Королевская роскошь: самые ослепительные замки Луары

Франция славится на весь мир своими роскошными замками и дворцами, в которых жили богатые герцоги и короли. Особое внимание среди всего этого великолепия традиционно притягивают замки Луары, которые живописно расположились вдоль берегов реки. Здесь веками творилась история и вершились судьбы, а их великолепие осталось таким же ослепительным даже спустя столетия! Мы сделали подборку самых знаменитых и впечатляющих замков Луары, которые обязательно нужно посетить.

Замки Луары: Шамбор

Один из самых роскошных замков Франции и один из самых узнаваемых замков в мире был построен по приказу короля Франциска I. Многие считают, что своей роскошью он уступает лишь Версалю. Как бы там ни было, в этом архитектурном шедевре король так и не жил — он оставался здесь менее, чем 40 дней.

Блуа

Дворец-замок Блуа — самый большой из всех замков Луары. Он расположен на высоком утесе в самом центре одноименного города. Основная часть была выстроена в XV веке, однако небольшие замки строились на этом месте задолго до появления графской резиденции. Многочисленных туристов замок-легенда привлекает своей интересной историей и роскошными интерьерами. Осматривая замки Луары, обязательно посетите это величественное сооружение.

Замки Луары: Шеверни

Великолепный и эффектный дворец Шеверни из белого песчаника впечатляет не только снаружи. В его интерьерах царит гармония, а старинная мебель, гобелены и всевозможные украшения отлично дополняют друг друга. Все благодаря тому, что уже много веков им владело лишь одно семейство, потомки которого были вынуждены продать резиденцию в 1802 году, однако после окончания наполеоновских войн вернули ее в свои руки.

Амбуаз

Из окон замка, который находится на вершине утеса, открывается один самых потрясающих видов на долину Луары. Первые укрепления на территории замкового комплекса появились в далеком 503 году. Предполагают, что в замковой часовне похоронен Леонардо да Винчи, который завершил работу над «Джокондой» именно в замке Амбуаз.

Замки Луары: Вилландри

Роскошный интерьер замка Вилландри отлично подходит для того, чобы поближе познакомиться с историей Франции и особенностями ее культуры. Мощная крепость начала свое существование в 1200-х годах, однако все древние строения, за исключением главной башни, были снесены государственным секретарем Жаном ле Бретоном ради строительства утонченного и праздничного замка с непривычной для Франции архитектурой. Внутренне убранство восхищает своим великолепием, а трехуровневый сад является единственным в своем роде в мире.

Шенонсо

Уникальный «замок пяти королев» Шенонсо является одним из самых знаменитых замков Франции. Чаще всего, говоря о термине “замки Луары”, вспоминают именно его. История замка началась в далеком XII веке, но и сейчас, столетия спустя, он поражает своей роскошью и величием. Замком по очереди владели пять знаменитых женщин, каждая из которых внесла свою изюминку в его внешнее и внутреннее убранство.

Замки Луары: Валансе

Удивительные сады, необычная форма бешен и восхитительные интерьеры — вот чем запомнится туристам замок Валансе. История сооружения началась рубеже X—XI веков с обычной оборонительной башни, и спустя столетия оказалась неразрывно связана с Шарлем Талейраном — одним из самых хитрых политиков Франции. Здесь Наполеон принимал важных гостей и вел переговоры с иностранными послами.

Сюлли-сюр-Луар

Средневековый замок Сюлли-сюр-Луар впервые упоминается в документах в 1102 году. Крепость, построенная для охраны моста через Луару, которого не стало в XV веке, принадлежала сеньорам де Сюлли. Во время смуты 1648–1653 годов здесь прятались Анна Австрийская с сыном Людовиком XIV и кардинал Мазарини. Строение, расположенное на месте галло-римского форта, впечатляет высотой своих башен и, конечно же, внутренним убранством.

Замки Луары: Бриссак

Замок, прозванный «Великаном долины Луары» (ведь является самым высоким замком Франции), был построен в XI веке графом Анжуйским, благодаря которому на территории нынешней Франции появилось около десятка неприступных форпостов. Говорят, здесь живет приведение, названное «Дамой в зелёном». В замке более двухсот комнат, которые оставлены старинной мебелью и украшены многочисленными скульптурами, картинами и гобеленами.

Азе-лё-Ридо

В свое время Бальзак, кторый работал в этих краях над романом «Лилия в долине», назвал сказочный Азе-лё-Ридо «сверкающим бриллиантом». Роскошный замок-дворец, окруженный тихой водной гладью, сменил множество хозяев, что, несомненно, отразилось как на внешнем виде, так и на интерьерах. Для посетителей открыты семь залов и покоев, среди которых королевские спальни, библиотека, кухня и зал для проведения балов.

Замки Луары: Анжер

Один из самых масштабных замков Франции: его площадь — 25 тысяч квадратных метров! В начале XV века к замку пристроили королевские апартаменты и часовню, а благодаря сыну Людовика II вокруг грозной средневековой крепости был разбит роскошный парк, который подчеркнуто контрастирует с массивными серыми стенами. В числе тех, кто изменил внешний вид замка, была и Екатерина Медичи. Уникальность Анжерского замка в том, что здесь вы не найдете тех архитектурных изысков, изящества и легкости, которые часто присущи старинным замкам Франции. Главная достопримечательность Анжерского замка — серия гобеленов «Анжерский апокалипсис», созданная в XIV веке.

Шомон-сюр-Луар

Роскошный средневековый замок Шомон-сюр-Луар был возведен между городами Амбуаз и Блуа, в одном из самых живописных мест долины Луары. Замок окружают вековые деревья, а его изящество подчеркивает роскошный английский сад. В замке хранится уникальная коллекция предметов старины, среди которых картины, гобелены, мебель и другие предметы обстановки. Местами сохранились и фрески со средневековыми сюжетами. Ежегодно на его территории проводится Международный садовый фестиваль.

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