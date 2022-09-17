10 вопросов помогут понять, можно ли спасти отношения

Когда в общении с любимым человеком возникает напряжение, зачастую трудно понять, можно ли решить накопившиеся проблемы или отношения исчерпали себя.

Прежде чем оставить прошлое и двигаться дальше, задайте себе вопросы.

1. Могу ли я сказать, что партнер большую часть времени меня раздражает?

Постоянное раздражение со временем может перерасти в озлобленность и презрение. Нужно пресечь процесс на раннем этапе.

2. Часто ли бывает, что он(а) обращается со мной не так, как я ожидал(а)?

У каждого есть ожидания и предпочтения. Неспособность проявить гибкость, пойти на компромисс, учитывая интересы партнера, гибельна для отношений. Нужно понять, какие из ваших ожиданий представляют собой «финальную черту», которую нельзя пересекать.

3. Завидую ли я отношениям окружающих?

Если да, нужно задуматься о своих отношениях с партнером. Дают ли они вам что-то важное и нужное? Или на самом деле в них нет ничего, ради чего их стоило бы поддерживать и дальше?

4. Бывает ли, что я боюсь высказать партнеру то, что на самом деле думаю?

Если вам страшно высказать то, что у вас на уме, вы можете научиться преодолевать этот страх. Вызван ли он реакциями партнера или чем-то иным?

5. Ощущаю ли я недостаток взаимного доверия, мешающий достичь настоящей близости?

Если в этих или прошлых отношениях партнер уже вас обманывал, разоберитесь, вызван ли недостаток взаимного доверия в данный момент реальными причинами.

6. Пытаемся ли мы с партнером постоянно «исправлять» друг друга?

Если да, вряд ли можно ожидать открытости и честности в отношениях. Достаточно усилий одного из партнеров, чтобы прекратить это.

7. Склонны ли мы «зарывать» проблемы поглубже, пока один из нас не взорвется?

Если постоянно откладывать решение проблем, рано или поздно произойдет взрыв. Не нужно до этого доводить. Будет достаточно усилий одного из партнеров.

8. Часто ли «сбегаем» от проблем эмоционально или буквально?

Склонность бежать от проблем может создавать серьезное напряжение в отношениях, особенно если один из партнеров хочет все обсудить. Компромисс всегда возможен.

9. Мы ищем предлог, чтобы избежать общества друг друга?

Это признак взаимного недоверия. Вам обоим надо ответить на вопрос, чего вы хотите от отношений.

10. Бывало ли, что друзья спрашивали, почему я вообще все еще живу с этим человеком?

Друзья обычно желают нам самого лучшего, и их мнение стоит учитывать. Но все же только вы можете принять окончательное решение, подходит вам этот человек или нет.

Результаты

Если вы ответили «да» на 6 или более вопросов, отношения находятся в «зоне повышенного риска». Не нужно немедленно их разрывать, но вам и партнеру пора обратить внимание на проблемы и научиться их решать.Возможно, также подумать, чего вы хотите от жизни на данном этапе и дают ли отношения то, что вам нужно.

Если вы ответили «да» на 2-5 вопросов, ваши отношения не попадают в «зону повышенного риска», но стоит уделять им больше внимания. Развивайте коммуникативные навыки: это сможет придать отношениям второе дыхание.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2568941435569572027/

А вы знали об этом?

Любопытно, что дочь Ярослава Мудрого ,Анна Ярославна,стала королевой Франции, выйдя замуж за Генриха I, короля Франции из династии Капетингов. Прибыв же во Францию, Анна была шокирована варварством французов. Она писала отцу: «В какую варварскую страну ты меня послал. Здесь жилища мрачны, церкви безобразны и нравы ужасны»!

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