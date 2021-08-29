Великомученица Варвара: храмы и иконы, названные в ее честь

Невозможно представить себе историю православия без присутствия в ней святых. Мужчины и женщины, старцы и совсем еще дети - великие страдальцы за Веру и Господа. Чьи-то имена всегда на слуху, кому-то верующие возносят свои молитвы, уповая на помощь и защиту, а о ком-то из них мало кто знает. Об одной такой малоизвестной святой пойдет сегодня речь. Это Великомученица Варвара. Молодая красавица, возлюбившая Бога более самой себя и понесшая муки за свою веру.

Житие этой святой - пример твердости Веры и Любви Господа. Икона Варвары Великомученицы, ее лик - практически живое тому подтверждение.

Житие Святой Варвары

Давным-давно, в богатой и знатной семье язычника Диоскора появилась на свет девочка. Родилась будущая Великомученица Варвара в древнем городе Илиополе, который в те времена располагался на территории нынешней Сирии. Когда мать девочки скончалась, отец принял на себя все обязанности по воспитанию своего единственного ребенка. Диоскор безумно любил дочь и всячески старался оберегать ее от всего чуждого и, как он считал, лишнего, в том числе и от набирающего силу христианства. В конце концов, эта всеобъемлющая любовь привела к тому, что ревнивый родитель выстроил большой красивый дом, в котором попытался спрятать от окружающего мира красавицу дочь.

Искания Варвары

Но, заперев в замке физическую оболочку девушки, Диоскор не смог лишить ее всех тех мыслей и размышлений, которые обуревали страждущую, ищущую успокоения душу. Как часто, наверное, Варвара - Святая Великомученица христианства - сидя у окна своей комнаты, размышляла о красоте пространства, ее окружающего, испытывая жгучее желание познать истинного творца всего этого великолепия.

Многочисленные няньки, приставленные следить и воспитывать ее, пытались объяснить девушке, что мир сотворили боги, которым поклоняется ее отец, но Варвара не верила этим речам. Мысли ее текли плавно, размышляла она о том, что боги, почитаемые отцом, сотворены руками человеческими, а значит не могли создать глубокое синее небо с курчавыми белыми облаками, густой лес со всеми его обитателями, реки, горы и все остальное. Нет, думала молодая девушка, не эти рукотворные идолы, а только лишь Единый Бог, имеющий свое собственное бытие, мог породить величественную красоту Вселенной. В этих размышлениях к Варваре постепенно приходило понимание того, что творение реального мира невозможно без познания Бога Единого, Творца всего сущего.

Взросление Варвары

Девушка взрослела и все чаще в их с отцом доме стали появляться сваты от богатых семейств, в которых имелись женихи. Диоскор, мечтающий о выгодной партии для своей красавицы дочери, не раз заводил с ней разговор о замужестве, но каждая подобная беседа заканчивалась решительным отказом от исполнения его воли.

Поразмыслив, отец решил, что Варвара чурается потенциальных мужей из-за того, что затворническая жизнь его дочери сыграла с ней злую шутку, не научив общаться с окружающими ее людьми. Придя к таким выводам, Диоскор решил дать некоторые послабления Варваре, позволив той покидать отчий дом в надежде, что она обзаведется подругами, в беседах с которыми узнает и поймет все прелести замужества.

Ах, знал бы богатый язычник, чем все это закончится, запер бы, наверное, свою дочь на веки вечные в стенах дома.

Крещение Великомученицы

В один из дней на прогулке будущая Великомученица Варвара встретила на своем пути несколько женщин-христианок, которые поведали ей о Святом Духе, Иисусе Христе, его Страданиях за род человеческий и Воскресении из мертвых. Девушку поразили эти рассказы, ведь это было то, о чем она думала долгими одинокими вечерами, не понимая, как разобраться в своих мыслях, сложить их воедино. На счастье, в это время в Илиополе проездом находился священник, который согласился поговорить с Варварой и попытаться помочь той разобраться в своих размышлениях. В приватной беседе пресвитер поведал молодой девушке сущность христианской веры, а после разговора крестил ее. Дух Святой снизошел на Варвару, с великой любовью обратилась она в этот раз к Богу, поклявшись всю жизнь посвятить служению в Его славу.

Подвиг Великомученицы Варвары

Диоскор, возвратившийся домой из поездки, пришел в ярость, услышав от дочери «крамольные» речи, прославляющие Бога Единого и Троицу. В бешенстве кинулся он на девушку, обнажив острый клинок, но она успела выскользнуть из дома, убежать в горы и спрятаться там в расщелине.

Только к вечеру по указке бедного пастуха отцу удалось отыскать девушку. Не жалея, жестоко избивая дочь, Диоскор заставил ее покинуть убежище, в котором она скрывалась, и поволок ее домой. Всю ночь он ругал и избивал девушку, а утром, поняв, что ничего не добился, и что та упрямо стоит на своем, повел ее к городскому главе.

Беспощадны и жестоки были слова его, обращенные к правителю: «Я, Диоскор, отрекаюсь от дочери своей, потому как божества, которым я поклоняюсь, она отвергает. Отдаю тебе свою дочь на растерзание, поступай, как будет угодно тебе и богам».

Градоначальник попытался уговорить девушку отступить от Веры Христовой, не идти против отцовской воли и не гневить его и богов. Но Варвара Святая Великомученица была тверда в своей вере. Прямо и честно глядя в глаза мучителю, исповедала она Благую Весть. Взбесившись от такой твердости, глава приказал предать новообращенную христианку жестоким пыткам. До самого вечера мучители заставляли девушку отречься от Христа. На закате ее, полуживую, отвели в темницу.Оставшись одна, Варвара вознесла горячую молитву, Господь услышал ее стенания и явился к ней со словами: «Не бойся ничего, ибо Я с тобою рядом, смотрю на мужество твое и залечиваю раны. Будь со Мной до конца и войдешь в Царство Мое». Чудесным образом раны на теле девушки затянулись, заснула Великомученица Варварас благостной улыбкой на устах.

Казнь Варвары

Утром мучители были поражены, узрев девушку без каких-либо следов истязаний на теле. Это еще больше разозлило изуверов. Свидетелем чуда волею судьбы стала девушка-христианка Иулиания. Еще больше уверовавшая после увиденного, она открыто возвестила о своей вере, за что и была схвачена воинами.

Обеих девушек подвергли жестоким истязаниям, выдержать которые не смог бы и самый стойкий мужчина. Но тверды были в своей Вере обе мученицы, с молитвой на устах и светлым взглядом принимали они терзания телесные. С именем Иисуса Христа сложили свои прелестные головы они на плаху и были обезглавлены. Жестокий Диоскор сам казнил дочь. Господь, видя такое беззаконие, вскоре покарал убийцу, поразив его молнией.

Захоронение Ваврары

После мученической смерти девушек их останки были захоронены близ поселения Гелассия. Впоследствии там же возвели храм Великомученицы Варвары. Во времена правления императора Юстина мощи были отправлены в Константинополь, столицу империи. Несколько столетий спустя некоторые останки Великомученицы прибыли в Киев вместе с невестой князя Святополка царевной Варварой, где и нашли успокоение на территории Михайловской Златоверхой Обители. В начале ХХ века мощи вновь были перемещены, на сей раз в Киево-Печерский заповедник. Сегодня рака с нетленными останками пребывает во Владимирском Соборе города Киева.

Как упоминалось выше, на украинскую землю была доставлена только часть мощей Святой. Голова и кисти рук Варвары, можно сказать, разбросаны по всему миру. Левая рука, изначально оставленная в Древней Греции, впоследствии оказалась на территории Польши, а потом в Западной Украине, откуда была выкрадена иудеями и сожжена. Чудесным образом удалось сохранить пепел и перстень с руки, которые в настоящее время находятся на канадской земле в городке Эдмонтон. Некоторые части нетленных мощей нашли приют в монастырях Фессалии (церковь Агиа Епискепси), а также на Афоне - святой для православных горе. Хранятся останки Великомученицы и в Москве. Храм Иоанна Воина и церковь Воскресения хранят священные чудотворные мощи.

Первая церковь во имя Святой

Первая, но отнюдь не единственная церковь Варвары Великомученицы на русской земле была возведена в 1781 году на территории Грушевского стана. Простоял этот деревянный храм, отстроенный на пожертвования казачества, почти сто лет. В 1876 году, после того как церковь сгорела, жители стана с благословения архиепископа Платона начали строительство каменного храма.

Во время Великой Отечественной войны алтарная часть Свято-Варваринского прихода была частично повреждена разрывом фашистского снаряда. В настоящее время все повреждения устранены, верующие с благодарностью возносят свои молитвы и читают Акафист Великомученице Варварев его стенах. Несколько раз приход пытались закрыть, но станичники, всеми своими силами уповая на Божью помощь, отстаивали свой храм. По сей день здесь проходят службы, прославляющие Господа нашего Иисуса Христа.

Икона и молитва к Святой Варваре

Икона Варвары Великомученицы, как и нетленные ее мощи, несомненно, является сильнейшим Символом Веры православных христиан. Множество необъяснимых чудесных исцелений получили истинно верующие христиане. День памяти Святой приходится на 17 декабря. Огромной силой обладает молитва Великомученице Варваре, дарующая укрепление в вере, исцеление от сильнейших недугов и, конечно, душевное успокоение.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2290869124519168628/

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