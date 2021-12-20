Подниматели пингвинов: Абсурдный миф, который заполонил весь интернет. Опровержение глупости

Загуглите профессию «Подниматель пингвинов» и вы прочитаете красивую сказку про русских, американских или австралийских полярников, которые каждый день переворачивают пингвинчиков со спины на живот и получают за это до 6 000 долларов в месяц!

Человек, может уже поставишь меня на землю?

Неудивительно, что эта история популярна: она рекламирует работу мечты! Пусть и холодный, но чистый воздух, прекрасные виды, полный пансион и впечатляющая зарплата. За такие условия многие не раздумывая рванут куда угодно, но перед ними встаёт парочка барьеров. В мире от силы десяток вакансий. Все работники должны иметь опыт работы на полярной станции и животными. Но самая главная проблема устроиться на работу мечты в том, что её не существует.

Где-то в мире грустят сотни неподнятых пингвинов...

Интернет-источники утверждают, что необходимость в профессии появилась из-за людей. Когда полярники пролетают над южным полюсом на самолёте, любопытные птицы засматриваются на парящую в небе машину и падают на спину, после чего не могут самостоятельно подняться. Нелетающих птичек ожидает смерть от хищников.

Опрокинуться на спину после такого прыжка — раз плюнуть.

Но если включить немного логики, то вспомнишь, что Антарктика — это суровое место, в котором полно скользкого льда и мощных ветров, способных опрокинуть даже человека. Если ты не встаёшь на ноги после падения, ты погибнешь. К тому же даже жуки с черепахами научились переворачиваться, а пингвины рядом с ними — олицетворения грации и гибкости.

Человек! Хватит нас лапать!

Для опровержения этого мифа в 2001 году британцы собрали целую экспедицию: больше десятка человек, несколько снегоходов и два вертолёта умчали в Антарктику, чтобы решить вопрос раз и навсегда. Вертолёты проходили над колониями пингвинов на разной высоте и в разное время, но никто не опрокинулся! Большинству было пофиг на огромные металлические жужжалки над головами. Самые нервные из них бросались бежать подальше от источника неприятного шума — не более.

Да падай ты уже наконец! Мы что, зря через всю планету тащились?

Книга животных, к сожалению, не обладает финансами слетать на Южный полюс, зато у нас есть Антоний Ковалёв, ведущий нашего YouTube канала. Этот умный, красивый и очень скромный человек способен развенчать миф в одиночку. Ему нужен лишь подопытный пингвин.

Да, вот так всё просто.

И всё же ни мы, ни британские учёные не в силах уничтожить байку до конца. Виновата в этом человеческая природа. Если идея набрала критическую массу верящих, то уничтожить её крайне сложно. Легенда появилась в 1982 году и уже давно пустила корни во многих странах. Она живёт сама по себе и обрастает всё большим количеством подробностей. Но это не значит, что учёные прекратят бороться с невежеством и глупыми стереотипами!

С вами была Книга Животных. Берегите своё здоровье и свои жёлуди!

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