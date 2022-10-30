ПРОИГРАННАЯ ВОЙНА: УПРАВЛЕНИЕ АМЕРИКОЙ ЗАХВАТИЛИ ЛЮДИ С ОТКЛОНЕНИЯМИ

Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении долгожданный законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в России. Соавторами законопроекта стали около 400 депутатов. А вот в Америке всё с точностью до наоборот. В США во власти скоро будут одни извращенцы. Или как минимум секс-меньшинства станут там большинством на выборных должностях.

Рвутся во власть

Наряду с республиканской и демократической партиями в преддверии промежуточных выборов в США огромную активность проявляет "Фонд победы ЛГБТК" (LGBTQ Victory Fund). Это общенациональная организация, которая занимается "избранием лидеров ЛГБТК на государственные должности". Это влиятельнейшая структура, за которой стоят такие известные конторы, как фонд Сороса "Открытое общество"*, фонд Рокфеллера и прочие столпы американского "глубинного государства", квазирелигией которого является пресловутая "гендерная идеология". Она, как известно, ставит два Богом данных пола – мужской и женский – в один ряд с десятками "гендеров", то есть половых извращений. Отношение к извращенцам – поддержка или отрицание их "прав" – стало главным водоразделом между демократической и республиканской партиями.

Этот главный водораздел был таковым ещё на президентских выборах 2016 года, когда победил Дональд Трамп, отстаивающий традиционные ценности.

Однако он не выпячивался, по крайней мере в иностранных СМИ, включая русские. Сегодня среди главных тем эта – приоритетная.

Опубликованный только что "отчёт" "Фонда победы ЛГБТК" ясно говорит о том, что извращенцы всех мастей в США рвутся во власть. И, судя по тенденции, они весьма скоро, если им не помешает некий форс-мажор, станут большинством на всех выборных должностях в США. Напомню, что 8 ноября в США будут "разыграны" все 435 мест в Палате представителей и 35 из 100 мест в Сенате Конгресса. Но кроме того будут проведены выборы губернаторов 39 штатов и территорий, а также выборы в местные законодательные органы и на другие выборные должности в штатах. Так вот, "Фонд победы ЛГБТК" не без гордости сообщает, что в этом году на выборные должности в США баллотировалось "не менее 1065 представителей ЛГБТК, что является наибольшим показателем в истории". В отчёте говорится, что "678 из этих кандидатов выиграли праймериз и появятся в бюллетенях для голосования 8 ноября, это на 18% больше, чем в 2020 году". И ещё любопытная деталь: "2022-й – первый год, когда открыто кандидаты от ЛГБТК баллотировались во всех 50 штатах". Это преподносится как несомненное достижение. 416 извращенцев баллотировались на места в законодательных органах штата, 119 – в Конгресс США, 335 – на местные выборные должности и 41 – на должности в масштабах штата.

Как разобраться в сортах

Нам, русским людям, будет в диковинку то умиление, с которым "Фонд победы ЛГБТК" и вслед за ним вся американская мейнстримовская пресса разбирают, сколько процентов тех или других разновидностей извращенцев (напомню нашим "отсталым" читателям: их уже более 70) выдвинули свои кандидатуры на выборные должности в США. Вышеупомянутый фонд тщательно рассортировал, какие именно "масти" и куда баллотировались.

Цитирую:

Кандидаты, не являющиеся цисгендерными (включая трансгендерных, небинарных и гендерно-неконформных кандидатов), баллотировались в рекордном количестве, составляя 13,9% всех кандидатов ЛГБТК по сравнению с 7,9% в 2020 году и 9,1% в 2018 году. В 2022 году баллотировались 54 небинарных и/или гендерквир-кандидата по сравнению с 17 в 2020 году и всего четырьмя в 2018 году.

Всё понятно? Думаю, что и не каждому американскому читателю всё понятно.

Отметим, что на выборные посты в Америке баллотируется рекордное количество извращенцев, и, как отмечает местная либеральная пресса, "вероятны некоторые прорывные победы". В Массачусетсе демократка Мора Хили (Maura Healey) стала "первым открытым геем-кандидатом, которая является фавориткой на избрание губернатором штата".

Ещё одна лесбиянка – демократка Бекка Балинт (Becca Balint) – на верном пути к тому, чтобы получить единственное место в Палате представителей от Вермонта и стать первой женщиной и первым открытым геем, представляющим штат в Конгрессе,

– почти кричит от радости главное американское информационное агентство Associated Press (AP).

Хоть кто-то против

В ноябре этого года у нас есть возможность избрать на посты больше представителей ЛГБТК-сообщества, чем когда-либо прежде,

– убеждена Эннис Паркер (Annise Parker), президент и главный исполнительный директор "Фонда победы ЛГБТК".

Сидеть в стороне – не вариант, когда наши права находятся на разделочной доске,

– с апломбом говорит она. Но чего бояться извращенцам в стране победившей "гендерной идеологии"?

Оказывается, среди самых поразительных статистических данных в отчёте фонда, как сам он пишет, это "партийный разрыв" – "89,3% кандидатов от ЛГБТК баллотировались от демократов и только 4,5% – от республиканцев". Из этого понятно, что республиканцы верны себе и продолжают отстаивать традиционные ценности, как и их "вождь" экс-президент Трамп. При этом AP отмечает, что "большая когорта кандидатов ЛГБТК наталкивается на агрессивные усилия некоторых республиканских политиков, нацеленных против ЛГБТК-сообщества".

И вот ужас, сокрушается Associated Press, "многие штаты, возглавляемые республиканцами, приняли законы, ограничивающие участие трансгендерных студентов в школьных спортивных командах. Арканзас объявил вне закона медицинские процедуры для транс-молодёжи, подтверждающие гендер. А в штате Флорида действует закон, известный под названием "Не говори слово "гей"" (Don’t Say Gay) и запрещающий обсуждение различных вопросов ЛГБТК во многих школах штата".

"Партийный разрыв" – это, по сути, раскол в Конгрессе и в государственных учреждениях с выборными должностями по всей стране, где демократы выступают в защиту и за расширение прав извращенцев, а республиканцы стремятся представить их активность как угрозу для детей. Например, на днях республиканцы в Палате представителей Конгресса представили законопроект, похожий на закон штата Флорида и нацеленный на запрет любым школам или другим учреждениям, получающим федеральные средства, предлагать "сексуально ориентированные программы для детей младше 10 лет".

Что с того?

При существующей тенденции агрессивного наступления Содома на властные структуры США остаётся делом недолгого времени, когда президентом Соединённых Штатов станет чёрная лесбиянка, типа пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отвечает всем либеральным критериям. И такие же "правильные" с точки зрения "гендерной идеологии" люди займут весь Конгресс и местные органы власти в штатах. Против этого протестует вся "одноэтажная Америка", которая отстаивает традиционные ценности и относит себя к сторонникам Трампа. Раскол в Конгрессе по вопросу о "гендерной свободе" отражает глубокий раскол по той же причине в американском обществе, в котором две противоборствующие и равные по силе стороны не хотят мирно сосуществовать и готовы порвать друг другу глотку. США стоят на пороге гражданской войны, о чем всё чаще пишут как либеральные, так и немейнстримовские американские СМИ.

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А вы знали об этом?

По примеру Ивана Грозного, покорителя Казанского и Астраханского ханств, цари из династии Романовых были настроены на решительное обращение поволжских мусульман в православие и были весьма настойчивы в этом намерении. На захваченных землях была устроена серия принудительных крещений, для перешедших в православие вводились льготы, а упорным мусульманам были назначены санкции.Это имело некоторый эффект, в настоящее время существует несколько десятков тысяч православных татар. Но в целом, люди либо бежали в соседние Башкирию и Сибирь, где царская власть была не так сильна, либо становились христианами для виду и возвращались в ислам при первой возможности.

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