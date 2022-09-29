Подготовка к причастию: какие молитвы нужно читать перед исповедью

Со слов автора. Причастие и исповедь – это таинства. Я, как верующий, человек знаю, насколько они важны. И поэтому стараюсь как можно лучше к этим таинствам подготовиться. Стоит отметить, что процесс подготовки действительно является достаточно сложным. Необходимо читать православные молитвы и каяться, чтобы получить прощение.

Но я верю, что только так люди могут приблизиться к Богу и искренне обратиться к нему. Поэтому переоценить важность причастия и исповеди сложно. Сейчас я расскажу, какие молитвы необходимо читать перед исповедью и причастием.

ЗАЧЕМ ГОТОВИТЬСЯ К ПРИЧАСТИЮ И ИСПОВЕДИ?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сперва вспомнить об особенностях веры. Как известно, православные верят в Судный день. Считается, что каждый прожитый день неумолимо приближает человечество к концу. Вот только верующие знают, что конец в действительности является началом. И они категорически отвергают идею о том, что конец мира будет связан с теми причинами, которые озвучиваются учеными.

Согласно библейским рассказам:

В Судный день все люди воскреснут. Их бессмертные души, которые до этого странствовали по мирам, вновь обретут плоть. Как только это произойдет, с небес спустятся ангелы. Но это будут не обычные ангелы-защитники, а огненные создания. Они подхватят тела людей и отправятся вместе с ними на небеса. Попав на небеса, каждый человек предстанет перед судом божьим. На чашу весов будут положены все хорошие и плохие дела, которые были совершены человеком, пока он был жив. Если окажется, что человек был грешником и жил, нарушая заповеди божьи, последует наказание. Согласно преданиям, грешники должны будут страдать вечно в адском огне. Праведники же обретут Царствие Небесное и будут вознаграждены за то, что не нарушали заповедей и посвятили жизнь служению Всевышнему.

Но избежать наказания люди, совершившие грех, могут. Единственным выходом для них является искреннее покаяние. Они должны раскаяться в своих прегрешениях. Чтобы получить прощение, необходимо пройти сложное испытание, причаститься и исповедаться в церкви. Подобная милость была дарована Всевышним людям после того, как его единственный сын Иисус Христос принес себя в жертву и взял грехи людей на себя, чтобы спасти их от гнева небес.

Примечательно, что на прощение грехов могут рассчитывать только те люди, которые являются членами православной церкви. Язычников Бог не жалует, как и вероотступников. Но в Библии сказано, что каждый человек является творением Господа. И если он допустил ошибку и после в ней раскаялся, ему обязательно будет даровано прощение. Разумеется, если он при этом сможет искупить совершенный грех.

Стоит отметить, что далеко не все люди верят, что у священнослужителей действительно есть власть и они могут отпускать грехи. Отчасти именно поэтому современные люди и отказываются посещать церковь, считая, что священники их попросту обманывают.

Однако это серьезное заблуждение, которое идет от лукавого. Когда человек приходит в храм с целью стать священником, он проходит через обряд посвящения в сан. Он носит название таинство рукопожатия. После этого священник не просто отрекается от мира людского, но и получает определенную власть. Следуя заповедям Бога, он может отпускать и грехи людям, но только в том случае, если человек соглашается пройти обряд причастия и исповеди.

ИСПОВЕДЬ: РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРЕДРАССУДКИ

Вокруг такого таинства, как исповедь, достаточно много предрассудков. Огромный вклад в их появление внесли фильмы. Поскольку в кинолентах достаточно часто освещают это таинство. Из-за демонстрации таинства недолжным образом, у многих людей сложилось ощущение, что исповедь представляет собой веселый разговор со священником.

В действительности в этом обряде нет ничего веселого. Человек искренне кается в том, что жил и грешил. Он пытается вымолить прощение и доказать, что действительно достоин милости Господней. А доказать это можно только одним способ – пройти испытание.

Разумеется, речь не идет о каком-то телесном испытании. Подразумевается испытание духа. Только люди с чистой душой и праведными помыслами могут его пройти. Это испытание все проходят в период подготовки к исповеди. Стоит отметить, что немногим людям известно о том, что к исповеди и причастию нужно как-то по-особенному готовиться. Именно поэтому они приходят в храм и просто просят священника уделить им время и выслушать покаяние. Однако потом они с удивлением узнают о том, что не могут приобщиться к таинству, поскольку не прошли подготовку.

ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ К ИСПОВЕДИ И ПРИЧАСТИЮ

Подготовка обычное занимает 3 дня:

В это время категорически запрещено посещать увеселительные мероприятия и как-то развлекаться. Человек должен быть полностью поглощен мыслями об искуплении грехов. Кроме того, рекомендуется соблюдать строгий пост. Разумеется, по состоянию здоровья далеко не всем показан пост. Поскольку даже в Библии говорится о том, что пост должны держать только взрослые люди, которым позволяют силы. Старики и дети освобождаются от этой повинности. На протяжении всего периода подготовки следует возносить молитвы Богу. Молитва перед исповедью и причастием не одна, их очень много. Читать сразу нужно и утренние, и вечерние молитвы. Все эти молитвы можно найти в молитвеннике. Утренних молитв всего 25, а вечерних 27. Если человек ленится прочитать их все, то он может даже не надеяться, что его покаяние будет принято. Ведь лень и раскаяние не могут быть связаны. Поэтому рекомендуется основательно подойти к вопросу о подготовке к таинству. Готовясь к причастию, верующий человек должен не только читать молитвы, но и посещать храм. Рекомендуется не пропускать богослужения, а накануне нужно начать читать и каноны ко святому причащению. Кушать после наступления полуночи категорически запрещается. В священном писании сказано, что причастие должно проводиться только натощак. Пить воду тоже нельзя. Однако довольно часто случается так, что во время утреннего умывания человек совершенно случайно глотает небольшое количество воды. После этого некоторые отказываются от причастия. Но делать этого нельзя. Ведь все это от лукавого. В Библии даже есть строки, посвященные этому. Считается, что это дьявол пытается отвадить человека от священного таинства. И если человек прислушается к нему, то он и в дальнейшем будет нашептывать ему нечестивые мысли. Следовательно, получить прощение Бога будет невозможно, и в конечном итоге грешник попадет в ад.

Сразу после умывания следует прочесть все утренние молитвы. Более того не следует ограничиваться только этими молитвами. Нужно также прочесть и последование ко святому причащению. Помните, что перед причащением нужно обязательно исповедаться. Можно самостоятельно выбрать удобное время – непосредственно в день причастия, перед литургией или накануне вечером. Если было принято решение исповедаться перед причащением, следует запомнить несколько правил:

сразу после исповеди необходимо приблизиться к алтарю и подождать, пока священник не вынесет святые дары;

нигде в писаниях это не написано, но вперед всегда пропускают пожилых людей и немощных. Такова традиция;

двигаясь к чаше, следует сложить крестообразно руки на груди;

идти нужно медленно и не креститься;

как только прихожанин подойдет к чаше, он должен четко назвать свое полное имя и принять святые тайны. После этого нужно сразу отойти к столу, чтобы вкусить просфоры. Креститься при этом не нужно.

Большинство людей волнуются перед походом в церковь. И поэтому они часто забывают, что читать и каким правилам необходимо следовать. Даже если прихожанин забыл, что нужно делать, можно просто повторять за другими людьми. Не нужно опасаться того, что кто-то косо посмотрит или злобно отреагирует. В храме Божьем играет роль лишь то, с какими помыслами сюда пришел человек. Если он искренен, то незнание обрядов нисколько не огорчит Бога. Ведь многие верующие знают все традиции и обряды наизусть, но при этом нарушают важные заповеди и даже не испытывают искреннего покаяния.

Обратите внимание на одно важное уточнение, которое касается скорого ухода из церкви. Покидать храм сразу после причастия нельзя. Необходимо дождаться окончания службы. Понять, что она подходит к концу, проще, чем некоторые думают. Ведь церемония всегда завершается одинаково – все прихожане целуют напрестольный крест. После этого они начинают понемногу расходиться. Однако довольно часто после церемонии люди остаются, чтобы вознести молитву Богу или поговорить со священником. То же самое рекомендуется сделать человеку, который покаялся в своих грехах и причастился.

ПОСТ ДЛЯ НОВОНАЧАЛЬНЫХ, ОТПАВШИХ И НЕСОБЛЮДАВШИХ

Люди, которые не соблюдали пост или нарушили его, должны в обязательном порядке выдержать дополнительный пост. Об этом упоминалось выше. Теперь разберем подробнее те ограничения, которые вводятся, ведь именно их и боятся прихожане.

В действительности пост не отличается сложностью, поскольку в эти дни налагается запрет только на жирную пищу. Кроме того, необходимо стараться кушать как можно меньше. Во время поста порции должны быть небольшими и скромными. Ведь в эти дни мысли человека должны быть полностью заняты предстоящим посвящением. Разумеется, алкоголь тоже находится под запретом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исповедь и причастие представляют собой таинство, которое играет важную роль в жизни человека. Если большую часть жизни человек грешил, то его единственным спасением от геенны огненной является покаяние. Раскаявшись в своих прегрешениях и начав праведную жизнь, прихожанин получает надежду на то, что его душа в Судный день будет признана чистой и отправится в рай. Прежде чем совершить обряд причащения или исповедаться, необходимо пройти подготовку.

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А вы знали об этом?

Вопреки распространенному мифу, пьянство в России никогда не было нормой, а пьющих людей порицали в обществе. Что касается женщин, то им и вовсе воспрещалось употреблять «зелено вино» даже в малых количествах. Традиция употреблять крепкие спиртные напитки пришла к нам из Европы. В середине XVI века при Иване Грозном появились кабаки, где посетителям наливали водку. Но в Москве, к примеру, кабак предназначался только для опричников. Остальным пить водку запрещалось.Продажа алкоголя тоже ограничивалась: его нельзя было продавать во время постов, а также по средам, пятницам и воскресеньям. В остальные же дни торговля вином разрешалась лишь после обедни и продолжалась не более трёх часов. Кроме того, покупатель имел право приобрести лишь одну чарку вина, не более. Уже тогда пьянство не считалось социально приемлемым, несмотря на то, что торговля спиртными напитками приносила существенные доходы казне. Между тем многие иностранцы, побывавшие в России, отмечают «пьянство русских». И это притом, что в Западной Европе многие мужчины и женщины ежедневно проводили время в трактирах, где пили дешёвое спиртное без всякого ограничения. В России, по крайней мере, водка была дорогой, и не все могли её себе позволить.Кроме того, женщин в русские кабаки не пускали. Для них во многих случаях употребление алкоголя вообще являлось табуированным. Даже на свадьбе молодые не должны были употреблять алкоголь. Так что, основываясь на многих источниках, можно сделать вывод, что даже мужчины в дореволюционной России употребляли спиртное в весьма умеренных количествах, а женщины его вообще практически не употребляли – это запрещали и закон, и традиция.

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