7 случаев, когда люди вступали в необычные браки: От животных до парковых аттракционов

Случаи, когда люди вступают в брак с животными, оказывается, не такие уж редкие. Даже знаменитый модельер Карл Лагерфельд заявлял о своём желании жениться на своей любимице Шупетте, бирманской кошке, к которой был очень привязан. Правда, в брак он с ней не вступил, зато завещал всё своё состояние. Герои нашего сегодняшнего обзора выходили замуж за представителей животного мира, парковые аттракционы, сочетались браком с деревьями.

Мангли Мунда и бродячий пёс Шеру

Мангли Мунда и бродячий пёс Шеру.

18-летняя Мангли Мунда из деревни в восточной Индии в 2014 году была вынуждена вступить в брак с бродячим псом по кличке Шеру по настоянию деревенского совета, убедившего и родственников девушки в необходимости такого шага. Старейшины были уверены, что после свадьбы с собакой девушка избавится от неких злых чар, грозящих не только ей самой, но и всем её родственникам. Отказ от церемонии и тем паче последующее создание семьи с мужчиной могли навлечь на Мангли множество несчастий. На протяжении своего «замужества» девушка должна была заботиться о своём «супруге», после чего чары волшебным образом должны были развеяться, а Мангли получила бы возможность заключить нормальный брак.

Эми Вольф и аттракцион 1001 Nacht

Эми Вольф и аттракцион 1001 Nacht.

33-летняя безработная церковная органистка Эми Вольф в 2009 году, по её заверениям, вышла замуж за аттракцион в парке. Она стала героиней телепередачи, посвящённой людям, влюбляющимся в неодушевлённые предметы. Эми заявила, что её отношения с аттракционом длились к моменту принятия решения о бракосочетании 10 лет и носили вполне себе интимный характер. Она уверяла, будто любит 1001 Nacht точно также, как любят женщины своих мужей, и была уверена: с момента её вступления в брак их ничто не сможет разлучить. Женщина даже взяла себе фамилию производителя – Вебер.

Элизабет Хоад и собака Логан

Элизабет Хоад и собака Логан.

Решение жительницы Ирландии выйти замуж за своего собственного пса было вполне осознанным. Она пыталась встречаться с мужчинами, но почему-то все её 221 свидание оказались, по заверению Элизабет, «просто кошмарными», а четыре романа не принесли ничего, кроме разочарования. Логан, которого женщина взяла в своё время из приюта, стал для неё настоящим другом. О нём она с удовольствием заботилась, ходила на прогулки, он же был неизменной темой для обсуждения с подругами. Одна из них в шутку предложила Элизабет вступить с собакой в брак, но девушка отнеслась к этому серьёзно и на самом деле в 2019 году организовала церемонию бракосочетания с Логаном. Она даже дала ему клятву верности, пообещав водить на прогулки, давать все собачьи лакомства и обниматься с ним на диване.

Кейт Каннингем и дерево

Кейт Каннингем выходит замуж за дерево.

В Индии существует особенная традиция сочетаться браком с деревьями, якобы это помогает снять проклятие. У жительницы Великобритании Кейт Каннингем такой необходимости точно не было. Но она всё же вышла замуж за бузину в 2019 году в парке Римроуз Вэлли в пригороде Ливерпуля Лизерленде, накануне свадьбы провела полагающийся девичник, а после сменила фамилию на Элдер (Бузина). Изначально она хотела привлечь таким образом внимание к кампании против строительства новой дороги через парк, чтобы спасти и так не слишком буйную растительность, но теперь уверяет, будто её отношения с деревом становятся с каждым годом всё крепче, она навещает «мужа» не меньше пяти раз в неделю. Бойфренд Кейт и двое её детей относятся с понимаем к такому «замужеству», а её друг даже посещает иногда бузину вместе с возлюбленной.

Апересиду Кастальду и коза Кармелита

Апересиду Кастальду и коза Кармелита.

Бывший каменщик, живущий в Бразилии, решил жениться на собственной козе по кличке Кармелита. Правда, законы страны запрещают вступление в брак с животными, но мужчина всё же решился провести церемонию. Он объяснил свой поступок тем, что Кармелита его полностью устраивает в качестве супруги, так как не тратит деньги, не разговаривает и не может иметь от него детей. Церковь, естественно, отказалась проводить венчание, тогда 74-летний Апересиду Кастальду пригласил для проведения обряда самого известного сатаниста Бразилии.

Хим Ханг и телёнок

Хим Ханг и телёнок.

74-летняя жительница северо-восточной провинции Крати в Камбодже вышла замуж за телёнка. Хим Ханг приняла столь необычное решение после того, как телёнок её лизнул. Женщина таким образом получила подтверждение, что животное является реинкарнацией её умершего мужа, ведь после «поцелуя» телёнок стал всюду следовать за ней. Хим Ханг уверяет, будто у коровы такой же, как у её умершего мужа характер. Животное получило место в спальне рядом с Хим Ханг и спит в подушках, которые любил покойный супруг камбоджийки.

Дебора Ходж и кошка Индия

Дебора Ходж и кошка Индия.

49-летняя жительница Лондона и мать двоих детей решилась на отчаянный шаг и вышла замуж за кота всего лишь потому, что не хотела больше по требованию арендодателей жилья расставаться с любимым питомцем. До этого ей пришлось отдать уже трёх животных, двух хаски Сири и Старшина, а также кота Джамала. Но кошку Индию она отдавать не собирается. Дебора считает любимицу самым важным в жизни после двоих её детей, тем более, что Индия – особенная кошка, она потеряла одну лапу после наезда автомобиля. Гражданская церемония была проведена в юго-восточном лондонском парке, а свидетелями столь необычного бракосочетания стали друзья Деборы.

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А вы знали об этом?

Есть мнение, что Россия – самая пьющая страна в мире. Стереотип этот появился далеко не вчера, а получил распространение еще в царские времена. Было бы глупо скрывать, что уровень потребления горячительных напитков у нас достаточно высокий. Тем не менее, есть страны, которые обгоняют Россию по этому показателю.К ним относятся:Литва, Белорусия, Польша , Германия .

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43835415757/ )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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