На этой картинке есть конек, который отличается от других

Тизеры и различные головоломки любят без исключения все, так как это — идеальный способ простимулировать мозговую активность, потренировать зрение и немного развлечься с пользой для ума и тела. Если у вас острый взгляд и развита внимательность к деталям, найти отличающийся предмет можно за считанные минуты. И даже если на выполнение задания уйдет больше времени — не отчаивайтесь, это всего лишь упражнение, и чем чаще вы будете тренировать глаз, тем скорее он станет наметанным.
Мнения сотен экспертов сходятся в том, что головоломки и задачи на внимательность лучше всех других типов загадок стимулируют активность зрительного аппарата и мозга, а это — отличный способ профилактики различных неврологических поражений и заболеваний.
Например, для выполнения этой задачи вам нужно сосредоточиться. На первый взгляд здесь можно увидеть множество совершенно идентичных коньков, но один все же отличается от остальных.
У вас есть два пути — бегло рассмотреть картинку в надежде, что отличающийся конек сам «зацепит» ваш глаз, или же внимательно один за другим изучить все коньки.
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