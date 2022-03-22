Тайны первой брачной ночи в старой Руси, или Что грозило согрешившей до свадьбы

В каждой стране существуют свои интересные обряды по проведению первой брачной ночи. Некоторые правила могут показаться совершенно неприемлемыми, например интимный контакт невесты не со своим новоиспеченным мужем, а с посторонним мужчиной, скажем, со старейшиной племени. Или даже просто с первым встречным. Такие странные ритуалы были распространены в Африке, Индии и даже в некоторых странах Европы. На Руси девушка познавала счастье телесной любви исключительно со своим мужем. Более того, церковь не одобряла иные поступки и считала это грехом. Но кроме этого есть немало других интересных действий, сопровождавших первую брачную ночь.

Когда это происходило

К свадьбе готовились заранее и происходила она в определенные дни.

Свадьба в старой Руси всегда проводилась в подходящее время. К ней готовились, ее ждали, широко праздновали. Но если в мире есть народы, где новобрачные уединялись в опочивальне не в первый же день, а, например, по истечении 3-4 суток, то на Руси первая брачная ночь издревле была приурочена к свадьбе. Именно потому день этого торжества очень внимательно выбирали, чтобы он попал на дату, которая разрешена церковью. Ведь есть некоторые ограничения: православие считает недопустимым проводить первую ночь любви во время церковных праздников, или же, например, в те недели, когда длится пост.

Какой ритуал проводили для подготовки к этому событию и что такое подклет

Церковный календарь имел огромное значение при назначение даты.

Для молодоженов готовили ложе.

Итак, старая Русь, скоро свадьба, а, значит, скоро и подклет. К этим забавным слова называли устроенное для молодых ложе. Оно не должно было находиться в теплом месте и поэтому располагалось в чулане, бане, подклети избы. Но одно оставалось неизменным: подклет организовывали доме жениха.

Как же выглядело это место? Делали крепкое деревянное основание и на него водружали ложе. Девушка должна была поделиться своим приданым, из которого брали постельные принадлежности. Стелить постель поручалось так называемым постельницам, выбранным из свах. Это могла сделать женщина из семьи жениха, например, его сестра или же мама.

После того как подклет был сооружен, его практически заваливали различными ритуальными предметами, которые были нужны, чтобы на молодоженов не наслали порчу, и чтобы в будущем они жили богато и счастливо. Итак, чего только не клали на брачное ложе: мешок с мукой, ржаной сноп, несколько матросов, перину. Когда все было готово, накидывали покрывало, которое должно было быть обязательным белым и с вышивкой. Постельницы тоже заботились о том, чтобы отогнать от молодых нечисть. Для этого они подкладывали обереги: можжевеловая веточка, полешко, кочерга, сковородник. Кстати, полено - своеобразный символ плодовитости, поэтому их всегда было много.

Ведут новобрачных в спальню – сегодня такое представить сложно

После свадебного пира молодые должны были проследовать в подклет.

Наступал момент, когда молодым нужно было идти в опочивальню. Сегодня сложно себе представить, что толпа гостей, родственников, знакомых с криками и хохотом стала бы провожать молодых в спальню. В старой Руси было именно так: все, кто хотел поучаствовать в этом действе, включая родственников, свах, друзей и подружек, с веселыми песнями, дружескими советами и зачастую с непристойными шутками вели покрасневшую невесту под руку с женихом в подклет. Так называемый дружка должен был выгнать нечистую силу, для чего со всей силы лупил кнутом по брачной постели. После этого постельницы брали с него выкуп, чтобы молодые были счастливы.

И, наконец, наедине – что делали молодожены и причем тут курица

За молодыми во время первой брачной ночи могли подглядывать.

Наконец-то проводы завершались, и новобрачные уединялись. Но это не значит, что их оставляли в покое: снаружи на дверь навешивали замок, который оставляли сторожить специального человека, так называемого клетника. Говорили, что его задача к тому же отгонять нечисть. Гости же очень часто подсматривали за новоиспеченным и супругами.

Что же делали молодые? Они в первую очередь должны были позаботиться о потомстве. Для этого пара начинала есть олицетворяющую его пищу, а именно курицу с хлебом. После этого наступал момент демонстрации смирения жены перед мужем, для чего девушка снимала с ног жениха сапоги. Она также не могла просто так улечься на постель, а должна была спросить разрешения. И вот, наконец, происходил близкий телесный контакт. И опять никаких личные границ - дружка постоянно заходил и спрашивал, готово ли дело. Как только все происходило, считалось, что брак наконец-то подтвержден. Эта новость мгновенно сообщалась всем гостям, а молодых все равно не оставляли в покое - они должны мне снова выйти к праздничному столу и слушать не слишком целомудренные частушки. Ещё один вариант был таков, что что молодые оставались в подклете, а гости собирались вокруг и проводили там время до самого утра.

Невинность девичья: что грозило согрешившей до свадьбы и как отмечали брачную ночь

Расшитый красным рушник символизировал девичью честь.

Одним из самых важных элементов ритуала был показ гостям невестиной окровавленной рубашки. Если ткань была испачкан, это значило, что девушка честная, хорошая. А если пятен не наблюдалось, то это означало позор и невесте, и ее родителям. Их могли сурово наказать: родителям и свахе подвешивали хомуты на шее, отец девушки должен был пить вино из дырявой чарки, а сама невесту могли обругать и погнать обратно в дом родителей.

Девственность была так важна, что ее потерю даже отмечали, для чего били горшки и расшивали красными нитками полотенца. Когда брачная ночь заканчивала, молодая должна была надеть головной убор и одежду, соответствующую новому статусу. К ритуалу относились серьезно, ведь несоблюдение грозило разными бедами, нищетой, бесплодием.

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