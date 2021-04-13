Молитва о даровании разумения Иоанна Златоуста: сила христианской веры

Христианская вера несет надежду, что невзгоды обойдут человека стороной, и в его судьбе снова наступит благоденствие. Сила молитв известна издавна, она не вызывает сомнений. Молитва о даровании разумения – это подарок христианам всего мира от Иоанна Златоуста. Текст обращения к Творцу представлен в статье.

Библия учит верующих соблюдать пост и искренне молиться. Известны примеры людей, которые постились и молились, и этот процесс увенчался положительным результатом.

Пример Сына Господнего

Иисус в период своего существования на Земле постился и молился. Ученики Сына Господнего продолжали делать это после его смерти и Воскресения. Такое поведение характерно и для ветхозаветных героев и героинь, которые ревностно постились и молились, как и Последователи Иоанна Крестителя. Многие люди тщательно изучают, чему учит Священное Писание, на примерах святых. Именно так и должны вести себя верующие люди.

Сила молитвы

Молитва – этот прорыв в сфере духа, эмоций или личных привычек. Когда человек концентрируется на обращении к Создателю, он имеет все шансы быть услышанным. В Писании, как и в бесчисленных историях из повседневной жизни, говорится, что тот, кто просит, будет услышан. Молитва о даровании разумения также имеет большую силу. Ее текст можно найти в Библии.

Иоанн Златоуст

Святой Иоанн Златоуст, создавший текст молитвы о даровании разумения, был популярным проповедником, жившим в IV веке. Его способность удивлять своих слушателей красноречивыми и убедительными речами принесла ему прозвище «Златоуст». Он является святым покровителем проповедников, ораторов и преподавателей. Святой Иоанн Златоуст проповедовал против аморальности, особенно против плохого обращения с бедными. Дворяне в его епархии подвергались критике проповедника.

Иоанн Златоуст (347-407 гг.), архиепископ Константинопольский, был известным в Сирии и Константинополе. Славился он осуждением злоупотребления властью в Церкви и в Римской империи того времени. У него были ярко выраженные аскетические чувства. После смерти он был назван Златоустом, слово происходит от греческого Χρυσόστομος, что переводится как «золотистый».

Православная Церковь чтит Иоанна Златоуста как святого. Праздник в его честь отмечается 13 ноября. Почитают его и в числе Трех Святых (праздник 30 января) вместе с Василием Великим и Григорием Богословом. Еще один праздничный день, связанный с ним, – 27 января. Этот праздник назначен в 437 году, через тридцать лет после смерти святого, когда его мощи были возвращены в Константинополь с места первоначального погребения. Останки были украдены из Константинополя крестоносцами в 1204 году. Их привезли в Рим, но они были возвращены 27 ноября 2004 года папой Иоанном Павлом II.

Молитва о даровании разумения – один их плодов творчества святого, дарованный человечеству, чтобы слова к Создателю обрели истинный смысл.

Актуально всегда

Часто в жизненной ситуации приходится надеяться только на Всевышнего. В Библии сказано, что человек должен искренне обращаться к Богу. Мудрость и разум – ценности, которые для человека будут важнее, чем богатство и власть. Мудрый человек всегда найдет выход из самой запутанной ситуации.

Вот почему важно знать текст молитвы о даровании разумения, который для удобства можно приобрести в виде плаката. Тогда молитву можно повесить на стене, она будет всегда перед глазами. Запомнив текст, можно обращаться к Господу с молитвой Иоанна Златоуста о даровании разумения даже в дороге, когда срочно нужна помощь.

Смысл молитвы

Обращение к Создателю должно быть искренним, идти от самого сердца. Молитвы о даровании разумения и прибавлении ума говорят, что человек раскаивается перед Богом и отрекается от всех духов, кроме него. Пассивность, неверие, обвинение, запугивание, религиозные мучения, жадность, сомнения, осуждение, разрушение, страхи, месть, гордость, стыд, обман, неуверенность, тупость, отвлекающие факторы, промедление, робость, издевательство, подавление, неполноценность, неадекватность, ограничение, неудача, двойственность, замешательство, отказ, злоупотребление, потеря, глупость, оккультная похоть, соблазн, ревность, зависть, злоба, гнев, непослушание, нищета, критика, беспомощность, недоверие, сплетни, ложь, клевета, немощь, раздоры – от всех этих слабостей избавит искренняя молитва о даровании разумения Божией Матери.

Верующий просит Богородицу: «Дай мне уши, чтобы услышать Тебя и слово Твое; помоги мне быть активным, верным, доверчивым, смелым, наполненным духом, спокойным, щедрым, открытым, прощающим, смиренным, чистым, невинным, трудолюбивым, добросовестным, успешным, беззаботным и целеустремленным».

Подведем итоги

Молитва – древний способ обращения к Творцу, когда нужна помощь и поддержка. Христианский святой Иоанн Златоуст оставил верующим богатое наследие. Его молитва о даровании разумения – слова, обращенные к светлым силам с просьбой помочь в сложной ситуации. Помимо Бога и Святого Духа, в молитве есть обращение к Богородице – заступнице всех страждущих.

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