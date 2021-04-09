«Запад не хочет войны с Россией»: почему Украину не принимают в НАТО

Что мешает Украине вступить в НАТО

Украина снова заговорила о желании вступить в НАТО на фоне обострения ситуации в Донбассе. По мнению Киева, именно Североатлантический альянс способен положить конец этому конфликту. Парадокс в том, что в НАТО не принимают страны с территориальными проблемами.

Президент Украины Владимир Зеленский, обсуждая 6 апреля с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации в Донбассе, заявил, что вступление его страны в Североатлантический альянс — единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. Получение плана действий по членству станет настоящим сигналом для России», — считает Зеленский.

«Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию», — сказал после беседы Столтенберга и Зеленского пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сами страны альянса на словах буднично выразили поддержку Украине, при этом напомнив, что никаких решений о присоединении этой страны к военному блоку не было.

Так, заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер напомнила, что Киев все еще не получал дорожных карт на пути к членству НАТО.

США же и вовсе сняли с себя ответственность. «Мы взаимодействуем с ними, работаем над тем, чтобы противодействовать дестабилизирующему влиянию, но это решение за НАТО», — отметила директор по коммуникациям Белого дома Джен Псаки.

Высказывание Зеленского связано с острой ситуацией в Донбассе, когда Киеву надо мобилизовать всю возможную поддержку, объясняет директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов. При этом никакой реальной поддержки Украине со стороны альянса эксперт не ожидает.

Такую же позицию разделяет политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его мнению, Запад в ответ просто ограничится обнадеживающей риторикой, но никаких действий по выработке плана присоединения Украины к НАТО сделано не будет.

«Фактически американцы, а вместе с ними и немцы отказали Украине во вступлении в НАТО», — считает эксперт.

Президент Украины еще недавно утверждал, что именно Вашингтон должен помочь Киеву ускорить процесс — в феврале он говорил в интервью HBO, что обязательно спросит главу Белого дома Джо Байдена при первой встрече, почему Украина все еще не в НАТО.

Берлин же накануне уже объявил, что не видит в настоящее время дальнейших перспектив интеграции Украины в военный блок.

Все еще без плана действий

В 2005 году после Оранжевой революции и инаугурации прозападного президента Виктора Ющенко сотрудничество Украины с НАТО приобрело формат «Ускоренного диалога».

На саммите НАТО в Бухаресте 2008 года в итоговом коммюнике было прописано, что Грузия и Украина обязательно присоединятся к военному блоку. Правда, второго, более конкретного шага — «Плана действий по членству в НАТО» — эти бывшие страны Советского Союза не получили из-за позиции Франции и Германии.

«Украине сейчас надо привлечь внимание патронов, вот она и напоминает о решении Бухарестского саммита. Западные же страны с тех пор стараются об этом не вспоминать. НАТО с Украиной до сих не выработали никакого плана действий по вступлению последней в альянс», — констатирует Лукьянов.

После Бухарестского саммита последовала резкая реакция России. Президент РФ Владимир Путин посетил совет Россия-НАТО, где сказал, что Москва воспринимает шаги Украины в сторону НАТО как реальную угрозу, и предупредил о возможном ответе.

«Он [Путин] очень прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование», — писало тогда издание «Коммерсантъ».

Затем при президенте Викторе Януковиче Украина понизила активность взаимодействия с Североатлантическим альянсом, во внешней политике был выбран внеблоковый статус. Но после Евромайдана в 2014 году курс на вступление в НАТО продолжился.

Украина официально закрепила его в Конституции в 2019 году при президенте Петре Порошенко. Считалось, что это было сделано, чтобы ни один последующий президент не мог пересмотреть взятый на «майдане» курс.

Впрочем, следующий глава страны Владимир Зеленский добровольно продолжил активно выступать за тесное сближение с альянсом. 12 июня 2020 года Североатлантический совет признал Украину партнером с расширенными возможностями. Но даже тогда в НАТО подчеркнули, что такой статус никак не влияет на решение о членстве страны в Альянсе.

Большая иллюзия

Главной проблемой на пути в альянс для Украины большинство экспертов выделяют наличие неподконтрольных территорий. С точки зрения НАТО, речь идет о Крыме (перешедшем в 2014 году под российскую юрисдикцию по итогам референдума), непризнанных республиках ДНР и ЛНР. Такая же ситуацию складывается у Грузии с Абхазией и Южной Осетией.

Практика говорит о нежелании блока подвергать себя дополнительным угрозам войн за спорные территории новых стран-союзников. При этом прямого юридического запрета на принятие стран с подобными конфликтами не существует.

Однако пятая статья устава НАТО о коллективной безопасности содержит норму, по которой нападение на одну страну блока будет приравниваться к нападению на всех членов.

Пример Грузии как страны с более ранней историей конфликта может быть показателен для Украины. Так, в 2019 году глава Союзнического офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси прямо заявила, что в альянсе «не рассматривают варианты, которые остановили бы пятую статью в отношении Абхазии и Южной Осетии». Она добавила, что речь о присоединении Грузии может идти только с учетом территорий этих стран.

Безпалько из Совета по межнациональным отношениям при президенте России полагает, что блок не хочет заниматься украинской темой, прежде всего, из-за большого политического риска.

«Вступление Украины в НАТО — фактически объявление войны России. Ведь если это произойдет, Киев почувствует силу, что спровоцирует его на неразумные действия против Москвы. Например, вторжение в Крым. И тогда НАТО будет вынуждено или нарушить это обязательства, или вступить в войну с Россией, чего Запад явно не хочет», — говорит собеседник.

Следующей проблемой может стать то, что украинская армия далека от стандартов НАТО. Для устранения различий необходимо провести модернизацию войск, что требует огромных средств.

Пока же Украина начала вводить у себя в армии воинские звания, соответствующие классификации НАТО.

Также среди требований к кандидатам представители НАТО регулярно упоминают необходимость добиться верховенства права и наличие развитых демократических институтов.

Безпалько считает, что Украина даже по формальным показателям довольно далека от желаемой цели. Эксперт добавляет к важным для НАТО факторам слаборазвитую экономику, внутреннюю нестабильность, почти полное отсутствие производства ВПК и средств для закупки техники.

При этом, по его мнению, Североатлантический альянс будет в ближайшие годы использовать Украину как объект. В частности, на ее территории могут в перспективе размещать военные объекты и базы, проводить учения альянса, испытывать вооружения.

«Но все это можно прекрасно делать и без вступления в НАТО. Идея об этом — иллюзия, как и в ситуации с Евросоюзом, где вместо вступления лишь подписали ассоциацию, которая разрушила украинскую же экономику. Украину будут просто использовать, как однажды выразилось минобороны Великобритании, в качестве «заднего двора России», — заключает Безпалько.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи:

Сегодня только майданутые украинцы могут верить в то, что вхождение Украины в НАТО положит конец противостоянию на Донбассе и в Крыму и позволит украинскому народу вернуть эти территории! К сожалению, аналогичного абсурдного мнения придерживаются и многие мои недальновидные и несмышленые соотечественники в Грузии , которые также надеются с помощью Североатлантический альянса вернуть свои территории, которые они потеряли в первую очередь из-за предательства национальной элиты, с потрохами продавшейся алчному Западу!

Все эти бездарные прозападные деятели ставят свои амбиции выше интересов государства и их устремления, безусловно, направлены на ослабление своих стран, а не на их процветание.Этим недальновидным политикам трудно понять, что именно бессмысленное стремление в НАТО стало основной причиной потери их территорий, а уровень достигнутой независимости в их странах просто блеф!

Они не осознают, что Россию не может не беспокоить перспектива размещения враждебных ей баз НАТО непосредственно на территории пограничного с ней государства. Разве трудно понять, что если не будет ДЕРЖАВЫ РОССИЙСКОЙ, не будет и России , территория и ресурсы которой уже давно не дают покоя кровожадным западным «борцам за демократию»!

Именно цветные революции, произошедшие в различных странах вскрыли хищническую натуру неконтролируемой национальной элиты, которая, захватив власть на волне якобы демократических завоеваний, насаждает элементы тоталитаризма и беспощадно грабит свой же народ. Вместе с тем опыт цветных революций показал, что для европейских и американских «демократов» , в принципе , чужды интересы местного населения, главное для них – благосостояние руководящей элиты и ее готовность к противостоянию с Россией !

Многие майданутые до сих пор думают, что представители западных элит ночами не спят и думают, как помочь бедным украинцам, грузинам и т.д. вернуть их территории ! Дорогие мои, кому все мы нужны – несчастные и обездоленные люди, которых потомки продажной коммунистической элиты , специально разрушив СССР, превратили всех нас в нищих оборванцев,с ностальгией вспоминающих утопический социализм .

Дорогие мои! В современном мире идёт обыкновенная борьба за сферы влияния и за энергетические ресурсы, ничего общего не имеющее с дружбой народов и с борьбой за торжество демократии.В современном мире превалируют только геополитические интересы и никакая другая идеология, что давно уже не секрет для здравомыслящих людей. Важно отметить, что Советский союз отказался от коммунистической идеологии, не прибегнув к развязыванию мировой войны.Что же не поделили сейчас США и Россия?

А всё очень просто !Блок НАТО, чтобы легко разрушить Россию начал расширяться, включая в себя некоторые постсоветские страны, которые граничат с Россией. Именно это может привести к началу Третьей мировой войны.Например, самыми масштабными манёврами НАТО на территории прибалтийских стран были учения «Анаконда-2016», которые даже министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал «провокационным подстрекательством к войне».

В результате этого Россия уже вынуждена непосредственно защищать свои границы, поскольку США после распада СССР нарушили договор о недопустимости продвижения НАТО на Восток. Именно это стало основной причиной потери территорий в некоторых постсоветских странах, на которых российские власти любыми способами были вынуждены разместить военные базы, чтобы создать барьер для размещения баз НАТО в этих странах .

К сожалению, этого никак не могут понять многие майданутые отщепенцы. Самое парадоксальное, что НАТО не хочет и даже остерегается прямо раздражать Россию, непосредственно разместив на этих территориях военные базы, тем более что по уставу этого военного блока категорично запрещено размещение своих баз в странах с нерешенными территориальными вопросами!Несмотря на это, продажные прозападные постсоветские элиты , позорно унижаясь ,тупо и упорно настаивают на размещение баз НАТО на своих территориях!

Вместе с тем НАТО уже давно не является лишь оборонным альянсом, это крайне агрессивный инструмент политики Запада и нового мирового порядка. Поразительно, но правительство США не в состоянии выделить 2 миллиарда на восстановление Детройта, а вот деньги на вооружение тратить не жалеет! Любопытно также, что заместитель министра обороны США Майкл Карпентер в одном из интервью сообщил, что «в случае войны с Россией НАТО не сможет успешно защитить наиболее удалённых и уязвимых членов своего альянса – к примеру, в случае войны Россия захватит всю Прибалтику не более, чем за 60 часов».

Тогда возникает риторический вопрос: какой смысл США впустую тратить деньги своих налогоплательщиков, а этим странам сотрудничать с НАТО и, тем более, подвергать себя риску полного уничтожения в случае начала войны США с Россией, если эта организация не в состоянии обеспечить им элементарную безопасность? Немаловажно также, что миф о всемогуществе НАТО и надёжности защиты своих партнёров от угрозы со стороны России развеян последними событиями войны 2008 года в Грузии.

Как известно, тогда президент Джордж Буш - младший категорически отказал, дрожащему от испуга и жующего свой галстук президенту Саакашвили разбомбить Рокский тоннель , чтобы российские войска не смогли проникнуть на территорию Грузии. Единственное, чем тогда НАТО смогло помочь своим союзникам, так это гуманитарной помощью с питьевой водой, которой в Грузии и так предостаточно, и памперсами (видимо , для слабонервных… ).

Важно также отметить, что в 2008 году мир опять стоял на грани ядерной войны, поскольку на попытку НАТО 3 сентября 2008 года ввести в Черное море эсминец «Масон» в дополнение к трем военным кораблям, Россия впервые за 25 лет подняла в воздух 20 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС с полной боевой нагрузкой. В результате натовские корабли спешно покинули не только Черное море, но и Восточное Средиземноморье, а мирный план Медведева-Саркози был принят в первоначальной редакции, а не в том, что предлагала Кондолиза Райс.

Таким образом, в этом противостоянии НАТО не смогло защитить своего «стратегического союзника» - Грузию и остановить продвижение российских войск, что стало одной из причин потери Грузией части своей территории. Однако некоторым странам на этом примере следовало бы сделать соответствующие выводы, что неэтично и, главное, небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем более, если эта страна - великая держава, как Россия!

В этом отношении поучителен также «Карибский кризис», когда после размещения США ядерного оружия в Турции, СССР, стремясь обезопасить себя, вынужден был разместить ядерное оружие на Кубе. К счастью, тогда ядерную войну удалось предотвратить.

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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