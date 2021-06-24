Как относился святой Антоний Великий к расколу и ересям?

С величайшей мудростью Церковь через богопросвещенных святых отцов определила, чтобы каждый год повторялись праздники одних и тех же святых, дабы, приобщаясь их жизни и учению, мы исполнялись таким же благочестием и добродетелями, как и они, укреплялись в православных догматах и подражали их святой жизни.

В связи с недавним празднованием памяти преподобного Антония Великого, в Фессалоникийском храме которого мы служили в течение четверти века (1993–2017) и из которого были изгнаны, потому что стремились на практике применить учение преподобного Антония о еретиках, прошлых и нынешних, мы подумали, что было бы весьма полезно снова обратиться к его учению, а также вспомнить его позицию по отношению к величайшей ереси — арианству и мелитианскому расколу.

Сейчас это более чем необходимо, поскольку Церковь страдает и подвергается расколу не только под влиянием всеереси экуменизма, еще более страшной, чем арианство, но и по причине украинского раскола, который, словно по велению волшебной палочки, утвердил и легализовал Вселенский Патриарх Варфоломей. Действуя подобно монарху и тирану, как Восточный Папа, он предоставил автокефалию раскольникам, которые не только далеки от покаяния и смирения, но многие из них вообще не имеют священства: они являются нерукоположенными или саморукоположенными.

Никакого общения с еретиками и раскольниками. Вред и погибель для души

Кроме того, он совершил антиканоническое вторжение в юрисдикцию другой Поместной Церкви, а именно Русской.На Критском лжесоборе (2016) никто не осмелился говорить об опасности ересей, как это всегда делали святые отцы на действительно святых Соборах, а особенно — о великой и крайне опасной ереси экуменизма, которая, словно ржавчина, разъедает мышление богословов и священнослужителей и, подобно заразной болезни, распространяется через них среди верующих.В соборных документах понятие «ересь» отсутствует — по той причине, что оно отсутствует и в истлевшей вере тех, кто на протяжении целого столетия пытается воссоединить разделенные христианские сообщества, которые, по их мнению, составляют Церковь.Согласно многовековой вере нашей Церкви, еретические и раскольнические сообщества не являются частью Церкви. Еретики и раскольники отсекаются от Церковного тела, как больные, прогнившие члены; при этом целостность Церкви не нарушается, подобно тому как остается живым, зеленеющим и продолжает плодоносить дерево, с которого обрезают сухие ветви.Согласно новоявленной концепции экуменизма, представляющего собой экклезиологическую ересь, ни одно отдельно взятое христианское сообщество не является Церковью (включая и православных). Для экуменистов Церковью является лишь совокупность всех таких сообществ.Именно по этой причине на Критском соборе не поднимался вопрос о ересях: наоборот, его участники согласились с тем, что еретические сообщества также являются «Церквями», и произошло то, о чем говорил святой Марк Ефесский, а именно «смешение несмешиваемого» — совмещение того, что является несовместимым: истины с ложью, Православия — с заблуждением и ересью. Св. Марк говорил эти слова о злосчастной «Унии» между папизмом и Православной Церковью, которая была заключена на Ферраро-Флорентийском лжесоборе (1438–1439).

Давайте рассмотрим, как святой Афанасий Великий, который был учеником преподобного Антония, излагает его взгляды и отношение к величайшей ереси — арианству, терзавшему Церковь на протяжении десятилетий, а также к мелитианскому расколу, из-за которого Александрийскую Церковь лихорадило на протяжении долгих лет.

Мелитианские раскольники получили свое название по имени епископа Мелития Ликопольского, который воспользовался отсутствием Патриарха Александрийского и других епископов из-за гонений и тюремных заключений в период правления Диоклетиана и совершил вторжение в их епархии, находившиеся за пределами его юрисдикции, где незаконно рукоположил епископов. Помимо таких раскольнических действий, Мелитий проявлял непомерную строгость к отпавшим от Церкви и налагал на них жесточайшие епитимьи (как это происходило и у донатистов), в то время как Православная Церковь была к ним более снисходительной.

Св. Афанасий Великий сообщает нам о том, что преподобный Антоний был достоин восхищения не только по причине многочисленных аскетических подвигов и борьбы против демонов, но и по причине его непоколебимой веры и благочестия:

«Великая вера его и благочестие заслуживали восхищения».

Он никогда не имел общения с раскольниками-мелитианами, зная их давнее лукавство и отступничество от веры, не беседовал дружески с манихеями или с другими еретиками, разве только для вразумления, чтобы обратились к благочестию. Он считал, что общение и дружба с ними разрушительны и пагубны для души:

«И сам так думал, и другим внушал, что дружба и беседа с еретиками — вред и погибель для души».

Преподобный Антоний отвращался от ереси арианства и настоятельно просил всех даже не приближаться к еретикам, чтобы не заразиться их заблуждениями:

«Гнушался также и арианской ересью, и всякому давал заповедь не сближаться с арианами и не иметь их зловерия».

Однажды, когда его посетили некие ариане, упорствовавшие в своём заблуждении, он после беседы с ними, убедившись в их нечестии, прогнал их с горы, на которой подвизался, «говоря, что речи их хуже змеиного яда».

Поскольку ариане бессовестным образом распространяли слухи, что святой разделяет их взгляды, он вознегодовал против них и по просьбе епископов и верующих спустился с горы; затем направился в Александрию, где разоблачил ариан и назвал их учение «чудовищной ересью и провозвестником антихриста».

Что касается ереси арианства, то однажды преподобному Антонию было страшное видение, после которого его видели горько стенающим и проливающим слезы. По словам самого святого, это видение означало, что в Церкви настанут ужасные времена, когда она будет в руках у людей, подобных неразумным животным:

«Гнев постигнет Церковь, и будет она предана людям, которые подобны неразумным скотам».

Святой Антоний видел, как святой престол в храме окружили мулы, которые яростно пинали и лягали его своими копытами:

«Видел я алтарь храма Господня и в нем множество мулов, которые, окружив святой престол, яростно ниспровергают все, что стоит на нем, и, рассыпав по полу, топчут ногами».

В это время он услышал с небес глас Божий, который говорил, что жертвенник будет предан осквернению: «Осквернен будет жертвенник Мой!» Через несколько дней страшное видение подтвердилось, потому что произошло вторжение ариан в православные храмы, захват, осквернение священных сосудов и другие кощунственные действия.

После того как преподобному Антонию было это видение, он сказал слова, весьма утешительные для всех, кто переживал из-за господства ереси арианства, а также и для всех нас, кто испытывает беспокойство из-за распространения всеереси экуменизма в нынешнее время:

«Не унывайте, дети: как разгневался Господь, так и умилосердится Он потом. Церкви опять будет возвращена Её лучезарная красота и сила, и сохранившие непоколебимо среди гонений веру Христову будут сиять светом благодати. Змеи возвратятся в свои норы, и благочестие еще более умножится. Наблюдайте лишь за собой, чтобы не иметь гибельного общения с арианами, потому что учение их — не апостольское, но диавольское и отца их сатаны; по этой именно причине они и были обозначены в видении под образом неразумных животных».

У ариан на тот момент было довольно много соратников и приверженцев, политиков и военных, так же как происходит и сегодня в случае с экуменизмом, имеющим поддержку со стороны масонов. Среди приверженцев арианства был один военачальник по имени Валакий, который преследовал православных. Он был настолько жесток, что на площади обнажал и бил даже юных дев и иноков.

Преподобный Антоний послал письмо, в котором просил его остановить жестокие гонения и говорил, что видит грядущий на него гнев Божий.

Когда Валакий получил это письмо, то надменно рассмеялся, бросил его на землю, оплевал и растоптал, а тех, кто его доставил, обругал последними словами. Он велел им передать святому Антонию следующее: «Поскольку ты защищаешь и отстаиваешь монахов, теперь я буду преследовать и тебя». Но не прошло и пяти дней, как на него обрушился гнев Божий.

Вместе с правителем Египта Несторием он отправился посетить некоторые монастыри. Они выехали верхом на конях Валакия, которые были самыми спокойными в его конюшне.

Но не успели они добраться до цели, как тот конь, на котором сидел Несторий, внезапно схватил зубами Валакия, сбросил его на землю и начал грызть мягкие части его тела. Валакия срочно отвезли в город, но на третий день он скончался. Все удивились, как скоро исполнилось предсказание святого Антония.

Некоторые епископы сейчас злоупотребляют своими полномочиями и скачут на своих епископских жезлах, словно на конях Валакия; они вызывают в церковный суд и изгоняют из храмов тех, кто борется против старых и новых ересей.

Пусть все они ради своего же блага запомнят этот случай и не направляют угрозы в наш адрес. У Бога уготована плеть, чтобы усмирить всех еретиков и их приверженцев, всех раскольников и их соратников, а страждущих православных бич гнева Божия не коснется.

В последние дни своего жизненного пути преподобный Антоний дал много духовных советов и наставлений монашеской братии. При этом он не переставал предупреждать монахов, чтобы они следовали примерам святых и не сближались с раскольниками и еретиками; чтобы они держались как можно дальше от раскольников-мелитиан, намерения которых губительны и лукавы, и не имели общения с арианами, нечестие которых очевидно для всех.

Не стоит переживать даже в том случае, если еретиков и раскольников поддерживают судьи, потому что и власть, и надменность судебных чиновников временны и имеют преходящий характер. Главное — сохранить нашу Церковь от ересей и расколов, следовать преданию святых отцов и их благочестивой вере в Господа нашего Иисуса Христа, которой они научились из Священного Писания, а также наставлениям преподобного Антония Великого.

Незадолго до того, как закрылись его святые очи, и он узрел невечерний свет Царствия Божия и приложился святым отцам, преподобный Антоний еще раз повторил двум иноками, своим ученикам, которые за ним ухаживали, а через них — и всем верующим на все времена:

«Избегайте всякого общения с раскольниками, еретиками и арианами; вам известно, что я ни разу дружески не беседовал с ними, по причине их дурных замыслов и христоборческой ереси. Больше же всего старайтесь исполнять заповеди Господни и следовать учению святых, чтобы святые приняли вас после вашей смерти в вечные обители, как сродников и друзей».

Эпилог в современных условиях

13 лет назад, в 2007-м году, мы изложили взгляды святого Антония Великого в статье под названием «Антоний Великий и современный экуменизм». Статья была опубликована в журнале «Теодромия», издаваемом «Ассоциацией православных исследований».

Затем мы переиздали эту статью в качестве приложения к нашей новой книге «Святой Антоний Великий. Житие и учение. Двенадцать проповедей в Фессалоникийском храме Св. Антония».

Следует сказать, что на тот момент еще не произошло двух величайших экклесиологических отклонений от веры: еретического лжесобора в Колимбари на Крите (2016) и предоставления лжеавтокефалии еретикам и раскольникам из ПЦУ. Оба эти события были порождены Константинополем, который взял курс на учения еретиков и создание расколов.

Все, что было тогда написано нами в заключении, мы повторим сейчас снова, так как эти слова стали теперь даже еще более актуальными:

Вот уже многие десятилетия гнев Божий бичует Церковь. Папизм и экуменизм торжествуют.

В те времена Афанасий Великий и другие отцы осознали опасность, на которую указывало видение преподобного Антония.

А ныне на наших глазах оскверняются храмы и алтари совместными молитвами и литургиями с еретиками, которых прообразовали в видении «неразумные животные». Поддерживая и одобряя это кощунство, мы тоже попираем святыню вместе с ними, находясь во Святая Святых.

Происходящее во время совместных экуменических сослужений и совместных молений — то, что творилось, например, в Канберре на Ассамблее Всемирного Совета «Церквей», или сослужение со «священниками»-гомосексуалистами, дерзающими брать в руки священные сосуды, с женщинами-«епископами» и «священницами», и прочая подобная мерзость — всё сие являет собой зрелище ещё более ужасное, чем то, которое предстало некогда духовным очам Антония Великого.

Церковь сможет обрести свою былую красоту только в одном случае — если будет неукоснительно следовать завету преподобного Антония: «Только не оскверняйте себя с арианами».

Только в том случае, если мы не замараем себя церковным общением с папизмом и экуменизмом, с филокатоликами и «православными» экуменистами.

Из-за того, что мы до сих пор не проявляли должной самоотверженности и решительности, Бог продолжает изливать на нас Свой гнев — продолжается пленение православных всеересью экуменизма.

До каких пор все мы, епископы, иереи, монахи и миряне, будем позволять неразумным животным, т. е. еретикам, попирать и осквернять православные святыни?

Пока мы бездействуем и находим себе оправдания, мерзость запустения будет пребывать на месте святом.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как монахини усмиряли свое влечение к мужчинамhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43037760582/

Интернациональная запретная любовь в СССР и «дети фестиваля» https://otari.mirtesen.ru/blog/43539083776/

С чем Гитлер поздравил Сталина в 1939 году https://otari.mirtesen.ru/blog/43072667293