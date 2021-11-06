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На этой картинке есть конек, который отличается от других

Тизеры и различные головоломки любят без исключения все, так как это — идеальный способ простимулировать мозговую активность, потренировать зрение и немного развлечься с пользой для ума и тела. Если у вас острый взгляд и развита внимательность к деталям, найти отличающийся предмет можно за считанные минуты. И даже если на выполнение задания уйдет больше времени — не отчаивайтесь, это всего лишь упражнение, и чем чаще вы будете тренировать глаз, тем скорее он станет наметанным.

Мнения сотен экспертов сходятся в том, что головоломки и задачи на внимательность лучше всех других типов загадок стимулируют активность зрительного аппарата и мозга, а это — отличный способ профилактики различных неврологических поражений и заболеваний.

Например, для выполнения этой задачи вам нужно сосредоточиться. На первый взгляд здесь можно увидеть множество совершенно идентичных коньков, но один все же отличается от остальных.

На этой картинке есть конек, который отличается от других

У вас есть два пути — бегло рассмотреть картинку в надежде, что отличающийся конек сам «зацепит» ваш глаз, или же внимательно один за другим изучить все коньки.

На этой картинке есть конек, который отличается от других

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