Израиль отказал Украине в поставках средств ПВО и других вооружений

Надежды Киева не оправдались, несмотря на неоднократные просьбы Зеленского и украинских министров, Израиль отказался поставлять какое-либо оружие на Украину. Об этом заявил министр обороны Израиля Бени Ганц, сообщает пресс-служба израильского военного ведомства.

Министр обороны Израиля провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, во время которого уведомил представителя киевского режима об отказе поставлять вооружения для украинской армии. По словам Ганца, у Израиля имеются "оперативные ограничения", которые не позволяют поставлять вооружения Украине. При этом министр выразил поддержку Киеву и пообещал помочь в предоставлении систем гражданского оповещения.



На прошлой неделе в Киеве вдруг заговорили о вероятном получении систем ПВО от Израиля. Заявления такого рода прозвучали от министра обороны Украины Алексея Резникова и главы МИД Дмитрия Кулебы. Оба выражали уверенность в том, что у них все получится, особенно в этом усердствовал Кулеба, подчеркивавший, что он уже не один комплекс ПВО у США и Европы выпросил.



Попытка Резникова поговорить по телефону с израильским министром Бени Ганцем закончилась неудачей, на том конце говорить отказались. А вот Кулеба в четверг, 20 октября, с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом все поговорил и обсудил возможное предоставление Украине систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны. В разговоре Кулеба "давил" на то, что основной ущерб наносят иранские беспилотники, поставляемые России. Однако и этот номер не прошел, Тель-Авив отказался поставлять вооружения.



Ранее сообщалось, что Израиль не хочет портить отношения с Россией, поэтому Украине поставок израильского оружия не видать. В принципе так и получилось.

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А вы знали об этом?

Описание людей из племени блеммиев начинается с Геродота. Позже их упоминают и Плиний с Марко Поло.

В римских трактатах мы также может найти рассказы об этих жутких внешне людях, живущих на севере Африки.У них была странная внешность — лицо находилось на груди. Глаза, рот и нос торчали из грудины, а уши росли практически из-под подмышек. Неужели существовали такие люди? Наверняка, но только имели они совершенно обычное строение тела, а легенда о лице на груди появилась из традиции этого племени делать щиты с изображением лиц. Вот их и могли издалека принимать за людей-чудовищ.

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