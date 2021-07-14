Почему не складывалась личная жизнь великого генералиссимуса Суворова

Генералиссимуса Александра Суворова мы знаем, как великого, непобедимого полководца, которому принадлежит большое количество побед русской армии. При упоминании его имени люди восхищенно говорили: «Это великий воин».

Но судьба распорядилась так, что этот уважаемый человек постоянно проигрывал бои в любви. Почему же так происходило? Читайте в материале о том, как отец женил Суворова, как сложилась его семейная жизнь и чем закончился этот странный брак.

Как некрасивого жениха отец женил

Суворов не отличался красотой, потому женщины не часто обращали на него внимание.

Суворов был умнейшим человеком, который обладал аналитическим умом и энциклопедическими знаниями. При этом современники утверждали, что внешне он не был привлекательным мужчиной: небольшой рост, худоба, сутулость и хромота вследствие ранений на войне. Полководец не смотрелся как завидный жених. Статные офицеры затмевали его своими внешними данными. Потому Суворов даже и не думал о женитьбе, к тому же он был постоянно занят в длительных военных походах.

Тем не менее, отец военного думал иначе. Он переживал, что род Суворовых закончится и не мог этого допустить. Когда сыну исполнилось сорок три года, отец решил взять дело в свои руки и начал активно подыскивать невесту для сына.

И партия нашлась. Это была княгиня Варвара Прозоровская. Двадцатитрехлетняя девица, дочь отставного генерала князя Ивана Прозоровского, была избалована донельзя и отличалась пышными формами и здоровым румянцем.

Пара, к сожалению, выглядела весьма нелепо. Несмотря на это родители с радостью благословили молодых, и в декабре 1773 года те были помолвлены. Затем жениха и невесту обручили, а спустя месяц в церкви Федора Студита, который находился в Москве, прошло венчание Суворова с Варварой.

Счастливые годы брака и дальнейший разлад из-за различного мировосприятия

Варвару не интересовали подвиги Суворова, ей были нужны балы и флирт.

Да, женитьба была по сути молниеносной. После нее молодые поселились под одной крышей, и наступила нелегкая пора познания. Суворов был очень набожным человеком. Он воспринял ситуацию как волю Господа, а впоследствии даже начал испытывать к жене глубокие чувства.

Жена же была антиподом Александра. К сожалению, ей был присущ ограниченный ум, а образование она получила очень плохое. Варвара не умела поддержать беседу, пилила мужа, называя его скупердяем. Сама же она привыкла швырять деньги направо и налево. Суворов, в свою очередь, был бережлив и не признавал роскошь. Несмотря на это, первые два года он считал свой брак «нежданным благополучием. А когда родилась дочь Наталья, которую Александр звал «Суворочка», новоявленный отец был просто счастлив.

Время шло, непонимание разрасталось и постепенно достигло огромных размеров. Варваре были не интересны военные победы мужа, она постоянно жаловалась и проклинала свою судьбу жены офицера. Все что она хотела — бесконечные балы и флирт с мужчинами. А на деле приходилось кочевать от гарнизона к гарнизону. Женщину злил неустроенный быт, у нее случились два выкидыша. Варвара долго лечилась от лихорадки. Суворов же был занят военным ремеслом, и внимания жене уделял не слишком много.

Как жена Суворова его предала и Отказ в разводе

Екатерина II отказала Суворову в разводе.

Итак, Варвара не захотела ждать и решила, что будет искать замену невнимательному мужу. Надо отметить, что моральные устои этой женщины были весьма шаткими. Вскоре она нашла утешение в объятиях молодого драгуна Николая Суворова, который приходился генералиссимусу родственником — внучатым племянником.

Узнав о таком подлом поступке двух близких людей, и том что предательство продолжалось достаточно долго, генералиссимус немедленно обратился в Духовную консисторию, подав прошение о расторжении брака.

Но в то время у власти была Екатерина II. Свободное, разгульное поведение представителей высшего света считалось обыденностью. Императрица стала выяснять, почему Суворов решил развестись, а когда поняла причину, немедленно вызвала его на прием. О чем они говорили, никто не знает. Но в результате в январе 1780 года полководец воссоединился со своей неверной женой, и в феврале они вместе направились в Астрахань, на новое место службы Суворова. Там же, в Астрахани в Георгиевской церкви была проведена церемония церковного примирения, и супруги снова начали свою совместную жизнь.

Бегство Суворова из семейного дома

Любимую дочь Наталью Суворов называл «Суворочка».

Но спокойная жизнь продолжалась недолго. Суворов наслаждался обретенным счастьем, жена забеременела, все казалось прочным и радостным. Однако, когда до рождения сына оставалось несколько месяцев, Александру стало известно, что его Варенька изменяет ему с майором Сырохневым.

Это был страшный удар. Такое Суворов простить не мог. Он снова подал прошение о разводе, однако его не удовлетворили. Расстроенный и подавленный Александр покидает семейное гнездо, предварительно вернув отцу Варвары все приданное и назначив жене мизерное годовое содержание. Суворов пытался забыть неудачный брак. Но всегда общался с детьми, а Варвара вечно предъявляла требования по своему содержанию, выпрашивая деньги. Дочь Наталью Суворов любил безумно. Когда девочке исполнилось девять лет, он отдал ее в Смольный институт благородных девиц. Отец оказал на дочь большое влияние, и она прекратила общение с матерью. Что касается сына Аркадия, то Суворов не сразу признал отцовство. На это потребовалось двенадцать лет. Сын полководца жил с матерью, которая в старости осталась совершенно одна.

Фельдмаршал больше не предпринимал попыток связать свою жизнь с женщиной. Слишком серьезно полководец относился к отношениям, к священным узам брака, и боялся, что избранница не сможет сохранить верность, так же как первая жена Варвара. До конца жизни Александр Васильевич оставался одиноким.

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