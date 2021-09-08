Почему казаков не брали в Красную армию

До 1936 года в рядах Красной армии не было ни одного казака. Дело в том, что эта социокультурная общность воспринималась молодой советской властью как «враждебный элемент». Почему?

Казаки и Гражданская война

В.И. Голдин в своем труде «Гражданская война в России и на Русском Севере: проблемы истории и историографии» называет Гражданскую войну, вспыхнувшую в России после революции 1917 года, войной красных и белых. Действительно, это были основные силы, участвовавшие в конфликте. Основными базами Белого движения во время Гражданской войны, как утверждает Елена Высотина, автор книги «Казачество Бурятии в прошлом и настоящем», стали именно казачьи территории (особенно Дон, Кубань, Терек, Урал). Именно там велись самые ожесточенные бои, и была создана возможность образования контрреволюционных правительств, которые возглавляли атаманы.

Впрочем, по данным того же Голдина, значительная часть выходцев из казачьих низов воевала на стороне красных. Однако верхи все же склонялись к белым. Но такое положение вещей, если верить Леониду Футорянскому, автору издания «Казачество России на рубеже веков», было характерно лишь для начала Гражданской войны. Футорянский утверждает, что во второй половине 1918 года на стороне белых сражались не только верхи казачества, его кулацкие слои, но и некоторые середняки.

Политика «расказачивания»

А с конца 1918 — начала 1919 годов начался переход значительной части казачьих полков на сторону Советов. Тем не менее рецидивы подозрительности и антиказачьих настроений в центральном и региональном советском руководстве сохранялись.

Именно социально-политическое прошлое казачества, его активное участие в гражданской войне на стороне белых, массовая эмиграция за границу и продолжение там антисоветской деятельности, в том числе участие в диверсионно-разведывательных вылазках на территорию советского Дальнего Востока со стороны Маньчжурии, как считают авторы научно-справочного издания «Российское казачество» (Институт этнологии и антропологии РАН, 2003 год), и сформировали определенное отношение к казакам со стороны Советского государства. Этими же причинами было обусловлено и внедрение так называемой политики «раскулачивания», направленной на ликвидацию казаков как социальной общности.

Как пишет Сергей Мосолов в издании «История казачества» 24 января 1919 года на Оргбюро ЦК РКП(б) было принято циркулярное письмо, подписанное Яковом Свердловым. «Беспощадный массовый террор, никаких компромиссов, поголовное истребление» — таков был вердикт властей в отношении представителей казачества. «Расказачивание» и в самом деле вылилось в настоящий террор: на казаков натравливали иногородних, сжигали целые станицы, казаков расстреливали и брали в заложники. У них отнимали продукты специально созданные для подобных целей продотряды. Уцелевшие станицы переименовывались в села, а само слово «казак» оказалось под запретом.

Старый и новый образы

Тогда, как указано в издании «Донские казаки в прошлом и настоящем» (Издательство Ростовского университета, 1998 год), к казакам относились как к представителям бывшего военно-феодального сословия, большинство представителей которого в годы Гражданской войны воевало против советской власти. Именно поэтому им было запрещено служить в армии. В.М. Плоских и Л.Н. Дьяченко, авторы труда «Депортация и реабилитация народов в СССР в 20-80-е годы ХХ века», объясняют решение правительства о данном запрете для казаков еще проще – их просто боялись брать на службу. Казаков относили к так называемым «враждебным элементам».

В 1930-х годах с ухудшением внешнеполитической обстановки в Европе отношение советской власти к казакам стало меняться. Страна принялась готовиться к войне. В СМИ распространялся новый, уже положительный образ казачества. Так, в апреле 1936 года в газете «Красная звезда» появилось обращение донских казаков: «Пусть только кликнут клич наши маршалы Ворошилов и Буденный, соколами слетимся на защиту нашей Родины». Тогда же, если верить Александру Скорику, автору книги «Многоликость казачества Юга России в 1930-е годы», в свет вышло Постановление ЦИК СССР «О снятии с казачества ограничений по службе в РККА», в котором говорилось: «Учитывая преданность казачества советской власти… Отменить для казачества все ранее существовавшие ограничения в отношении их службы в рядах Рабоче-крестьянской Красной Армии, кроме лишенных по суду».

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/161781

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