Всенощная - это что такое?

Как говорил Антон Павлович Чехов устами Маши в пьесе «Три сестры», человек должен быть верующим или искать веры, иначе все пусто, не имеет смысла. Если еще тридцать лет назад для многих слово «вера» ассоциировалось с «опием для народа», то сейчас практически нет людей, которые так или иначе не сталкивались с христианством, не ходили бы в церковь и не слышали б таких слов, как литургия, всенощное бдение, причастие, исповедь и так далее.

В данной статье будет рассматриваться такое понятие, как всенощное бдение, или всенощная. Это соединение трех служб: вечерни, утрени и первого часа. Такая служба длится накануне воскресного дня или перед церковным праздником.

Древние христиане

Традиция совершать всенощные бдения была введена еще самим Господом Иисусом Христом, который любил посвящать молитве ночные часы. За ним последовали апостолы, а затем христианские общины. Особенно актуально стало собираться на ночь и молиться в катакомбах в годы гонения христиан. Святитель Василий Великий называл всенощные службы «агрипниями», то есть бессонными, и распространялись они по всему Востоку. Эти агрипнии совершались тогда круглый год перед воскресным днем, накануне Пасхи, на праздник Богоявления (Крещения) и в дни чествования святых мучеников.

Тогда всенощная — это была особенная служба, над созданием которой трудились великие молитвенники, такие как святитель Иоанн Златоуст, преподобный Иоанн Дамаскин, Савва Освященный. До наших дней практически полностью сохранилось последование вечерни, утрени и первого часа.

Понятие Всенощной службы

Часто священнослужителям задают вопрос: "Обязательно ли ходить на всенощные бдения?" Верующие чувствуют, что эту службу выстаивать труднее, чем литургию. А происходит так потому, что всенощная — это дар человека Богу. На ней каждый присутствующий жертвует чем-то: своим временем, какими-то жизненными обстоятельствами, а литургия — это жертва Бога нам, поэтому её выдержать легче, но зачастую степень принятия Божественной жертвы зависит от того, сколько человек готов отдать, пожертвовать чем-то Богу.

Русская Православная Церковь сохранила во всей полноте очень сложное, красивое, духовное всенощное бдение. Литургия, совершаемая утром воскресного дня, завершает еженедельный цикл. В русских церквях вечерняя служба соединяется с утренней, и все это происходит вечером. Так было введено отцами церкви, и это правило позволяет сохранять верность апостольской традиции.

Как служат вне России

Например, в Греции нет всенощного бдения, там нет вечерни, утреня начинается с утра и вместе с литургией занимает всего два часа времени. Так происходит потому, что современные люди менее готовы физически и духовно к службе. Многие не понимают, что читается и поется на клиросе; в отличие от своих предков, современники мало что знают о Господе Иисусе Христе и о Богородице.

Одним словом, каждый сам за себя решает, будет ли он ходить на всенощное богослужение, или нет. Строгих правил не существует, священнослужители не налагают на людей «бремена неудобоносимые», то есть то, что свыше сил.

Иногда события в жизни верующего не позволяют ему присутствовать на всенощном бдении (срочная работа, ревнивый муж (жена), болезнь, дети и так далее), но если причина отсутствия неуважительна, то такому человеку лучше как следует подумать, прежде чем приступать к принятию Христовых Таин.

Последование всенощного бдения

Храм — это место молитвы христиан. В нем служителями произносятся разного рода молитвы: и просительные, и покаянные, но количество благодарственных превышает остальные. По-гречески слово «благодарение» звучит как «евхаристия». Так православные христиане называют самое главное таинство, присутствующее в их жизни, — это таинство причащения, которое совершается на литургии, а до этого каждый должен подготовиться к причастию. Нужно поговеть (попоститься) хотя бы три дня, подумать над собственной жизнью, исправить ее, исповедовавшись у иерея, вычитать положенные молитвы, ничего не вкушать и ни пить, начиная с полуночи и до самого причастия. И все это — только минимум того, что должен проделать верующий человек. Помимо этого, желательно пойти на богослужение всенощного бдения, которое начинается с ударов колоколов.

В православном храме центральное место занимает иконостас — стена, украшенная иконами. В центре его есть двустворчатые двери, также с иконами, по-другому их называют Царскими или Великими вратами. Во время вечерней службы (сначала) их открывают, и перед верующими предстаёт алтарь с семисвечником на престоле (стол, на котором совершаются самые священные и таинственные действия).

Начало вечерней службы

Всенощная служба начинается 103-м псалмом, в котором вспоминается о шести днях, сотворенных Богом. Пока певчие поют, священник кадит весь храм, и запах ладана, торжественное песнопение, спокойные, величавые движения священнослужителей — все это напоминает о безбедной жизни Адама и Евы в раю до их грехопадения. Затем иерей заходит в алтарь, закрывает двери, хор умолкает, гаснут светильники, паникадило (люстра в центре храма) —и тут нельзя не вспомнить о падении первых людей и о падении каждого из нас.

С самых древних времен люди жаждали молиться ночью, особенно на Востоке. Летний зной, изматывающая дневная жара не настраивали на молитву. Другое дело ночь, в течение которой приятно обратиться к Всевышнему: никто не мешает, и нет слепящего глаза солнца.

Только с приходом христиан всенощная служба стала формой общественного служения. Римляне делили ночное время на четыре стражи, то есть на четыре смены военного караула. Третья стража начиналась в полночь, а четвертая — при пении петухов. Христиане молились все четыре стражи лишь в особых случаях, например, перед Пасхой, обычно же молились до полуночи.

Всенощное песнопение

Всенощное бдение без псалмов немыслимо, они пронизывают собой всю службу. Певчие читают или поют псалмы полностью или отрывками. Одним словом, псалмы — это скелет всенощной, без них ее бы не было.

Песнопения прерываются ектениями, то есть прошениями, когда диакон, стоя перед алтарем, просит у Бога прощения наших грехов, о мире во всем мире, о соединении всех христиан, о всех православных христианах, о путешествующих, больных, об избавлении от скорби, бед и так далее. В заключение вспоминается Богородица и все святые, и диакон просит, чтобы мы все «весь живот наш», нашу жизнь Христу Богу посвятили.

Во время вечерни поется много молитв и псалмов, но в конце каждой стихиры обязательно поется догматик, в котором повествуется о том, что Богородица была Девой и до рождения Христа, и потом. И Ее рождение — это радость и спасение всему миру.

Нужна ли всенощная Богу?

Всенощная — это та служба, в течение которой часто произносятся благословения Богу. Зачем мы произносим эти слова, ведь Бог не нуждается ни в наших добрых словах, ни в наших песнопениях? И действительно, у Господа есть все, вся полнота жизни, но в этих добрых словах нуждаемся мы.

Есть одно сравнение, которое высказал христианский писатель. Красивая картина не нуждается в похвале, она и так красива. И если человек не заметит ее, не воздаст должное мастерству художника, то тем самым он обкрадывает себя. То же происходит, когда мы не замечаем Бога, не благодарим за нашу жизнь, за созданный мир вокруг нас. Этим мы обкрадываем себя.

Помня о Творце, человек становится добрее, человечнее, а забывая о Нем — больше напоминает человекообразного животного, живущего инстинктами и борьбой за выживание.

Во время вечернего богослужения всегда читается одна молитва, олицетворяющая Евангельское событие. Это «Ныне отпущаеши…» - слова, которые произнес Симеон Богоприимец, который встретил младенца Иисуса в храме и поведал Богородице о значении и миссии ее Сына. Так, всенощная («сретение», встреча) прославляет встречу Ветхозаветного и Новозаветного мира.

Шестопсалмие

После этого свечи (лампы) в храме гасятся, и начинается чтение шестопсалмия. Храм погружается в сумрак, и это тоже символично, так как напоминает о том сумраке, в котором жили ветхозаветные люди, не знающие Спасителя. И вот в этой ночи пришел Господь, как когда-то в Рождественскую ночь, и ангелы стали восхвалять Его пением «Слава в вышних Богу».

Этот период во время службы настолько важен, что, согласно церковному Уставу, во время шестопсалмия даже не делают поклонов и не накладывают крестного знамения.

Затем вновь произносится Великая ектенья (прошение), а затем хор поет «Бог Господь и явися нам…». Этими словами вспоминается, как Господь в возрасте тридцати лет вышел на Свое Служение, ради которого и пришел в этом мир.

Аллилуйя

Через некоторое время свечи возжигаются, и начинается полиелей, хор поет «Аллилуйя». Священник выходит на середину храма и вместе с диаконом кадит храм благоухающим ладаном. Затем поются отрывки из псалмов, но кульминацией всенощного бдения является чтение Евангелия священником.

Евангелие выносят из алтаря, как из Гроба Господня, и ставят на середину храма. Слова, произносимые священником, — это слова самого Господа, поэтому после чтения диакон держит Священную Книгу, как Ангел, возвещавший весть о Христе, Спасителе мира. Прихожане кланяются Евангелию, как ученики, и целуют его, как жены-мироносицы, а хор (в идеале весь народ) поет «Воскресение Христово видевши...».

После этого читается 50-й покаянный псалом, а священнослужители помазывают крестообразно лоб каждого человека освященным елеем (маслом). Затем следует чтение и пение канона.

Отношение современников к церкви

Современные люди к церкви стали относиться как к чему-то хорошему, полезному, но уже сказавшему свое слово. Ничего нового они в ней не видят, часто задают праздные вопросы. Зачем посещать так часто церковь? Сколько длится всенощное бдение? Церковная жизнь непонятна тем, кто редко заходит в храм. И дело не в церковнославянском языке, на котором ведется служба. Сама позиция церкви неприемлема для многих людей.

РПЦ напоминает миру о смысле существования, о семье, браке, нравственности, целомудрии, о всем о том, о чем люди забывают, устроившись уютно перед телевизором. Церковь — это не священнослужители и не красивые стены. Церковь — это народ, носящий имя Христово, который собирается воедино, чтобы прославлять Бога. Это важное послание миру, который лежит во лжи.

Всенощное бдение, литургия, принятие Святых Таин, исповедь — это такие службы, которые нужны людям, и те, кто понимает это, стремятся в «ковчег Господень».

Заключение

После канона на всенощной читаются стихиры на Хвалитных, а затем Великое славословие. Это величественное пение христианского гимна. Начинается он со слов «Слава в Вышних Богу и на земли Мир…», а заканчивается трисвятым: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас», произносимым трижды.

После этого следуют ектеньи, Многолетие и в конце читается «Первый час». Многие выходят в это время из храма, а зря. В молитвах первого часа мы просим Бога, чтобы он услышал наш голос и помог в продолжении дня.

Желательно, чтобы храм стал для всех тем местом, куда хочется вернуться. Чтобы остальные дни недели прожить в предвкушении встречи, встречи с Господом.

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