7 женских грехов, которые мужчины не терпят и не прощают

Если мужчина святой, то он будет терпеть любые женские капризы и заморочки. Это будет признаком его мягкого характера, который не всегда на пользу здоровым отношениям. В паре все должно быть гармонично. Партнеры должны уважать друг друга, прислушиваться и поддерживать.

Есть 7 фраз, которые вылетают из женских уст и тут же наповал сносят мужское понимание. Женщины, мужчины действительно не любят, когда вы так говорите!

1. Твой сын снова подрался!

Ключевое слово здесь "твой". Когда случается что-то хорошее, женщины часто говорят "мой" или "наш", отдавая дань уважения себе. Но вот когда ребенок вступает в передрягу или делает что-то плохое, то милые мамы не упускают возможности обвинить в этом мужей. "Твой сын снова подрался", "Посмотри, что твой сын наделал!", "Это так ты воспитываешь своего сына?!" - и понеслась. Женщины, подобные обвинения не пойдут на пользу ни ребенку, ни вашей паре. Ребенок ВАШ, а значит, несете ответственность за него вы вместе.

2. Сейчас я тебя приведу в порядок — будешь похож на человека!

Если вы вступаете в брак, то это уже значит, что принимаете друг друга такими, какие вы есть. Вы принимаете любые недостатки и минусы, которые подмечаете в характере и во внешности.

3. Ты мне должен, потому что должен!

Более того, вам бы лучше и вовсе не акцентировать на них внимание, ведь когда вы кого-то любите, то это чувство распространяется абсолютно на все черты и качества. Конечно, вы должны помогать друг другу стать лучше, развиваться и обогащать себя со всех сторон, но НИКОГДА не тыкайте в лицо партнеру, что он недостаточно хорош!

Начнем с того, что вы оба друг другу должны, а не только мужчина женщине. Вы должны заботиться друг о друге, помогать, оберегать, удовлетворять и всячески поддерживать, НО (!) у каждого из вас должно быть и личное пространство. Именно поэтому нельзя требовать от партнера ежесекундного внимания. Поверьте, если вы будете давать друг другу возможность выходить в свет поодиночке, это пойдет на пользу.

4. Я хочу секса, а может, и не хочу...

Мужчины терпеть не могут, когда женщины дразнят их сексом, заранее зная, что сегодня "этого" не будет. Серьезно, дамы, не будьте такими жестокими, ведь это физиология. И не говорите фразу: "Я тебе дам, если будешь себя хорошо вести". Вы же разговариваете со своим любимым человеком! Что это за манипуляции? Тем более, такие игры могут в итоге вернуться к вам бумерангом, когда мужчине надоест бессмысленно возбуждаться.

5. А ты мне купишь машину, шубу и колечко с бриллиантом?

Вся прелесть подарков заключается в том, чтобы дарить их по собственному желанию. Мало кому понравится тратить кучу денег по команде. Поверьте, если мужчина вас очень любит, он и так будет дарить вам все самое лучшее (по мере своих возможностей). Далеко не всегда это будут такие дорогие подарки, но ведь любящая женщина будет радоваться даже приятной мелочи! Главное - внимание и чувства, а на дорогие покупки вы сможете заработать вместе или дождетесь, когда мужчина твердо встанет на ноги и сделает это самостоятельно на радость вам двоим!

6. Я без тебя не могу!

Эта фраза не дает мужчинам дышать, если звучит из уст женщин слишком часто. Каждому приятно, что вы действительно очень сильно любите друг друга, но все это должно быть здраво и не чересчур. Вы можете любить партнера до потери пульса, но при этом прекрасно понимать, что мужчине нужно личное пространство. Он должен чувствовать, что во время его командировок или других поездок вы чувствуете себя самодостаточно и спокойно, а не обливаете подушку слезами, зачеркивая дни на календаре.

7. Да откуда я знаю, как это делать?

Речь идет о перекидывании ответственности, когда женщины нарочно делают вид, что не понимают, как справиться с той или иной задачей. Это неправильно, ведь в паре должны быть некие негласные правила, кто за что ответственен. Это должен быть не только мужчина и не только женщина!

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2380717278953474775/

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