если, посмотрев на картинку, вы сразу увидели птицу, держащую в клюве ветвь, ваша тайная слабость при выборе любви – необходимость о ком-то заботиться.



Вы рождены, чтобы заботиться. Ничто не дарит вам столько счастья, как возможность делать всё, чтобы улучшить жизнь вашего партнёра.



Это прекрасно! Но не позволяйте вашей страсти к заботе свести вас с человеком, которому в принципе не нужна совместная жизнь.

Люди с полноценной, счастливой взрослой жизнью тоже могут извлечь выгоду из вашей нежной любви и заботы, поэтому не позволяйте себя недооценивать.



3. Русалка на скале



Если сразу вам бросилась в глаза русалка на скале, ваша скрытая слабость при выборе партнёра в любви – вера в то, что что-то лучшее (а точнее кто-то лучший) всегда ждёт за поворотом.



Вы ничего не можете с этим поделать. Вы идеалист во всех аспектах жизни, особенно, когда речь идёт о любви. Конечно, этот человек великолепен, но точно ли он ТОТ САМЫЙ, с кем вам суждено быть?



Ни в коем случае не теряйте эту шикарную черту характера, транслирующую в мир, что вы особенный, потрясающий и сильный человек, заслуживающий кого-то действительно достойного вас, но и не позволяйте сомнениям стать у вас на пути или отпугнуть вас от ТОГО САМОГО человека.



4. Раковина с жемчужиной



Если, взглянув на картинку, в первую очередь вы увидели раковину с жемчужиной, то ваша тайная слабость при выборе любви – зацикленность на материальном мире.



Поскольку вы не совсем приземлённый человек, вам тоже не чужды высокие чувства. Вы можете увлечься горячим, бедным художником, но вы никогда не расскажете о нём в соц. сетях.



Это хорошо – иметь определённые требования, но не позволяйте вашей тяге к блеску помешать вам связать свою жизнь с тем, с кем вы, возможно, должны быть, несмотря на небольшую сумму у него на счету.

Источник : https://test.temaretik.com/2490888153913362522/

А вы знали об этом?

Швеция вряд ли ассоциируется у туристов с мистикой, однако даже в самой глухой ее деревне отыщется дом, хранящий страшную тайну, не говоря уже о крепостях и замках с их многовековой историей. Есть здесь и свой «проклятый остров». К мистическим историям и городским легендам в Швеции относятся весьма трепетно. Мистикой окутан остров Бло Юнгфрун, затерянный в Балтийском море у юго-западных берегов материковой Швеции. Название его переводится как «Синяя дева» - так окрестили этот скалистый клочок суши моряки, старавшиеся не высаживаться здесь из-за злых духов, якобы обитающих на острове. Кроме того, Бло Юнгфрун ассоциируется у шведов с Блокуллой - местом, где, по поверью, в Чистый четверг ведьмы собирались на шабаш. Ближайший его аналог в славянском фольклоре - Лысая гора, а в немецком - Брокен.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43848086818)

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