В ИЗРАИЛЕ РАСШИФРОВАЛИ РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ США РЕШЕНИЕ РОССИИ

Издание Jerusalem Post считает, что переориентация России и её друзей на Восток, на Азию станет разрушительным решением для гегемонии США.

Министр иностранных дел Сергей Лавров даёт понять, что будущее России лежит на Востоке, а не на "русофобском" Западе, пишет Jerusalem Post. Решение переориентировать Россию на Восток, отозвать дипломатов с Запада, важно не только для Ближнего Востока и Израиля, но и может иметь последствия куда более глобальные. В частности, может положить конец гегемонии США.

В публикации подчёркивается: сигнал о том, что будущее России - на Востоке, - это не инициатива Лаврова. Ранее и президент нашей страны Владимир Путин "открыто бросил вызов Западу".

В публикации расшифровывается разрушительное для США решение России.

Это не "новая холодная война", а, скорее, огромный сдвиг в мире: от европоцентричного мира, уходящего корнями в европейское могущество и эпоху колониального господства (а также мировых войн), (далее) к миру, в котором США были единственной глобальной державой-гегемоном, которая руководила международным мировым порядком, основанным на правилах; к новому мировому порядку, который якобы должен быть многополярным и возглавляться Китаем, Россией, Ираном, Турцией и их друзьями,

- утверждается в публикации.

JP подчёркивает, что "Россия открыто приступает к этой "географической переориентации деятельности как за рубежом, так и в центральном аппарате".

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А вы знали об этом?

В период Великой Отечественной войны появился термин "походно-полевые жены".Так называли женщин, которые не только принимали участие в войне практически наравне с мужчинами, но и состояли с ними в личных отношениях.Несмотря на усталость и непрекращающиеся изматывающие боевые действия, место настоящим человеческим чувствам оставалось даже в военное время.Такие женщины так же, как и мужчины, вытягивали на себе тяготы войны, рисковали жизнью, оказывали медицинские услуги военным, занимались приготовлением пищи, обеспечивали минимальные бытовые условия для военных и для самих себя, поддерживали боевой дух. Личные отношения являлись следствием взаимного общения и поддержки в период войны, ничего предосудительного в этом не было, но солдаты всячески старались скрывать от командования наличия спутницы жизни, чтобы не вызвать на себя гнев и не получить выговор. В некоторых случаях такие отношения заканчивались созданием полноценной семьи.

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